株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、一般社団法人 保育ICT推進協会が運営する「保育ICT検定（初級）」および「コドモン検定」の認定資格取得者数が、2026年1月時点で累計4,000名を突破したことをお知らせいたします。

2023年2月に開始した本検定は、保育施設におけるICT活用の推進を目的に毎月実施しており、現場でのICT活用の担い手育成に寄与しています。

保育ICT検定 初級とは

一般社団法人 保育ICT推進協会が運営する民間の認定資格です。保育施設におけるICTの基礎的な知識のほか、保育現場における実践的なICT活用を行うための保育ICTシステムの基本機能を取り上げています。

資格取得者の傾向

受験者の多くは、保育現場で勤務しながらICT活用の理解を深めたいと考える現職の保育士・保育教諭です。一方で、近年は保育者養成校における団体受験が増加傾向にあります。2025年度には、全国15校以上から約1,000名の学生が合格するなど、次世代の保育者育成の場においても本検定の導入が広がっています。このように、教育現場と保育現場の両輪でICTリテラシー向上を支える仕組みとして定着しつつあります。

受講形式・試験方法について

保育ICT検定（初級）は、オンラインにて受講および受験が可能な資格です。全国どこからでも受講者自身のペースで学習でき、動画講座を受講したうえでオンライン形式の試験に臨むことができます。試験は選択式の設問で構成され、保育現場におけるICTの基礎知識や実践的な活用力の理解度を確認する内容となっています。合否は即時に判定され、合格者にはデジタル認定証が発行されます。紹介URL：https://www.codmon.com/hoikuict-kentei-beginner/

コドモン検定とは

保育ICTサービス「コドモン」を利用する上で知っておきたい基礎知識をまとめた講座および認定資格です。前述の「保育ICT検定（初級）」と連携しており、両資格を同時に取得することが可能です。「保育ICT検定（初級）」では、保育ICTシステムの基本的な機能を題材として学びます。そのなかで、全国的に導入園が多く*、標準的な機能を備える「コドモン」が教材の一部として採用されています 。これにより、受講者は実際の保育現場で使用されるシステムを例に学ぶことができ、より実践的な理解につながります。*「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

資格取得者の声

受講・資格取得者からは、次のような声が寄せられています。・利用するための正しい理解と職員への教育に役立てたいと思います（園長）・保育者と保護者にメリットをよりわかりやすく説明ができる（園長）・現在のシステムをより有効に活用できるよう、他の職員にも周知していきたい（保育士）・保育の現場でICTを活用する時の知識として活かせると思います（学生）・将来働く保育現場選びで活かしたい（学生）

保育ICT推進協会のコメント

一般社団法人 保育ICT推進協会では、保育現場でICTを理解し、実際の業務の中で活用・推進していくことのできる人材の育成を目的に、保育ICT検定を運営してきました。このたび、認定資格取得者が累計4,000名を超えたことは、現場の中でICTの必要性が少しずつ共有されてきた結果だと感じています。最近は、現場で働く保育者のみなさまからの受験に加え、保育士養成校における団体受験も増えており、現場に出る前の段階からICTの考え方に触れてもらえるようになってきました。今後は、ICTを単なる業務効率化と負担軽減のための道具としてではなく、保育施設を運営するうえでの基盤として、また保育の質を支える要素として捉えていくことが求められていくと考えています。その中で、保育ICTに関する知識や活用力は、ますます重要になってくると思います。保育ICT推進協会について（活動内容・組織概要）：https://hoiku-ict.or.jp/

コドモンは本検定を通じて、ICTを正しく活用できる人材を育成することで、保育現場のさらなる業務省力化を推進いたします 。すべての先生が子どもと向き合う時間と心のゆとりをもてる環境を提供し 、保育・教育の質のさらなる向上と、子どもの育ちを社会全体で支えられる世の中の実現を目指してまいります。

■株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな記録、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化します。これにより、子ども施設で働く職員と保護者の方々が、子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、全てのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指します。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2025」 株式会社東京商工リサーチ（2026年1月）

■会社概要

◆社名：株式会社コドモン◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。サービスサイト：https://www.codmon.com/コーポレートサイト：https://www.codmon.co.jp/

