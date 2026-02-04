《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー2/15(日)朝10時開催 『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』藤原 泰之 先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役：伊藤 承正)は、2026年2月15日(日)に、藤原 泰之 先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』を開催します。
◇見どころ／主な学習のポイント◇
■『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』
藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授
1) 金属毒性学とは
2) 有害金属の毒性学における血管毒性の意義
3) 血管組織と動脈硬化
4) 有害金属による動脈硬化発症のメカニズム
5) 生体防御因子による有害金属の毒性軽減
※キーワード：金属毒性、有害金属、Cd・Pb・As、血管毒性、生体防御因子
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V7N82VG7SC6kSh0ztFEnXw#/registration
◇講師紹介◇
藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授
《ご経歴》
北陸大学薬学部卒業。博士(薬学) (東北大学)。北陸大学薬学部、愛知学院大学薬学部を経て、2014年4月より現職。専門は環境健康学・分子細胞毒性学。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 4
■開催日時 ：2026年2月15日(日) 10:00～12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』
藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara
東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
■定員 ：1,000人
■お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V7N82VG7SC6kSh0ztFEnXw#/registration
■企画・主催：セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail： info@selista.jp
■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
【会社概要】
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング