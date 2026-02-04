株式会社NagasakiST　ベストベンチャーWEST100に選出

株式会社NagasakiST

長崎市内で空き家再生事業を展開する株式会社NagasakiST(所在地：長崎県長崎市 代表取締役：大光明孝幸、以下NagasakiST)が、このたび、イシン 株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：片岡聡）が主催する、「ベストベンチャーWEST100」に選出されたことをお知らせいたします。

▼当社紹介ページはこちらをご覧ください。

https://www.nishinihon-venture.com/company/nagasakist/

■代表取締役 大光明孝幸よりコメント

かつて時代の最先端を突き進んでいた長崎。 その場所がいま、人口減少や高齢化など、全国の地方が抱える問題に直面しています。

空き家問題も深刻で、誰も利活用する予定のない空き家は、全国に900万戸あると言われています。（2024年総務省発表）

その空き家問題に真剣に向き合い、解決に向かうため、空き家を再生して長崎の斜面地に灯りをともす事からはじめ、その活動を全国に広めていきたいと考えています。

この度、ベストベンチャーWEST100にご選出いただきました。

さらには長崎の企業では「初」となる選出ということで、身に余る光栄で、大変嬉しく感じています。

私たちは、この活動を一緒に広めていける仲間を探しています。

まずは長崎のために。長崎の住環境を、より広く、豊かなものにしていく活動を一緒にしていきましょう。

大光明孝幸プロフィール

1985年神奈川県横浜市神奈川区生まれ、2008年東海大学工学部建築学科卒業、株式会社博展入社、2011年現東証STD上場不動産会社入社、2022年株式会社NagasakiST 設立

ベストベンチャーWEST100

■「ベストベンチャーWEST100」とは

「ベストベンチャーWEST100」とは、西日本地区に本社を構える企業において、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、 ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャーWEST100」として紹介されます。

■「ベストベンチャーWEST100」の審査基準

「経営者の資質」「ビジネスモデルの独自性」「成長性」で一定条件を満たした企業を対象として、審査委員による直接面談によって以下の観点から選出されます。

１．経営者の資質

・社会貢献性の高いビジョンを掲げ、ビジョン実現に向けて全社一丸となって取り組んでいる

・経営者が中長期的視座を持ち、売上が右肩上がりとなっている

※短期的な売上の急伸も大事だが、それよりも大事なのは経営者が中長期的視座を持っていること

２．ビジネスモデルの独自性

・商品やサービスに独自性がある

※単なる物まねではなく、独自性があり、なおかつ経営者自身が自社の商品及やサービスに愛着を持ち、こだわりを持っていること

３．成長性

・ITや介護医療、環境などの成長マーケットで事業展開している

・アジア新興国などへの海外展開を積極的に推し進めている

株式会社NagasakiST

全国の空き家を、長崎から。

https://nagasakist.jp/

■空き家再生事業

長崎市内の空き家を再生し、活用方法も提案しています。

おかげさまで、再生棟数90棟突破！SNSフォロワー数11,000人超！（2026年2月時点）

■オフィス所在地

長崎県長崎市相生町2-19 浜口ビル1F

■会社情報

代表者名：大光明孝幸

設立：2022年12月

資本金:100万円

取引金融機関：十八親和銀行