Ms.Engineerの新・女性AI人材特化型プログラムが経済産業省「第四次産業革命スキル習得講座」に認定

Ms.Engineer株式会社

女性向けAI・IT人材育成および全国ニアショア型開発ラボ事業を展開するMs.Engineer株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：やまざきひとみ、以下「当社」）は、このたび、経済産業省および独立行政法人情報処理推進機構（IPA）による「第四次産業革命スキル習得講座（※1）」に、当社の新AI人材特化型プログラムが正式に認定され、2026年4月から提供を開始いたします。

これにより当社は、日本で唯一の経済産業省公式認定を受けた女性向けAI人材育成ブートキャンプの提供企業となります。

■第四次産業革命スキル習得講座とは

本制度は、AI・データなど成長が見込まれ、雇用創出に寄与する分野で、社会人が高度な専門性を習得し、キャリアアップを実現できるよう経済産業大臣が専門的かつ実践的な教育訓練講座を認定するものです。

認定講座は厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の対象となるほか、企業が従業員の教育に活用する場合には人材開発支援助成金も適用可能であり、多くの人材が高度専門スキルを身につける機会を得られます。



■ 認定の背景：深刻化するAI人材不足と国の課題

生成AIをはじめとするAI技術の急速な発展に伴い、日本国内のAI人材の需要は急激に増加しています。経済産業省の推計によると、2040年には339万人のAI専門人材が不足する※2とされており、特にAI技術の社会実装を担える人材育成が急務となっています。

一方、日本におけるAI・工学分野の女性比率は依然として低く、AI人材不足とジェンダー格差という二つの社会課題を同時に解決する必要性が高まっています。こうした課題を踏まえ、当社はこれまでの女性を対象とした高度IT人材育成の経験を基に、AI・ソフトウェア開発を実務レベルで推進できる人材を育成するプログラムへとカリキュラムを刷新しました。



■ プログラムの特長：「AI実装人材」の育成

本プログラムは、単なるAIリテラシー習得にとどまらず、AIを活用したソフトウェア開発を実務でリードできる人材の育成を目的としています。主な学習内容は以下の通りです。

AIリテラシー・生成AI活用

大規模言語モデル（LLM）を含む生成AIの基礎理解から、業務・開発への実践的活用

ソフトウェア開発スキル

Pythonを中心としたプログラミング、FastAPI、SQLAlchemy等の実務技術スタック

AIアプリケーション開発

AIを組み込んだアプリケーションの企画・設計・開発プロセス

実務を想定したチーム開発

AI開発における実践的なプロジェクト参画を想定した開発演習

これにより、受講生は AI時代に求められる“実装できる人材”として、即戦力レベルのスキル獲得を目指します。

■ 女性AI人材の育成で日本の賃金格差解消を加速する

当社は創業以来「日本の賃金格差解消」をビジョンに掲げ、特に地方を中心に女性高度IT人材の育成を進めてきました。卒業生の平均年収は484万円と日本女性平均を約170万円上回り、卒業後の経済的自立や柔軟な働き方を推進しています。

また、厚生労働省の調査（※2）によると、AIエンジニアの平均年収は628.9万円に達し、他のIT関連職種を大きく上回る水準です。当社の新AI人材特化型プログラムは、女性が市場価値の高いAI技術を身につけることで、さらなる年収向上を図り、日本の賃金格差解消を一層加速することを目的としています。

当社は引き続き女性の経済的自立とキャリア発展を推進し、日本全国の潜在的女性人材の社会的活躍を促進してまいります。

Ms.Engineer株式会社について

会社名：Ms.Engineer株式会社

事業概要：女性AI人材育成事業・全国ニアショア型開発ラボ「DAIVE」

代表者：代表取締役社長 やまざきひとみ

所在地：東京都千代田区麹町1-6-30 近鉄半蔵門スクエア4階

URL：https://corporate.ms-engineer.jp/

※1 第四次産業革命スキル習得講座 第１７回認定講座一覧

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/reskillprograms/kouzaichiran_dai17kaii.pdf

※2 ＡＩ専門人材が２０４０年に３３９万人不足、東京などに偏在…経産省公表へ（2026/01/26 読売新聞オンライン）

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260126-GYT1T00020/

※2 厚生労働省提供 職業情報提供サイト「job tag」AIエンジニアについて

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/325