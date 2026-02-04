創業48年、伝統的な技術にて革小物製品を製造する株式会社クープ（所在地：兵庫県豊岡市、代表：中脇圭亮）は、2026 年2月3日に、レザーバッグ・レザー財布を中心とした自社レザーブランド「noies（ノイエス）楽天市場店」をオープンいたします。

















これまで自社オンライン販売を中心に展開してきた「本物の革を日常に」というコンセプトの高品質なレザーアイテムを、国内最大級のECモールである楽天市場に出店することで、販路を拡大し、より多くの方々へ商品を届けることを目指します。

URL：https://www.rakuten.co.jp/noies





■ 取り扱い商品について

「日常に寄り添う上質」をテーマに、以下のレザーアイテムを取り揃えています。





ミニマルで機能的な【レザー三つ折り財布】













『レザー三つ折り財布』は、手のひらに収まるサイズで、コンパクトながら高い機能性を備えています。内側には4枚収納可能なカードポケットと、スナップ開閉式の小銭入れを装備。カラーバリエーションは全12色(EC限定商品も含む）を展開しており、幅広いファッションや好みに合わせてお選びいただけます。





コロンとしたフォルムが愛らしい

大人のための【レザー2WAY巾着ショルダーバッグ】





小ぶりなサイズ感ながら、程よいマチで必需品をすっきり収納。

革ひもの調整でショルダーにも手提げにもなり、装いに合わせて表情を変えます。やわらかな可愛さと上質なレザーのバランスが、日常にさりげない品を添える一品です。









上質な牛革を使用した、レザーダブルハンドル2WAYミニボストン

凛としたスクエアフォルムに、やわらかな女性らしさを添えた洗練デザイン。

ダブルハンドルが手元を美しく見せ、きちんと感のある装いからデイリーまで自然になじみます。

取り外し可能な細めのショルダーベルト付きで、軽やかな肩掛けスタイルも楽しめる2WAY仕様。

ONにもOFFにも寄り添う、品のある大人女性のためのバッグです。

■楽天オープンキャンペーンについて

キャンペーン期間 ■2026年2月3日～2月28日

キャンペーン内容 ■財布・小物類 500円OFF クーポン

■バッグ類 1500円OFF クーポン

■noies(ノイエス)について

noies（ノイエス）**は、鞄の産地・豊岡で培われた技術から生まれたバッグブランド。シンプルな中に、やさしさと上品さを感じる佇まいを大切にしています。

手に取ったときの軽やかさや、肌になじむ素材感にもこだわり、毎日の装いにそっと寄り添う存在に仕上げました。使うほどに深まる風合いと、飽きのこないデザイン。

noiesは、日常を心地よく彩るバッグです。

■株式会社クープについて





株式会社クープのものづくりの原点は、鞄の産地・兵庫県豊岡で育まれてきた伝統的な技術にあります。

長い年月をかけて磨かれてきた職人の知恵と手仕事は、今も一つひとつのバッグに息づいています。見た目の美しさだけでなく、毎日の暮らしの中で自然と手に取りたくなること。 長く使っても型崩れしにくく、使うほどに馴染んでいくこと。

クープはそんな「日常に寄り添う心地よさ」を大切にしています。

素材の特性を見極めながら丁寧に仕立て、負荷のかかる部分には細やかな工夫を。

細部まで妥協しないものづくりは、豊岡の鞄づくりが受け継いできた精神そのものです。





伝統を守りながら、今のライフスタイルに合うかたちへ。

クープのバッグは、確かな技術とやさしい使い心地を両立した一品です。





■会社概要

商号 ： 株式会社クープ

代表者 ：代表取締役 岩崎修司 中脇圭亮

所在地 ： 〒668-0043 兵庫県豊岡市桜町10-15

設立 ： 平成3年７月

事業内容 ： ＯＥＭ／ＯＤＭ事業、プライベートブランドの運営

資本金 ： 1,000万円





HP：https://coupbag.jp/

自社通販サイト：https://noies.jp/

楽天サイト：https://www.rakuten.co.jp/noies/

SNSアカウント：https://www.instagram.com/noies_official







