東京・麻布十番に新たなモダン香港料理レストラン＆バー『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』は、2月2日よりバレンタイン特別メニューをご提供します。





■麻布十番駅徒歩1分｜デート・カップル利用に人気のレストラン

「MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣」は、麻布十番駅から徒歩1分という好立地にある、デート・カップル・恋人同士に人気のモダン香港広東料理レストランです。

■東京タワー夜景×ミシュラン出身シェフの広東料理

大きな窓から望む東京タワーの夜景は、大人のデートや恋人との特別なディナーに最適。

料理を手がけるのは、ミシュラン星付きレストラン出身のシェフで、繊細な広東料理の技法をベースに、日本の旬食材を取り入れたモダンなコースを提供しています。

■2月限定｜バレンタイン・アニバーサリーコース

提供期間： 2026年2月2日～2月28日

提供価格： 15,180円(税込)

提供内容： 全8品 ※下記コース内容をご覧ください。

麻布十番でバレンタインディナーをお探しの方におすすめの、2月限定バレンタイン・アニバーサリーコース。

東京タワーの夜景を眺めながら、2時間スタンダード飲み放題とバレンタインデザートプレート付きの特別なディナーをお楽しみいただけます。

記念日・誕生日・バレンタインデートなど、二人の大切な時間を演出するプランです。





コース内容(全8品)

・アミューズ

雲丹をのせた人参のピューレ

・サーモンとアボカドのサラダ

・季節の蒸しスープ

・海老のマンゴーマヨネーズ和え

・鳥取大山鶏のお茶薫るクリスピーチキン

・野菜ココナッツカレーあんかけ炒飯

・バレンタインデザートプレート

・一口お菓子

■恋人との距離が縮まる、麻布十番の記念日ディナー

森に包まれるような落ち着いた空間と、東京タワーの煌めく夜景。

MOON FORESTは、麻布十番でデート向けレストランを探している方、東京でカップル向けディナーを探している方に最適な一軒です。

※掲載写真のデザートプレートは2名様分のイメージです。





■個室オプション｜二人だけの特別な時間に

・個室利用の場合、ディナータイムは個室料5,000円(税込)を別途頂戴いたします。

■店舗情報

店舗名 ： MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣

業態 ： 香港広東料理レストラン

所在地 ： 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F

電話番号 ： 03-6277-6394

Website ： http://moon-forest.jp/

Instagram ： http://instagram.com/moonforest.azabu/

TikTok ： http://tiktok.com/@moonforest.azabu

ご予約 ： https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/

English Reservation ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve

営業時間 ： ランチ 11:30～15:00(L.O.14:30)

バレンタインならではのロマンティックで心ときめくひとときを、ぜひMOON FORESTにてご体験ください。

※画像はイメージです。