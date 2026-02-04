豊洲駅徒歩1分、通い放題のマシンピラティスジム「ELEMENT 豊洲ピラティス専門店」がグランドオープン！
月額39,800円で通い放題のパーソナルジム 「ELEMENT（エレメント）」を都内にて展開する株式会社MIGRIDS（東京都渋谷区、代表取締役：鈴木太郎）は、2026年2月1日に通い放題のマシンピラティスジム「ELEMENT 豊洲ピラティス専門店」（住所：〒135-0061 東京都江東区豊洲４丁目２－１ 萩原商店ビル ３０２号室）をオープン致します。
お申込みページ：https://element-gym.com/element-top/pilates/pilates-all/toyosu-pilates/
2020年から都内を中心に全国63店舗を展開する「ELEMENT」は、月額39,800円で通い放題のパーソナルジムブランドです。1回30分のパーソナルトレーニングを通してお客様の「運動の習慣化（※）」定着に向けて体づくりをサポートしてきました。
この度、豊洲エリアで2店舗目となる通い放題のマシンピラティスジムをオープンすることとなりました。マシンピラティスを通じて、お客様の「運動の習慣化」の定着のための支援に努めてまいります。一人ではできなかった『運動の習慣化』『身体が変わっていくダイエット体験』を、ELEMENTでは実感いただけるでしょう。
※「週2回以上、1回30分以上、1年以上、運動をしている者」（厚生労働省）
提供内容
ELEMENTのマシンピラティスのトレーニングは30分の短時間集中型。自身が改善したいポイントや体調に合わせて3つのメニューから選ぶことが可能となっています。
ボディメイク：ダンベルやピラティスマシンを用いたワークアウトトレーニングを行います。ボディメイクとして筋力アップを目指す方向けのトレーニングです。
シェイプアップ：軽重量やピラティスマシンでのトレーニングを中心とし、ウエストラインなど身体の部分でメリハリをつけたいという部位を中心にトレーニングを行います。
コンディショニング：ストレッチを中心にご自身の身体の中で、動きが悪かったり動作しづらかったりする箇所の機能改善を目標とするトレーニングです。
店舗情報について
＜施設情報＞
・完全個室
・ピラティスマシン完備
・ウォーターサーバー、プロテイン無料提供
・タオル、ウェア無料提供
＜マシンピラティス料金プラン＞
体験トレーニングの申し込みについて
下記HPからお申し込みできます。（※24時間受付対応）
https://element-gym.com/element-top/pilates/pilates-all/toyosu-pilates/
【パーソナルジム「ELEMENT」とは】
都内を中心に全国63店舗を展開する「ELEMENT」は、月額39,800円で通い放題のパーソナルジムブランドです。1回30分のパーソナルトレーニングを通してお客様の「運動の習慣化」定着に向けて適切な運動習慣や食事習慣を指導しリバウンドをしないための体づくりをサポートしています。ワークアウト、シェイプアップ、機能改善の全3メニューを展開しており、お客様が体型や生活リズム、性格、目指すゴールをもとに、習慣化を定着させるためのプランをお客様とともに設計いたします。
店舗一覧：element-gym.com/all
【株式会社MIGRIDSの会社概要】
