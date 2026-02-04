応援購入目標額速攻達成！Makuakeで想定を大きく超える支持を獲得した駄菓子＆BAR、感謝の気持ちをカタチにしたく、2/7（土）までご来店の方先着200名様に最初のドリンク一杯無料！

株式会社GATE

▼Makuakeはこちらから▼

https://www.makuake.com/project/isekainotobira_osaka/



株式会社GATE（本社:京都府舞鶴市、代表取締役:荒木健太）は応援購入サービス「Makuake」にて、次世代駄菓子＆BARの新サービスが公開後、想定を大きく上回る反響を獲得し、応援購入目標額を達成したことをお知らせいたします。

なんとか感謝の気持ちをカタチにしたいと想うオーナーの一声により、2/7（土）までご来店の方先着200名様に最初のドリンク一杯無料！

同時にバレンタインチョコをプレゼント！2/14（土）まで。

詳細は下記をご覧ください。

■応援購入目標額達成感謝＆バレンタインキャンペーン

対象店舗：異世界の扉-大阪店-

開催期間：2026年２月14日（土）まで

参加方法：

STEP1：Instagramにて、異世界の扉-大阪店- 公式Instagramアカウント（@isekai(https://www.instagram.com/isekainotobira_oosaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

notobira_oosaka(https://www.instagram.com/isekainotobira_oosaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）をフォロー&いいね

STEP2：来店した時に「キャンペーン投稿みました！」とスタッフに言っていただければ先着200名様に最初のドリンク一杯無料！【800円以下のドリンク】（2/7までにご来店の方）

同時にバレンタインチョコをプレゼント！（2/14までにご来店の方）

バレンタインチョコイメージ

makuake応援購入ページイメージです。

・異世界の扉(TM)とは

私たちのお店は、全てお客様のワクワク、楽しいにつながっています。アニメやファンタジー好きなオーナーが「新しい駄菓子＆BAR」のカタチを提案します。



ワクワクと楽しさを圧倒的に追求し、これまでの駄菓子＆BARの常識にとらわれない独自のスタイルを創造しながら、駄菓子＆BARというジャンルを越えていきます。心地よいサービスを通してお客様にご満足頂き、世の中、地域密着を重視した新時代の駄菓子＆BARで人々を幸せにしたいと強く想います。



これから、あなたと一緒にお店を作り上げていきたいです。

完成間近までのメイキング動画

お店が初期の状態から完成間近までのメイキング動画

異世界メンバーの手によってただの倉庫がお店に生まれ変わっていく過程を楽しんでください。

動画はこちら(https://www.instagram.com/reel/DTZE1npkt6G/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

【店舗情報】

2026年2/1グランドオープン

・店名：異世界の扉(TM)︎ 駄菓子＆BAR 大阪塚本店

・営業時間：17:00～24:00（LO 23：30）定休日：木曜日

・住所：大阪府大阪市西淀川区柏里1-16-20

・電話番号：080-9358-0255



・公式Instagram：https://www.instagram.com/isekainotobira_oosaka?igsh=d3R1ZTE4NmQ2cTFh



【会社情報】

株式会社GATE

代表者：荒木健太

所在地： 京都府舞鶴市浜３７２－１

業種：小売店、飲食業



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社GATE 担当：荒木

Eメール：gate1101maitoko@gmail.com

電話番号：080-9358-0255



（お電話でのご連絡をご希望の場合は、メールにご連絡先とご都合のいい日時の候補を記載していただけますと幸いです）