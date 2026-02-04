富山ブラックラーメンや石川のかに汁などできたてをその場で楽しむ“北陸フードコート”に注目！『第二回北陸展』が大丸福岡天神店で開催

株式会社 大丸松坂屋百貨店

福井県・石川県・富山県・新潟県からなる北陸4県の魅力を最大限にご紹介するイベント、『第二回北陸展』が大丸福岡天神店で開催されます。富山ブラックラーメンや石川のかに汁など、会場内で製造したアツアツの商品を出来立てのうちにお召し上がりいただけるように、“北陸フードコート”と題したイートインスペースを設置しています。北陸の逸品から、地酒を楽しめる酒BAR、美しい伝統工芸まで、心ゆくまで北陸の魅力をご体感ください。

- できたてをその場で楽しめる“北陸フードコート”- 杜氏の技が詰まった自慢の地酒が集合し、その場で楽しむ八海山BARをご用意- 老舗から新店舗までバラエティに富んだスイーツ- 北陸各県自慢の逸品をご紹介！- 受け継がれる“伝統工芸”が集結

できたてをその場で楽しめる“北陸フードコート”

実演商品を出来立てのうちにお召し上がりいただけるように、会場内には“北陸フードコート”と題したイートインスペースをご用意しています。

※会場内で購入いただいた商品であればご利用・お召し上がりが可能です。

【麺家いろは】（富山県）

富山ブラック黒醤油ら～めん

イートイン 1杯 税込970円

今や富山を代表するご当地らーめんとして知られる「富山ブラック」。秘伝の魚醤を長時間煮込んだ濃厚な黒醤油から生まれる真っ黒いスープは、意外にあっさりしていて食べ進むごとに深い旨みが湧き出てくるらーめんです。

【チャンピオンカレー】（石川県）

能登豚カツカレー

イートイン 1杯 税込1,430円

テイクアウト 1杯 税込1,458円（容器代込）

＼大丸福岡天神店初出店／

能登のおいしい水と豊かな環境で育った「能登豚」は脂の甘味が強く、もちもちとした肉質が特徴の銘柄豚。濃厚なコクのあるカレーとの競演の一皿です。

【鹿渡島定置】（石川県）

かに汁

1杯 税込660円

＼大丸福岡天神店初出店／

石川県産の紅ズワイと酒粕で作りました。

能登半島復興支援の炊き出しで被災地の方々の身体と心も温めたかに汁です。

※画像は調理イメージです【にく焼かつおちゃん】（石川県）

能登牛能登豚ハンバーグ

弁当 1折 税込1,620円

冷凍販売 1個 税込1,080円

＼大丸福岡天神店初出店／

「石川県の本当に美味しいものを届けたい」という強い想いを持った店主の“かつおちゃん”が売場に立ちます！小麦粉を使わず豆腐、地元のタマゴ、宝達葛でつないだ手ごねハンバーグです。他にも、能登牛を使ったお弁当も実演予定ですのでお楽しみに！

【加賀西善】（石川県）

白えびのどぐろ入加賀友禅弁当

1折 税込3,780円

＼大丸福岡天神店初出店／

富山県産の白えびや、自家製の炙りのどぐろを使用した豪華海鮮弁当です。

【白えび亭】（富山県）

白えび天ぷら

50g 税込1,080円

衣を薄くし、白えびの繊細な甘さとサクサクとした食感をお楽しみいただけます。

ほるもん番鳥（新潟県）

国産若鶏チューリップ

100g 税込540円

国産若鶏を長岡で人気の生姜醤油で味付けした食べやすいチューリップからあげです。

杜氏の技が詰まった自慢の地酒が集合し、その場で楽しむ八海山BARをご用意

【八海醸造】（新潟県）

＼大丸福岡天神店初出店／

八海醸造による八海山BARの展開。「八海山」のお酒がその場で楽しめるだけでなく、各お酒の特徴や酒づくりのこだわりもたっぷりとお話しいたします。ゆったりと、存分にこだわりの日本酒をお楽しみいただけます。さらに、八海醸造が手掛ける食品ブランド「千年こうじや」の商品が登場したり、八海山以外の地酒も販売いたしますのでお見逃しなく。

老舗から新店舗までバラエティに富んだスイーツ

長年愛される名店のお菓子から、近年オープンしたばかりのニュースイーツを会場で販売いたします。

見た目も楽しく、思わず写真を撮ってしまうようなバラエティーに富んだ商品は必見です！

【お茶の油谷】（石川県）

金箔プラチナ箔加賀棒ほうじ茶ソフトクリーム

1個 税込2,500円

各日限定10個

お茶の油谷「加賀棒ほうじ茶ソフトクリーム」に、金箔屋さくだ「純金箔」「プラチナ箔」を大胆にのせた”金沢伝統文化”夢のコラボレーションです。

竹炭を使用した漆黒のコーンとのコントラストはインパクト抜群です。

【加賀麸匠一】（石川県）

生麸ソフトクリーム

1個 税込750円

＼大丸福岡天神店初出店／

北海道生乳を使用したミルクソフトに、蓬と柚子の生麸とつぶあんをトッピング。

底には黒蜜をかけた生麸が１つ入っています。

【和栗白露】（石川県）

蘇芳（すおう）

イートイン（加賀の棒茶とのセット）2,310円

和栗白露によるイートインカフェが今年も登場！一緒に味わえるのは打越町で栽培された茶葉で作った加賀棒茶は、苦味と渋味が少なくほのかな甘みがします。落ち着いたカウンター席で至極のスイーツとドリンクをお楽しみください。こちらは和栗と苺のモンブランプレートで、契約農家からの和栗美玖里と苺を贅沢にひとつのお皿に盛り合わせました。

