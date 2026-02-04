株式会社ゼン・ランド

商業用不動産仲介事業を専門で取り扱っている株式会社ゼン・ランド(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 藤井善英、以下「当社」)は、人流データを活用し、東京・大阪の2都市におけるハロウィーン期間の注目エリアや2大テーマパークの滞在人口(国内客人流)を計測し、2025年の小売販売動向と2026年の見通し～全国～をミニレポートとして公開いたしました。

調査の結果、

▶百貨店は国内客の低調さをインバウンドの増加でカバーしてきたが、2025年12月から中国の訪日者数が急減しており、その影響は2025年の年間の業績にも影響し、-1.5％の減少となった。

▶2026年も中国からの訪日者数が前年比6割程度で推移すれば、他の国が2025年並みの伸びを見せても200万人程度の規模で減少に転じる可能性がある。

といった結果となりました。

詳細は、本日より当社HPにて無料公開されているミニレポート「2025年の小売販売動向と2026年の見通し～全国～」にてご覧いただけます。

無料公開URL：https://zenland.jp/market_report/

当社は、人流データや商業集積データを活用したマーケティング分析に基づきお客様の出店をサポートしている商業用不動産仲介会社です。

上記のレポート以外にも、お客様の出店状況に合わせたマーケティング分析を用いて、出店のお手伝いをさせていただきます。

【株式会社ゼン・ランドとは】

株式会社ゼン・ランドは、事業領域を「商業用不動産仲介事業」に特化した、総合不動産サービスを手掛ける企業です。首都圏進出以来大幅に業績を伸ばしてきており、2024年9月期時点における契約延べ

床面積は約92,000平方メートル 越（テニスコート約354面分）にのぼり、2025年5月23日に、東京証券取引所TOKYO PRO Market(証券コード：358A)へ上場いたしました。今後も透明で公正な取引の下、活気ある社会や新たな街文化を創出するため「場所」を通じた「新たな価値」の創造を目指します。