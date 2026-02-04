モルトンブラウンから、一杯のお茶を味わう瞬間を表現したウッディ・グリーンの香り「ティーセレモニー」コレクションが登場

モルトンブラウンジャパン株式会社※抹茶は香りのイメージ

英国発フレグランスブランド「モルトンブラウン」は、新コレクション「ティーセレモニー」の

オードパルファンとバス&シャワージェルを2026年3月18日(水)に発売します。

このコレクションは、抹茶の深みとグリーンティーの清らかなエネルギーが調和し、梨のほのかな甘みが香りにやわらかなニュアンスを添えます。

ベースには豊かなウッディノートがゆっくりと広がり、洗練された余韻を残す、落ち着きと調和を感じさせるウッディ・グリーンの香りです。

Served With Calm

日常に、香水を一吹き、静かなひとときを

誰もが楽しめるようにデザインされたこの香りは、シニアパフューマーのマチュー・ナルダンが手がけた作品で、単なる香り分上のものです。まるで時間が止まったかのような儀式を思わせる静かな瞬間が、あなたを日常から解き放ちます。都会の喧騒を離れ、静寂に包まれた空気感に身を委ねてください。朝の穏やかな始まりに、昼のささやかな休息に、夜の落ち着いたひとときにも寄り添う香りです。これはさりげないリセットの儀式であり、現代を生きる人々のための、静かな時間への誘いです。深呼吸をし、静寂を感じて。

アイコニックなウッディ系フレグランス─「ブラックペッパー」や「ピンクペッパー」といった代表的なコレクションで高く評価されているモルトンブラウンが、 2019年以来となるウッディフレグランスを発売します。

新作「ティーセレモニー」は、ウッディ・グリーンフレグランスのポートフォリオに新たな彩りを加える存在。クラシックな温かみのある要素にフレッシュでハーバルなニュアンスを重ね、洗練された調和を生み出しています。

※画像はイメージ

このユニセックスなフレグランスは、香りを特別なひとときへと昇華させます。ナルダンは2種のティーノートを融合させることで、完璧に淹れられた一杯のお茶を味わう瞬間を現代的な香りとして表現しました。土っぽく温もりを感じさせる抹茶アコードに、すっきりしたグリーンティーの透明感を重ねています。トップノートには梨のほのかな甘みを添え、ベースノートでは、豊かなウッディの香りがゆっくりと、確かな存在感をもって広がります。

こうして生まれるのは、対照的でありながら洗練された、長く続く余韻。忙しい日常に、穏やかな印象をもたらす香りです。

The Collection

ティーセレモニー オードパルファン 100ml

27,500円(税抜:25,000円)

ティーセレモニー オードパルファン 7.5ml

3,740円(税抜:3,400円)

ティーセレモニー バス&シャワージェル 300ml

4,840円(税抜:4,400円)

MOLTON BROWN

モルトンブラウンは、英国発のフレグランスメイカーとして、50年以上にわたり、個性豊かな香りと感覚に寄り添うラグジュアリーな体験を丁寧にお届けしています。ロンドンの創造性と多様性を背景に、自由な発想を尊重する調香師たちとともに、香りを通じて日々の暮らしに彩りを添えています。フレグランス、ボディウォッシュ、ホームアロマなど、日常のひとときを豊かに演出するアイテムを展開。すべての製品(雑貨など一部製品を除きます)は英国で製造され、創業以来、動物実験を行わない姿勢を貫いています。成分へのこだわりと環境への配慮は、ブランドが大切にしている価値のひとつです。その品質と持続可能な取り組みが評価され、モルトンブラウンはチャールズ3世陛下にパーソナルケア製品を提供する英国王室御用達ブランドとして、ロイヤルワラントを授与されました。この名誉を誇りに、ブランドはこれからも誠実なものづくりを続けていきます。調香師たちは、自身の記憶や感性を香りに込め、感覚に響く香りの世界を丁寧に創り上げています。それぞれの香りは、お客様ひとりひとりの感性と共鳴し、自然・記憶・文化が織りなす豊かな背景の中で、彩りと深みをもたらします。モルトンブラウンは、香りを通じて、日々の暮らしにさりげない特別さと、心に残る体験をお届けします。