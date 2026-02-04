セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役：伊藤 承正)は、2026年2月15日(日)に、藤原 泰之 先生(東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』を開催します。


33-4見どころ


◇見どころ／主な学習のポイント◇

■『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』

藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara

東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授


1) 金属毒性学とは

2) 有害金属の毒性学における血管毒性の意義

3) 血管組織と動脈硬化

4) 有害金属による動脈硬化発症のメカニズム

5) 生体防御因子による有害金属の毒性軽減

※キーワード：金属毒性、有害金属、Cd・Pb・As、血管毒性、生体防御因子


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V7N82VG7SC6kSh0ztFEnXw#/registration



◇講師紹介◇

藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara

東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授


《ご経歴》

北陸大学薬学部卒業。博士(薬学) (東北大学)。北陸大学薬学部、愛知学院大学薬学部を経て、2014年4月より現職。専門は環境健康学・分子細胞毒性学。



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名　　：『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 4

■開催日時　：2026年2月15日(日) 10:00～12:00

■開催形式　：Zoomオンラインセミナー

■プログラム：10:00　オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　10:20　『有害金属(Cd・Pb・As)と血管毒性』

　　　　　　　　　　 藤原 泰之 先生／Dr. Yasuyuki Fujiwara

　　　　　　　　　　 東京薬科大学薬学部公衆衛生学教室／教授

　　　　　　　12:00　エンディング

■参加費　　：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象　　　：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　※一般の方はご参加できません。

■定員　　　：1,000人


■お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_V7N82VG7SC6kSh0ztFEnXw#/registration


■企画・主催：セリスタ株式会社

Tel　 ： 03-3863-1003

E-mail： info@selista.jp


■Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



【会社概要】

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング