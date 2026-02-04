株式会社ニッポンダイナミックシステムズ(東京都世田谷区、代表取締役 平山 武司)は、2026年2月4日より、自社が提供する就業管理システム「e-就業OasiS」と株式会社カオナビ(東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 佐藤 寛之)が提供するタレントマネジメントシステム「カオナビ」とのAPIによるデータ連携を開始しました。

まずは「カオナビ」の従業員情報を「e-就業OasiS」に同期し、今後は「e-就業OasiS」に登録される勤怠情報を「カオナビ」上で把握できるよう、連携強化を図ります。





「カオナビ」と「e-就業OasiS」がAPI連携









■概要

API連携により「カオナビ」に登録された従業員情報を、「e-就業OasiS」の社員情報マスターへ取り込むことができるようになりました。

これにより

・人事データ側と勤怠管理システム側の従業員情報の同期が可能になる

・勤怠管理システム側への従業員情報の登録が容易になると同時に、ヒューマンエラーの抑止にも繋がる

・人事担当者の負荷を減らし、本来の業務に集中できる環境を整えられる

などの効果が見込まれます。









■連携できる情報

「カオナビ」から「e-就業OasiS」へ連携可能な情報は以下となります。





「カオナビ」と「e-就業OasiS」の連携情報









■タレントマネジメントシステム「カオナビ」について

「カオナビ」は、個の力を最大化し組織を強くするタレントマネジメントシステムです。蓄積された従業員一人ひとりの経験、評価、スキル、希望などのデータをAIと掛け合わせ、人材育成・配置などの戦略人事を加速させます。さらに、労務・勤怠管理の機能も備え、戦略的な意思決定から日々の業務効率化まで一貫して支援します。

▼ホームページはこちら

https://www.kaonavi.jp/









■勤怠管理システム「e-就業OasiS」について

「e-就業OasiS」は、販売開始から20年の提供実績を持つ勤怠管理システムです。充実の機能・サポートでユーザーごとに異なる就業規則やルールにも柔軟に対応し、固有の要望に合わせたカスタマイズ開発も可能です。法改正に対応した機能追加や市場ニーズを取り入れたバージョンアップ、働き方の変化に合わせた様々な打刻機器との連携、給与システムとの連携などさらなる進化を続けながら、ユーザーが安心して導入・運用できるよう、専門知識と経験に裏付けされた“手厚く親身なサポート”を提供しています。

▼ホームページはこちら

https://www.nds-tyo.co.jp/e-oasis/









■会社概要

社名 ： 株式会社カオナビ

代表者 ： 代表取締役社長 CEO 佐藤 寛之

所在地 ： 〒150-6138 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

事業内容： タレントマネジメントシステム「カオナビ」、

予実管理システム「ヨジツティクス」の開発・販売・サポート

企業URL ： https://corp.kaonavi.jp/









社名 ： 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ

代表者 ： 代表取締役社長 平山 武司

所在地 ： 〒154-0015 東京都世田谷区桜新町2-22-3 NDSビル

＜札幌オフィス＞

〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西5丁目2番地12 住友生命札幌ビル4F

設立 ： 1969年8月

事業内容： システムインテグレーション、クラウドソリューション&

パッケージの開発・販売、要求開発コンサルティング

企業URL ： https://www.nds-tyo.co.jp/