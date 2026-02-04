シリーズ累計販売数3000個を超えるレザーブランド noies (ノイエス)が、楽天市場に 2026 年 2 月 3 日（火）より新規出店開始。
創業48年、伝統的な技術にて革小物製品を製造する株式会社クープ（所在地：兵庫県豊岡市、代表：中脇圭亮）は、2026 年2月3日に、レザーバッグ・レザー財布を中心とした自社レザーブランド「noies（ノイエス）楽天市場店」をオープンいたします。
これまで自社オンライン販売を中心に展開してきた「本物の革を日常に」というコンセプトの高品質なレザーアイテムを、国内最大級のECモールである楽天市場に出店することで、販路を拡大し、より多くの方々へ商品を届けることを目指します。
URL：https://www.rakuten.co.jp/noies
■ 取り扱い商品について
「日常に寄り添う上質」をテーマに、以下のレザーアイテムを取り揃えています。
ミニマルで機能的な【レザー三つ折り財布】
『レザー三つ折り財布』は、手のひらに収まるサイズで、コンパクトながら高い機能性を備えています。内側には4枚収納可能なカードポケットと、スナップ開閉式の小銭入れを装備。カラーバリエーションは全12色(EC限定商品も含む）を展開しており、幅広いファッションや好みに合わせてお選びいただけます。
コロンとしたフォルムが愛らしい
大人のための【レザー2WAY巾着ショルダーバッグ】
小ぶりなサイズ感ながら、程よいマチで必需品をすっきり収納。
革ひもの調整でショルダーにも手提げにもなり、装いに合わせて表情を変えます。やわらかな可愛さと上質なレザーのバランスが、日常にさりげない品を添える一品です。
上質な牛革を使用した、レザーダブルハンドル2WAYミニボストン
凛としたスクエアフォルムに、やわらかな女性らしさを添えた洗練デザイン。
ダブルハンドルが手元を美しく見せ、きちんと感のある装いからデイリーまで自然になじみます。
取り外し可能な細めのショルダーベルト付きで、軽やかな肩掛けスタイルも楽しめる2WAY仕様。
ONにもOFFにも寄り添う、品のある大人女性のためのバッグです。
■楽天オープンキャンペーンについて
キャンペーン期間 ■2026年2月3日～2月28日
キャンペーン内容 ■財布・小物類 500円OFF クーポン
■バッグ類 1500円OFF クーポン
■noies(ノイエス)について
noies（ノイエス）**は、鞄の産地・豊岡で培われた技術から生まれたバッグブランド。シンプルな中に、やさしさと上品さを感じる佇まいを大切にしています。
手に取ったときの軽やかさや、肌になじむ素材感にもこだわり、毎日の装いにそっと寄り添う存在に仕上げました。使うほどに深まる風合いと、飽きのこないデザイン。
noiesは、日常を心地よく彩るバッグです。
■株式会社クープについて
株式会社クープのものづくりの原点は、鞄の産地・兵庫県豊岡で育まれてきた伝統的な技術にあります。
長い年月をかけて磨かれてきた職人の知恵と手仕事は、今も一つひとつのバッグに息づいています。見た目の美しさだけでなく、毎日の暮らしの中で自然と手に取りたくなること。 長く使っても型崩れしにくく、使うほどに馴染んでいくこと。
クープはそんな「日常に寄り添う心地よさ」を大切にしています。
素材の特性を見極めながら丁寧に仕立て、負荷のかかる部分には細やかな工夫を。
細部まで妥協しないものづくりは、豊岡の鞄づくりが受け継いできた精神そのものです。
伝統を守りながら、今のライフスタイルに合うかたちへ。
クープのバッグは、確かな技術とやさしい使い心地を両立した一品です。
■会社概要
商号 ： 株式会社クープ
代表者 ：代表取締役 岩崎修司 中脇圭亮
所在地 ： 〒668-0043 兵庫県豊岡市桜町10-15
設立 ： 平成3年７月
事業内容 ： ＯＥＭ／ＯＤＭ事業、プライベートブランドの運営
資本金 ： 1,000万円
HP：https://coupbag.jp/
自社通販サイト：https://noies.jp/
楽天サイト：https://www.rakuten.co.jp/noies/
SNSアカウント：https://www.instagram.com/noies_official