【羽二重餅總本舗松岡軒】（福井県）

羽二重餅

2枚6袋入り 税込972円

＼大丸福岡天神店初出店／

絹の風合いを和菓子で表現した羽二重餅の元祖。保存料や添加物は不使用です。口に含めば、ふわりととろけ、ほんのりともち米の優しい甘さが広がる餅菓子です。

北陸各県自慢の逸品をご紹介！

石川県の銘菓、新潟県の酒の肴、富山県の海の幸、福井県のカニなど、「この県と言えばこれ！」という逸品を一部ご紹介します。

会場で北陸のグルメ旅をしてみませんか？

～石川県の代表商品～

左から

▲【きんつば中田屋】 きんつば（5個入）税込1,026円

▲【ル ミュゼ ドゥ アッシュ】 YUKIZURI 雪吊り（6本入）税込1,026円／（10本入）税込1,620円

▲【金沢 うら田】 加賀八幡 起上もなか（7個入）1,577円

▲【金澤おでん 赤玉本店】 金澤おでん９種（カニ面入り）税込7,440円 （※各日限定10セット、冷凍販売）

～新潟県の代表商品～

左から

▲【佐藤豆腐店】栃尾揚げ（1本）税込432円

▲【海鮮珍味 海宝】甘えび塩辛（100g）税込1,080円

▲【御菓子司羽入】三色だんご（1折）税込864円

～富山県の代表商品～

左から

▲【ますの寿し 丸龍庵】ます一重桶（420g）税込2,500円

▲【江政商店】 ほたるいか漁師漬（100g）税込1,080円

▲【はまうら】ほたるいか素干し（20g）税込540円

▲【もくへい寿司】ノドグロ炙り押し寿司（一折）税込1,782円

～福井県の代表商品～

左から

▲【一乃松】 せいこかに寿し（1折）税込3,996円

▲【越前かに職人 甲羅組】越前かに（500g～600g）税込15,000円

▲【若廣】焼き鯖すし（8貫）税込1,549円

▲【ミート&デリカささき】歩くソースカツ丼サバエドッグ（1本）税込486円

受け継がれる“伝統工芸”が集結

北陸では多種多様な伝統工芸が発展しています。

各県を代表する伝統的な工芸品はもちろん、お子様にも喜ばれるような可愛らしいグッズまで展開します。

【金箔工芸さくだ】（石川県）

馬置物 曙光

W 24×D11×H13.4cm（台含む） 税込64,900円

馬の置物は勢いと飛躍の象徴です。

※5点限り

【坂本漆器店】（石川県）

輪島塗 フリーカップ （ぼかし塗、朱／ブルー）

1個 税込25,300円

伝統技法でつくった輪島塗の綺麗なぼかしのカップです。口当たりもよく手になじむ形をしています。

【八百萬本舗】（石川県）

＼大丸福岡天神店初出店／

江戸時代の歴史遺産のある金沢町屋の小売店。八百萬の時を越え個性的な、ヒトが集い、モノが並び、コトが始まる。地元の美味しいモノやかわいいモノ、カッコいいモノ、素敵なモノ…。厳選されたクラフト創造都市・金沢を体感いただけます。石川県観光PRマスコットキャラクター「ひゃくまんさん」グッズも販売します。

▲【KUTANI SEAL】ネコ・ジェラシー長角皿 ゴールド▲【能登スタイルストア】能登のあかなまこ石けん▲【ひゃくまんさんの家】ひゃくまんさんTシャツ

【メガネ素材工房 COTON】（福井県）

ペンダントルーペ

1個 税込11,000円

＼大丸福岡天神店初出店／

メガネ産地・鯖江で職人が作る おしゃれで便利なルーペ。たくさんの色や形からお選びいただけます。

【福井洋傘】（福井県）

蛇の目洋傘

親骨58cm×24本骨 税込42,900円

＼大丸福岡天神店初出店／

伝統的な蛇の目傘を生地張りでリモデル。お洋服にも合わせやすい蛇の目洋傘です。

【小泉屋】（富山県）

たまゆらりんセット

1.6寸 税込13,200円

鳴らした際にゆらゆらと揺れる動きが特徴的なおりんです。

※記事は「大丸福岡天神店北陸展」への初出店として表記しています。

※未成年への酒類の販売はいたしておりません。

※画像はイメージです。

※販売商品の変更・品切れが発生する場合がございます。

※価格は変更となる場合がございます。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バス前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/

LINE：https://lin.ee/aBzxP4w

Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）

X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）