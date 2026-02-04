【2月6日OPEN】東京ドームシティ・ラクーアに“運気をチャージできる鰻屋”が誕生 観戦前、サウナ後、勝負の前に--「全てが鰻昇り」を体験する〈鰻次郎 神楽坂〉が出店
東京ドームシティ・ラクーアに、
「運気をチャージする」という新しい鰻体験を提案する鰻専門店
〈鰻次郎 神楽坂（まんじろう かぐらざか）〉が、2026年2月6日にオープンします。
看板商品は、片手で持って食べられる鰻のおむすび「うなぎり」。
スポーツ観戦前のエネルギーチャージ、
サウナ後の回復、勝負前の験担ぎとして--
“食べて、願って、前に進む鰻”を東京ドームシティから発信します。
うなぎり
一口鰻おむすび
「全てが鰻昇り」は、ずっと変わらないテーマ
「全てが鰻昇り」は、〈鰻次郎 神楽坂〉が創業当初から掲げてきたテーマです。
鰻を通して、食べた人の一日が、気持ちが、流れが、ほんの少しでも上向いてほしい。
特別な日だけでなく、日常の節目や、勝負の前後にも寄り添える存在でありたい--
そんな想いを、神楽坂で育ててきました。
ラクーアで“体験”になった「全てが鰻昇り」
東京ドームシティ・ラクーア店では、
そのテーマを初めて「体験として残せる形」へと進化させました。
店内には、「全てが鰻昇りスポット」を設置。
ただ写真を撮るためのフォトスポットではなく、観戦前、勝負前、サウナ後などの節目に立ち寄り、
願いを込めて、運気をチャージできる“パワースポット”として設計しています。
なぜ、東京ドームシティなのか
東京ドームシティは、人が“前を向く瞬間”に集まる場所です。
・スポーツ観戦前後の高揚感
・スパ ラクーアで心身を整える時間
・競馬や試合前の勝負の緊張感
・格闘技・プロレス後の達成感と解放感
〈鰻次郎 神楽坂〉は、そんな一瞬一瞬に寄り添うため、
「片手で食べられる鰻」という形を選びました。
サウナ前後、勝負前後に“ちょうどいい鰻”
スパ ラクーアで汗を流した後のサウナ飯として。
WINS後楽園での勝負前の験担ぎとして。
後楽園ホールでの試合・興行後の回復食として。
重すぎず、軽すぎない。
それでいて、ちゃんと力が入る。
「今このタイミングで食べたい鰻」として、うなぎりは生まれました。
百貨店催事でも証明された人気
2026年1月に開催された銀座三越でのポップアップでは、
1週間で約3,000個の「うなぎり」を販売。
百貨店催事でも行列ができる商品として、幅広い層から注目を集めました。
食べて終わらない。運気をチャージする鰻へ
〈鰻次郎 神楽坂〉が目指すのは、鰻を「高級料理」から解放し、
人生の流れに寄り添う存在にすること。
東京ドームシティ・ラクーアから、
食べて、願って、運気をチャージする--
「全てが鰻昇り」な体験を届けていきます。
■店舗情報
店名：鰻次郎 神楽坂（東京ドームシティ・ラクーア店）
オープン日：2026年2月6日
場所：東京ドームシティ ラクーア内
主な商品：うなぎり（鰻のおむすび）一口鰻おむすび