【2月6日OPEN】東京ドームシティ・ラクーアに“運気をチャージできる鰻屋”が誕生　観戦前、サウナ後、勝負の前に--「全てが鰻昇り」を体験する〈鰻次郎 神楽坂〉が出店

株式会社東京鰻次郎

東京ドームシティ・ラクーアに、

「運気をチャージする」という新しい鰻体験を提案する鰻専門店

〈鰻次郎 神楽坂（まんじろう かぐらざか）〉が、2026年2月6日にオープンします。

看板商品は、片手で持って食べられる鰻のおむすび「うなぎり」。

スポーツ観戦前のエネルギーチャージ、

サウナ後の回復、勝負前の験担ぎとして--

“食べて、願って、前に進む鰻”を東京ドームシティから発信します。

うなぎり一口鰻おむすび「全てが鰻昇り」は、ずっと変わらないテーマ

「全てが鰻昇り」は、〈鰻次郎 神楽坂〉が創業当初から掲げてきたテーマです。

鰻を通して、食べた人の一日が、気持ちが、流れが、ほんの少しでも上向いてほしい。

特別な日だけでなく、日常の節目や、勝負の前後にも寄り添える存在でありたい--

そんな想いを、神楽坂で育ててきました。

ラクーアで“体験”になった「全てが鰻昇り」

東京ドームシティ・ラクーア店では、

そのテーマを初めて「体験として残せる形」へと進化させました。

店内には、「全てが鰻昇りスポット」を設置。

ただ写真を撮るためのフォトスポットではなく、観戦前、勝負前、サウナ後などの節目に立ち寄り、

願いを込めて、運気をチャージできる“パワースポット”として設計しています。

なぜ、東京ドームシティなのか

東京ドームシティは、人が“前を向く瞬間”に集まる場所です。

・スポーツ観戦前後の高揚感

・スパ ラクーアで心身を整える時間

・競馬や試合前の勝負の緊張感

・格闘技・プロレス後の達成感と解放感

〈鰻次郎 神楽坂〉は、そんな一瞬一瞬に寄り添うため、

「片手で食べられる鰻」という形を選びました。

サウナ前後、勝負前後に“ちょうどいい鰻”

スパ ラクーアで汗を流した後のサウナ飯として。

WINS後楽園での勝負前の験担ぎとして。

後楽園ホールでの試合・興行後の回復食として。

重すぎず、軽すぎない。

それでいて、ちゃんと力が入る。

「今このタイミングで食べたい鰻」として、うなぎりは生まれました。

百貨店催事でも証明された人気

2026年1月に開催された銀座三越でのポップアップでは、

1週間で約3,000個の「うなぎり」を販売。

百貨店催事でも行列ができる商品として、幅広い層から注目を集めました。

食べて終わらない。運気をチャージする鰻へ

〈鰻次郎 神楽坂〉が目指すのは、鰻を「高級料理」から解放し、

人生の流れに寄り添う存在にすること。

東京ドームシティ・ラクーアから、

食べて、願って、運気をチャージする--

「全てが鰻昇り」な体験を届けていきます。

■店舗情報

店名：鰻次郎 神楽坂（東京ドームシティ・ラクーア店）

オープン日：2026年2月6日

場所：東京ドームシティ ラクーア内

主な商品：うなぎり（鰻のおむすび）一口鰻おむすび