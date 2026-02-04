SYNTHESIS、みずほ銀行より「Mizuho Innovation Award」を受賞

株式会社SYNTHESIS

株式会社SYNTHESIS（本社：東京都港区、代表取締役社長：武藤惣一郎、以下「SYNTHESIS」）は、株式会社みずほ銀行（本社：東京都千代田区、頭取：加藤 勝彦、以下 みずほ銀行）より、革新的なスタートアップ企業を表彰する「Mizuho Innovation Award2025.4Q」を受賞したことをお知らせいたします。

左：株式会社SYNTHESIS 代表取締役社長 武藤 惣一郎 右：株式会社みずほ銀行 執行役員 リテール・事業法人部門 副部門長 金田 真人

「Mizuho Innovation Award」は、みずほ銀行が2017 年に創設したアワードで、イノベーティブな事業を通じて、社会課題の解決や新たな価値創出につながる取り組みを行うスタートアップ企業を対象に、ビジネスモデルの優位性、チーム力、成長可能性などを評価軸として、四半期ごとに贈呈されています。

SYNTHESIS は、AI を始めとする先端テクノロジーを活用した迅速な効果創出を強みとするグローバルコンサルティングファームとして、構想に留まらず実装と成果創出までを一体で担ってまいりました。こうした取り組みや成長性が評価され、今回の受賞に至りました。

みずほ銀行からの選定コメント

SYNTHESISは、大手コンサルティングファームで実績を重ねたコンサルタントが結集して設立されたグローバルコンサルティングファームであり、「徹底的なクライアントフォーカス」および「AIを駆使した迅速な効果創出」を掲げ、設立からわずか2年ながら大企業からの案件を多数獲得しています。みずほは、「テクノロジーと想像力で未来を創る」というSYNTHESISのビジョンと事業戦略に深く共感し、また実績と成長性を評価し、Mizuho Innovation Awardを贈呈いたしました。世界のトップを目指すSYNTHESISのさらなる挑戦を、これからも支援してまいります。

SYNTHESISについて

SYNTHESISは、戦略コンサルティングとAIを始めとする先端テクノロジーを融合し、クライアント企業の本質的な課題解決と持続的な成長の実現に取り組む、グローバルコンサルティングファームです。現在、約100名、14カ国にわたる多様な人材が、東京、ニューヨーク、香港、シンガポールの4拠点で事業を展開しています。トップファーム出身のコンサルタントに加え、研究者、AIエンジニア、マーケティングやデザインの専門家など幅広いバックグラウンドを持つプロフェッショナルが集結し、多角的な視点からクライアントの課題に取り組んでいます。既存の枠組みにとらわれない新しいコンサルティングのかたちを追求し、企業変革を通じて社会に貢献してまいります。

社名：株式会社SYNTHESIS

代表者：代表取締役社長 武藤惣一郎

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15階

事業内容：ビジネス / テクノロジーコンサルティング事業

https://synthesis.inc/jp