麻布十番のモダン香港レストランMOON FOREST 月林閣にて、2月2日より東京タワーを望むバレンタインディナーが提供開始
東京・麻布十番に新たなモダン香港料理レストラン＆バー『MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣』は、2月2日よりバレンタイン特別メニューをご提供します。
テラス席からの東京タワー眺望
■麻布十番駅徒歩1分｜デート・カップル利用に人気のレストラン
「MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣」は、麻布十番駅から徒歩1分という好立地にある、デート・カップル・恋人同士に人気のモダン香港広東料理レストランです。
東京タワーを一望できる夜景、森をイメージしたおしゃれな内装、写真映えするテラスの月のオブジェなど、東京で記念日ディナーやバレンタインデートを探している方に選ばれる理由が揃っています。
■東京タワー夜景×ミシュラン出身シェフの広東料理
大きな窓から望む東京タワーの夜景は、大人のデートや恋人との特別なディナーに最適。
料理を手がけるのは、ミシュラン星付きレストラン出身のシェフで、繊細な広東料理の技法をベースに、日本の旬食材を取り入れたモダンなコースを提供しています。
重すぎず、香りと余韻を大切にした料理構成は、会話を楽しみながら過ごしたいカップルのディナーにぴったりです。
雲丹をのせた人参のピューレ
■2月限定｜バレンタイン・アニバーサリーコース
提供期間： 2026年2月2日～2月28日
提供価格： 15,180円(税込)
提供内容： 全8品 ※下記コース内容をご覧ください。
ご予約 ： https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/
麻布十番でバレンタインディナーをお探しの方におすすめの、2月限定バレンタイン・アニバーサリーコース。
東京タワーの夜景を眺めながら、2時間スタンダード飲み放題とバレンタインデザートプレート付きの特別なディナーをお楽しみいただけます。
記念日・誕生日・バレンタインデートなど、二人の大切な時間を演出するプランです。
デザートプレートと東京タワーの夜景
コース内容(全8品)
・アミューズ
雲丹をのせた人参のピューレ
・サーモンとアボカドのサラダ
・季節の蒸しスープ
・海老のマンゴーマヨネーズ和え
・鳥取大山鶏のお茶薫るクリスピーチキン
・野菜ココナッツカレーあんかけ炒飯
・バレンタインデザートプレート
・一口お菓子
※2時間スタンダード飲み放題付き
お茶薫るクリスピーチキン
バレンタインデザートプレート
■恋人との距離が縮まる、麻布十番の記念日ディナー
森に包まれるような落ち着いた空間と、東京タワーの煌めく夜景。
MOON FORESTは、麻布十番でデート向けレストランを探している方、東京でカップル向けディナーを探している方に最適な一軒です。
※掲載写真のデザートプレートは2名様分のイメージです。
月と森の空間の店内
■個室オプション｜二人だけの特別な時間に
・個室利用の場合、ディナータイムは個室料5,000円(税込)を別途頂戴いたします。
プロポーズ前のディナーや、周囲を気にせず過ごしたい恋人同士にもおすすめです。
■店舗情報
店舗名 ： MOON FOREST(ムーンフォレスト)月林閣
業態 ： 香港広東料理レストラン
所在地 ： 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F
電話番号 ： 03-6277-6394
Website ： http://moon-forest.jp/
Instagram ： http://instagram.com/moonforest.azabu/
TikTok ： http://tiktok.com/@moonforest.azabu
ご予約 ： https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130702/13311858/
English Reservation ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/moon-forest/reserve
営業時間 ： ランチ 11:30～15:00(L.O.14:30)
ディナー 18:00～23:00(L.O.22:00)
バレンタインならではのロマンティックで心ときめくひとときを、ぜひMOON FORESTにてご体験ください。
大切な方との特別な時間を心を込めたお料理とともにご用意して、皆さまのご来店・ご予約を心よりお待ちしております。
※画像はイメージです。