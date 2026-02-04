カミナシ、「高機能素材 Week 名古屋」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年2月18日（水）～2月20日（金）にポートメッセなごやで開催される「高機能素材 Week 名古屋」に出展します。

背景

「高機能素材 Week 名古屋」は、機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に出展する展示会です。会場には、自動車、電子機器、航空・宇宙、工作機械などの設計・開発・製造担当者が多数来場し、最新技術の導入や課題解決に向けた活発な商談や情報交換が行われます。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、現場における「ムダ」と「手間」を削減することで、業務効率化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験いただけるほか、導入事例や効果についてもご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：高機能素材 Week 名古屋- 開催日時 ：2026年 2月18日（水）～2月20日（金）10:00-17:00- 会場 ：ポートメッセなごや- 主催 ：RX Japan 合同会社- 公式サイト：https://www.material-expo.jp/nagoya/ja-jp.html- カミナシブース番号：4-60

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp