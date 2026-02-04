【初コラボ企画】コンディショニングブランド「TENTIAL」の会員向けイベントで、YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～の純度100%よもぎ蒸しを提供！

株式会社Liberty

代官山駅から徒歩3分のよもぎ蒸しサロン『YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～』（運営：株式会社Liberty、本社：東京都渋谷区、代表取締役：三上結香）は、健康に前向きな社会の実現を目指すコンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」（運営：株式会社TENTIAL、本社：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎）主催の「― Premium よもぎ蒸し Edition ―代官山で過ごす 休日のトータル・コンディショニング」イベントにて、よもぎ茶やよもぎクッキー、よもぎ蒸し体験を提供しました。

◎代官山で過ごす、休日のトータル・コンディショニング

本イベントは、2026年1月24日(土)に代官山にてTENTIAL Club会員様向けに企画・実施。

「休むこと」を通して能動的に自身の状態を整えるコンディショニングプログラムとして、静かな空間の中で、よもぎ茶の香りに包まれながら心身をリラックス。さらに、ストレッチや呼吸を取り入れることで内側から身体を温め、姿勢にもアプローチして深い「ととのう」感覚を体験できるプログラムを提供。

また、一部の方には、よもぎ蒸しサロン「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」でのよもぎ蒸し体験を含む特別プランもご用意しました。

《イベント概要》

・イベント名：― Premium よもぎ蒸し Edition ―代官山で過ごす 休日のトータル・コンディショニング

・開催日時：2026年1月24日（土）

第一部 12:00～14:00

第二部 16:00～18:00

・参加対象：TENTIAL Club会員様

・場所：MT Gallery DAIKANYAMA

◎座学とストレッチで、心と身体の両面からアプローチ

▲「― Premium よもぎ蒸し Edition ―代官山で過ごす 休日のトータル・コンディショニング」会場入口の様子

約2時間にわたる本イベントは、全体を通して3つのパートで構成され、第一部と第二部合わせて約20名の方が参加されました。その内の4組8名の方にYOMOへご来店いただき、純度100%のよもぎ蒸し体験を提供しました。

１.コンディショニングと睡眠をテーマにした座学

よもぎの香りが充満した温かな空間で、YOMOで大人気なよもぎ茶やよもぎクッキーを味わいながら、知識をインプット。

▲よもぎ蒸しで使う茶葉と同じ葉を練り込んだよもぎクッキー（商品名：食べるよもぎ）２.ご自身の体のクセを知った上でのタイプ別ストレッチ

簡単なセルフチェックの結果をもとに、身体の使い方や緊張が表れやすい部位の傾向に合わせたストレッチを実施。

▲TENTIAL社によるご自身の体のクセを把握するチェックリスト▲TENTIAL社の講師によるストレッチタイム３.よもぎ蒸し体験を提供

会場から「YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～」へとご案内。

カウンセリングを含めて、約1時間のよもぎ蒸し体験を提供しました。

・特別POP UP販売

▲YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～の店長が店内へご案内▲YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～「月のお部屋」でのよもぎ蒸しの様子

会場内には、コンディショニングブランドTENTIALで大人気のリカバリーウェア「BAKUNE」や「MIGARU」。

温度と湿度をやさしく調整してくれる「BAKUNE掛け布団」や、ライフスタイルやシーンに合わせて足をととのえる「リカバリーサンダル」を展示・販売。

YOMOからは、オプションサービスとして提供しているよもぎ茶「飲むよもぎ」やよもぎクッキー「食べるよもぎ」、カラフルなオリジナルギフトカードや腸活ドリンクを販売。

▲特別POP UP販売の様子（YOMO公式オンラインストアでも販売中）▲コンディショニングブランドTENTIALの商品を実際に手に取る参加者たち▲TENTIAL リカバリーウェア「BAKUNE」スウェット▲TENTIAL リカバリーサンダル Slide

◎よもぎ蒸し体験のご感想

・よもぎ蒸しに入ってみたかったので経験できてよかったです。もう今すぐ眠れそうなくらいリラックスできています。（20代女性）

・普段なかなか汗をかかず、サウナでも汗をかけないのですが、よもぎ蒸しでたくさん汗をかけて驚きました。それがとても良かったです。（50代女性）

・元々よもぎ蒸しが気にはなっていたんです。今回TENTIAL Club会員向けのイベントでよもぎ蒸しがあるのを知って、これはいい機会と応募し、蒸されてみて想像以上でした。（60代女性）

・（イベント翌日にいただいたご感想より）

いつも二度寝をしてしまうのを、今朝は寝起きが良くて嬉しかったです。

母は悩んでいた寝つきが、いつもより良かったようです。（親子で参加された女性ペア）

◎ブランド同士が共に届けた「体験価値」

今回のイベントは、単なる商品体験や施術体験ではなく、呼吸・身体の動き・温熱・休息といった五感へとアプローチをした、休日のトータル・コンディショニング。

TENTIAL社の信念である「個人のコンディションとポテンシャルを引き出す」と、YOMOのコンセプトである「よもぎでととのう」。

両ブランドならではの、身体の内側から健康を意識するという観点から、今回の体験価値が提供されました。

▲コンディショニングブランドTENTIALの商品カタログ◯TENTIALコンディショニングブランドTENTIAL ロゴ

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。

◯YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～YOMO～食べられるよもぎ蒸し(R)︎～ロゴ

東京都渋谷区代官山にある国産で無農薬、無着色の上質なよもぎのみを使用したよもぎ蒸しサロン。

オープンわずか半年で東京都のよもぎ蒸しサロン口コミランキング1位を獲得。ananやLEONなどの多数の雑誌メディアや書籍にも掲載され、多数の俳優/女優、モデルやプロスポーツ選手、経営者などが通うサロンに。ホットペッパービューティーアカデミーでは「上質空間」により満足度が高いサロンとしても注目。

毎週水曜日のインスタライブにてYOMOライフスタイリストが美と健康についての情報発信中。

