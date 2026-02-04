【ボーダレス・ジャパン×仙台市】東北発インパクトスタートアップ6社が東京・丸の内に集結！『SOCIAL IMPACT BOOSTER』首都圏をつなぐ協創ミートアップを3月12日（木）に開催

株式会社ボーダレス・ジャパン仙台・東北地域より採択された社会起業家6組7名

株式会社ボーダレス・ジャパン（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：田口一成）は、仙台市主催のインパクトスタートアップ創出支援プログラム「TOHOKU SOCIAL IMPACT BOOSTER（以下、SIB）」の一環として、2026年3月12日（木）、東京・丸の内のスタートアップ拠点「Tokyo Innovation Base」にて、ピッチ＆交流イベント「社会起業家との協創 Meet Up Day」を開催します。

本イベントには、SIBに採択された東北発インパクトスタートアップを目指す6社7名が登壇。医療・ケア、教育、デジタル依存、猛獣被害、水産業など、社会課題の最前線で事業化に挑む起業家たちが一堂に会します。

“次のフェーズ”をつくるためのミートアップ

本ミートアップは、完成された成功事例を発表する場ではなく、起業家自身が、

- なぜこの社会課題に挑んでいるのか- いま事業はどこまで進んでいるのか- 次のフェーズに進むために、何が足りていないのか

といった挑戦の「現在地」をひらき、参加者との対話を通じて、協業・実証・取引・投資など次の一手につながる関係性を生み出すことを目的としています。

登壇スタートアップと発表タイトル（SIB採択者）

- 株式会社Aroma Care Tech｜伊藤 里美（宮城県仙台市） 『がん患者を支える家族のケアに、看護師との対話で確かな納得を』- in the Rye株式会社｜沖野 昇平（福島県大熊町） 『ノウハウ大公開！日本一グローバルな学校のつくりかた』- 株式会社BearBell｜服部 悠大（秋田県秋田市） 『「安全」から「共生」へ 動物目撃情報共有システム「クマップ」』- 株式会社アルゴナース｜平山 英幸（宮城県仙台市） 『子育て世代の終末期がん患者の想いを、家族に伝え実現するために』- レックステック株式会社｜フリッヅェル・ケンダル／ビルケダール・ハンス（宮城県仙台市） 『AIを脅威から希望へ、ネット依存の早期発見と予防支援』- Awesome Sea合同会社｜三上 拓也（青森県青森市） 『青森発・産福循環型 食インフラモデル「ビアウニ」』

※当日は、SIB卒業生ピッチとして株式会社Pallet 代表取締役 羽山 暁子も登壇し、事業ピッチを行います。

▶️ピッチ登壇者紹介記事：https://tohoku-socialimpactbooster.jp/news/(https://tohoku-socialimpactbooster.jp/news/)

事業成長と協創の実務を担うピッチコメンテーター

当日は、インパクトスタートアップ支援や事業成長・投資・協業の現場で実績を持つ有識者が、ピッチコメンテーターとして参加します。

- 田村 菜津紀 氏｜KIBOW社会投資ファンド プリンシパル- 原田 岳 氏｜株式会社taliki 取締役- 鈴木 雅剛 氏｜株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役 COO

投資判断や審査を目的としたコメントではなく、事業を前に進めるための「協創」の視点からのフィードバックを行います。

※登壇者および内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

開催概要

イベント名：社会起業家との協創 Meet Up Day

日時：2026年3月12日（木）18:00～21:00（受付開始 17:30）

会場：Tokyo Innovation Base 1F SQUARE-1

（東京都千代田区丸の内3丁目8-3）

定員：80名（事前申込制／応募多数の場合は抽選）

参加費：無料

主催：仙台市

運営：株式会社ボーダレス・ジャパン

▶️詳細・参加申込

https://tohoku-sibmeetup0312.peatix.com/

TOHOKU SOCIAL IMPACT BOOSTER（SIB）について

仙台市主催、株式会社ボーダレス・ジャパンが運営するインパクトスタートアップ創出支援プログラム。社会課題解決と事業成長の両立を目指す起業家に対し、事業構想、スケール戦略、協業・資金調達までを一貫して支援しています。

▶️詳細：https://tohoku-socialimpactbooster.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ボーダレス・ジャパン

TOHOKU SOCIAL IMPACT BOOSTER 事務局

Email：info_sendai@borderless-japan.com