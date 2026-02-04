【焼きたてのかるび】“肉の日”の３日間限定！肉の日特製スペシャルカルビ丼を２月７日(土)より販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国35店舗を展開する、「焼きたてのカルビ丼」と「ユッケジャンスープ」の専門店『焼きたてのかるび』は、２月９日の“肉の日”に先立ちまして、2026年２月７日(土)より３日間限定で、肉の日特製スペシャルカルビ丼を販売いたします。

肉の日特製スペシャルカルビ丼について

全カルビ丼に厚切り上カルビを２枚プラスしたスペシャルなカルビ丼を、３日間限定で販売いたします。通常のカルビ丼と同じ価格で、肉の旨みと食べ応えをしっかりと感じられる一杯です。

今しか食べられないスペシャルなカルビ丼を、ぜひこの期間にお楽しみください。

◼️販売期間

2026年２月７日(土)～2026年２月９日(月)

◼️商品ラインナップ

「肉の日特製」スペシャル【名物】焼きたてのカルビ丼 (並)630円、(小)590円、(大)890円「肉の日特製」スペシャルキムチカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)1,050円「肉の日特製」スペシャルねぎ玉カルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)1,050円「肉の日特製」スペシャル旨塩ねぎカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)1,050円「肉の日特製」スペシャルたっぷりチーズカルビ丼 (並)790円、(小)750円、(大)1,050円

※価格は全て税込です

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます

※テイクアウトは+30円の容器代をいただいております(セット除く)

『焼きたてのかるび』について

熟成肉を使用した「焼きたてのカルビ丼」と厳選した牛肉の旨みが特徴の「ユッケジャンスープ」の専門店です。美味しい食事をリーズナブルな価格で、お気軽にお召し上がりいただけます。

看板商品の「焼きたてのカルビ丼」は、毎日店舗で丁寧にスライスした新鮮なカルビ肉を、ご注文いただいてから強火で一気に焼き上げて、肉本来の旨味と香ばしさを引き立てます。タレは20種類の調味料を秘伝の配合でブレンドし、甘み・辛味・酸味を絶妙なバランスで仕上げました。ごはんは国産米を100%使用しており、お肉やタレとの相性は抜群です。

もう一つの看板商品「ユッケジャンスープ」は、店内で一つ一つ手鍋で調理しています。厳選された牛肉がベースの特製だしに、辛味のある韓国合わせ味噌とコチュジャンで味に深みをもたせました。スープを口に運んだ瞬間に、牛肉の旨味がふわっと広がる逸品です。

手軽に専門的な商品をお楽しみいただくため、店内のご飲食以外にもテイクアウトや各種デリバリーサービス、一部店舗ではドライブスルーをご利用いただけます。

※テイクアウトは+30円の容器代をいただいております

※一部店舗では各種デリバリーサービスが未実施の場合がございます

■焼きたてのかるび公式URL：https://www.yakitateno-karubi.jp/

■焼きたてのかるび公式X：https://x.com/yakitate_kalbi

『焼きたてのかるび』アプリについて

ダウンロード：https://app-link.yakitateno-karubi.jp/pq0356_ykt_press_prtimes_app_dl

『焼きたてのかるび』のメニューについて

「焼きたてのカルビ丼」は並630円(税込)、「ユッケジャンスープ」は590円(税込)からご用意。またお得なセットメニューもあり、価格も大きな魅力の一つです。

他にも冷麺、サラダなどバラエティ豊かなメニューを取り揃えており、ほとんどのメニューがテイクアウトもご利用いただけます。お子さまメニューもございますので、ご家族連れから、ご友人同士、おひとりさままで、幅広いシチュエーションでお楽しみいただけます。

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年９月

所在地：愛知県豊橋市西岩田５丁目７-11

資本金：59億円(2025年６月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年６月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年６月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内784店舗(うち直営525店舗、FC259店舗)、海外93店舗(2025年12月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/