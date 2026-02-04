【今年もやります！かっちゃん 生誕祭！】2月16日限定 人気アルコールドリンクが１円に！！

株式会社double

株式会社double（本社：大阪府大阪市北区/代表取締役：松井 勝也/以下ダブル）が展開する「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」では、2026年2月16日 に代表取締役社長の誕生日を記念して生ビール/ハイボール/レモンサワーが１円で飲めるキャンペーンを実施します。

■今年は人気ドリンクが何杯でも１円に！！かっちゃん生誕祭！！

2月16日限定！全国の「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」で生ビール/ハイボール/レモンサワーを１円で提供します。

これまで支えてくださったお客さまはもちろん、この生誕祭をきっかけに初めてご来店いただけるお客様も、「肉汁製作所 餃子のかっちゃん」のファンになっていただけるよう、精一杯おもてなしいたします。この機会にぜひご来店ください。

2021年に1号店で大阪、梅田に1号店が誕生し、早5年。梅田の繁華街に1店舗しかなかった肉汁製作所 餃子のかっちゃんが、全国64店舗にまで成長することが出来ました。これもひとえに、肉汁製作所 餃子のかっちゃんを支えてくださっているお客様のおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れず、肉汁製作所 餃子のかっちゃんの餃子で一人でも多くの笑顔を生んでいき、多くのお客様から愛される店舗・企業を目指していきます。

※店舗数は2025年1月時点の数値

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 梅田お初天神店

2026年 かっちゃん 生誕祭 詳細

■期間

2026年2月16日(月)

■内容

以下対象商品を1円で提供

・生ビール

・ハイボール

・レモンサワー

※店舗により取り扱いメーカーが異なります。

※画像はイメージです。

■対象店舗

肉汁製作所 餃子のかっちゃん 全店舗

■注意事項

・他ドリンクは通常価格

・お通し代＋２オーダー制

・本キャンペーンは予告なく内容を変更、終了する場合があります。

・他割引、キャンペーン、クーポンとの併用不可です。

■食べられるのは2月末まで！漢なら食い尽くせ！餃子・野菜・アブラで極める勝ジロー鍋

勝ジロー鍋の販売は2026年2月末までです。

極上豚骨醤油スープに、特製ニンニク餃子を投入！山盛りの野菜と極太麺が、濃厚な背脂スープを限界まで吸い込む勝ジロー鍋。

かっちゃん生誕祭と併せてお楽しみください！！

お食べ逃しのないように！！

■会社概要

社名：株式会社double

代表者：代表取締役 松井勝也

設立：2020月7月3日

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-47-20F

URL：https://double0703.com/