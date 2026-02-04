さっぽろ雪まつりにてデジタルスタンプラリーを開催

ジオフラ株式会社

ジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎 雄一、以下 ジオフラ）は、2026年に2月に行われる「2026さっぽろ雪まつり」において、TVアニメ『呪術廻戦』の雪像に協賛をいたします。



・TVアニメ『呪術廻戦』×2026さっぽろ雪まつり公式サイト

https://snowfes2026-jujutsukaisen.com/

■TVアニメ『呪術廻戦』×2026さっぽろ雪まつり

2026年2月4日（水）から2月11日（水・祝）までの8日間にわたって、北海道札幌市で開催される「さっぽろ雪まつり」に今冬も出展決定！ 虎杖と乙骨の雪像（※）が登場します。描きおろしイラストを使用したグッズも販売します。今後の追加情報は随時イベント特設サイト等にてお知らせしてまいります。 ※雪像はどなたでもご覧いただけます。

■取り組みの背景

ジオフラは「おでかけ×エンターテインメント」を軸に、IPの持つ集客力をリアルな人流へと転換し、地域に新たなにぎわいと消費を生み出す仕組みづくりに取り組んでいます。アニメやキャラクターなどのIPは、世代や国境を越えて人々を惹きつける力を持っています。本取り組みにおいては、アニメの世界観をさっぽろ雪まつりの会場で表現することへの協賛を通じて来場者の関心を喚起するとともに、おでかけエンタメアプリ「プラリー」を使った会場内を巡るデジタルスタンプラリーを開催し、周辺エリアにおける回遊を促進します。

＜開催概要＞- 名称：TVアニメ『呪術廻戦』×2026さっぽろ雪まつり- 体験内容：おでかけエンタメアプリ「プラリー」を活用したデジタルスタンプラリー- - 対象スポット3か所中2か所にチェックインすると、2026さっぽろ雪まつりのために描き下ろされたイラストのポストカード（4枚セット）がもらえます- 期間：2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）の8日間- - デジタルスタンプラリー実施期間- - - 2026年2月4日（水）10:00～2月11日（水・祝）20:00- 対象スポット：- - １.大通7丁目HBC広場 TVアニメ『呪術廻戦』雪像前- - ２.時計台ホール- - ３.さっぽろテレビ塔- URL：https://snowfes2026-jujutsukaisen.com/■TVアニメ『呪術廻戦』について

〈INTRODUCTION/STORY〉

廻れ呪え 死の遊戯の中で

人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載中。

2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。

呪いを廻る壮絶な物語が、再び動き出す--。

【おでかけエンタメアプリ『プラリー』】

「プラリー」は、毎日の移動をもっと楽しくする、おでかけエンタ-テインメントアプリです。日常の移動やスポットへのチェックイン、デジタルスタンプラリーなど、ロケーションに紐づいたイベントを達成することで、ポイントが貯まります。アプリ上で展開される地図には、日常生活で訪れることの多い駅や公園、店舗、また近所の歴史や文化を感じられるモニュメントなどもチェックインスポットとして設定されており、毎日の生活の中でちいさな発見や気づきを見つけることもできます。

・iOS： https://apps.apple.com/jp/app/id6457201065

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geofla.prally

・Webサイト：https://www.prally.com/

【ジオフラ株式会社】

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

・社 名：ジオフラ株式会社

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一

・本 社：東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

・事 業：おでかけエンタメアプリ『プラリー』の開発・運営、フィジカル空間における人流を活性化させるプロダクトの企画・開発、地方創生に係る事業

・コーレポートサイト：https://corp.geofla.com/



(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会