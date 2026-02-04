現代のホワイトニングは白さだけでなく安全性と持続性が大切【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・歯科医療の医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の歯科医師への取材記事をもとに、ホワイトニング治療における診療方針や患者対応のあり方について調査・分析を行いました。

本調査では、ホワイトニングが単に「歯を白くする施術」ではなく、歯の健康を守りながら審美性を高めるケアへと進化している実態が浮かび上がりました。

本リリースでは、医師取材を通じて見えてきた現代ホワイトニングの共通傾向を、実態調査として整理しています。

▼調査概要

・調査テーマ

ホワイトニング治療における診療方針・治療プロセスに関する実態調査

・調査方法

歯科医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

ホワイトニングを扱う歯科クリニックの医師取材記事

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

ホワイトニングとは？なぜ今、関心が高まっているのか

ホワイトニングとは、専用の薬剤や光を用いて歯の着色を分解し、歯本来の明るさや透明感を引き出す審美歯科治療です。クリニックで行うオフィスホワイトニングと、自宅で継続するホームホワイトニングなど、複数の方法が存在します。

近年、マスクを外す機会の増加やオンライン会議の普及により、「笑顔の印象」を気にする人が増えたことが関心拡大の背景にあります。単に白さを追求するだけでなく、歯の質感や自然さ、口元全体の印象との調和を重視するニーズが高まっています。

一方で、「歯がしみる」「不自然に白くなるのでは」といった不安から、専門家の管理のもとで安全に受けたいという声も増えています。そのため現在のホワイトニングでは、安全性の説明、歯質の診断、長期的なケア設計がより重視されるようになっています。

こうした背景を踏まえ、本調査では、医師取材記事をもとに、現代のホワイトニングがどのような考え方で行われているのか、その実態を整理しました。

調査結果１. ホワイトニングは「色だけ」ではなく「歯質の診断」から始まっている

今回の調査で共通して見られたのは、ホワイトニングに先立ち、虫歯や歯周病の有無、エナメル質の状態、着色の原因を確認する姿勢です。単に薬剤を塗布するのではなく、歯の健康状態を見極めたうえで施術可否を判断する考え方が共有されていました。

また、歯の内部の変色や加齢による黄ばみなど、原因に応じて方法を使い分ける視点も重視されています。ホワイトニングは「希望があれば誰でも同じ施術をする」ではなく、個々の歯質に合わせて設計される医療であることが示されました。

参考：神田駅そば総合歯科(https://www.kanda-soba-dc.jp/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86757/articles/831)に関する取材内容

調査結果２. ホワイトニングは「即効性」だけでなく「持続性」を重視されている

調査を通じて明らかになったのは、ホワイトニングが単発の施術ではなく、白さを長く維持することを前提とした長期的なケアとして設計されている点です。

取材記事では、短期間で最大限白くすることだけを目指すのではなく、色戻りのしにくさ・歯への負担・日常生活との両立を踏まえて方法を選ぶ姿勢が共通して語られていました。具体的には、オフィスホワイトニングで土台の白さを整え、ホームホワイトニングで色味を安定させる併用型アプローチが多く見られ、急激ではなく自然で安定したトーンアップが重視されています。

また、着色しやすい飲食物への配慮や適切なケア、定期メンテナンスなど、生活習慣まで含めたサポートが行われており、ホワイトニングは「一度で終わる施術」ではなく、日常ケアと連動した継続的な口元マネジメントとして位置づけられていることが分かりました。

参考：パールホワイトニング肥後橋デンタルクリニック(https://pearl-whitening.info/column/column/2956/)の記事(https://kireireport.com/clinics/1074/articles/716)

調査結果３. ホワイトニングは「白さ」よりも「自然な印象」が求められる傾向にある

本調査では、過度に白くすることよりも、肌色や唇、歯並びとの調和を重視する考え方が共通して見られました。

医師は患者の希望を尊重しつつも、不自然な仕上がりにならないよう、目標のトーンを段階的に調整する姿勢を示しています。数値的な白さではなく、「清潔感」「好印象」といった全体的な印象価値を重視する治療へと変化していることがうかがえます。

参考：ハートデンタルクリニック(https://heartdental.net/)の記事(https://kireireport.com/clinics/5751/articles/218)に関する取材内容

調査結果４. ホワイトニングは「一律の白さ」ではなく“個人の歯に合わせた目標設定”へ

本調査では、ホワイトニングにおけるゴール設定そのものが、画一的な「〇段階まで白くする」から、個々の歯質・生活・価値観に合わせた目標設定へと変化している点が共通して見られました。

同じ薬剤や同じ回数であっても、歯の性質や生活習慣、治療歴によって到達点や持続性は大きく異なります。

- もともとの歯の色味（黄み・グレー味）- エナメル質の厚みや透明感- 過去の治療歴（被せ物・詰め物の有無）- コーヒー・紅茶・喫煙などの生活習慣

そのため、単に「最も白くする」ことを目標にするのではなく、“その人らしい自然な白さ”をどう定義するかを起点に治療が設計されていることが確認されました。

また、ホワイトニング後に色が合わなくなる可能性のある被せ物や詰め物との調和まで含めて検討し、必要に応じて治療の順序を調整するなど、口元全体の仕上がりを見据えた設計が重視されています。

こうした姿勢から、ホワイトニングは“標準化された美容施術”ではなく、個別最適化された審美医療として進化していることがうかがえます。

参考：和光市デンタルオフィス(https://www.wakoshi-dental.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/11188/articles/312)に関する取材内容

総括 ：ホワイトニングは単なる見た目の施術ではなく「健康を守る審美ケア」へ

本調査から、現代のホワイトニングは、単に歯を白くする処置ではなく、歯の健康、自然な印象、長期的な維持を重視する医療へと進化していることが明らかになりました。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、ホワイトニングを価格や即効性だけで判断するのではなく、医師がどのような基準で施術を設計しているのか、どのように患者と向き合っているのかまで可視化していきます。

今後も医師取材記事を通じて、生活者が自分に合ったホワイトニングや医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。キレイレポは引き続き、「受ける前に理解できる医療」を目指して情報発信を続けてまいります。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

会社概要

会社名：株式会社シアン

所在地：東京都品川区

代表者：代表取締役 籔本 崇

事業内容：美容医療領域における情報プラットフォーム運営、ならびに自由診療・美容クリニック向け経営支援プラットフォームの提供およびメディア企画・制作事業

HP：https://xian.inc/

サービスサイト：https://kireireport.com

お問い合わせ：support@xian.inc