【2/11(水祝)開催】バレンタインは「ふたりの理想」を可視化する日に。中古リノベのカウカモ、カードゲームで家探しの価値観をすり合わせるカップル向けワークショップを開催

中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」を運営する株式会社ツクルバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 野村 駿太郎）は、バレンタイン直前の2026年2月11日(水・祝)に、ふたり暮らしのお家の購入を検討中のカップルを対象としたイベントを開催いたします。



本イベントは、カウカモオリジナルのカードゲームを用い、楽しみながら互いの住まいに対する優先順位を可視化。バレンタインという季節に合わせ、ふたりの将来を前向きに話し合うきっかけを提供します。

「いい家」の定義は、ひとりひとり違います。 立地を重視したい、内装にこだわりたい、将来の資産性を守りたい。 ふたりの意見が少しずつズレたまま探し始めると、検討は長期化し、疲れが生じてしまいます。そこで「カウカモの知見」と「独自のワークショップ」を通じて、ふたりの間にある小さなズレを解消し、納得感を持って家探しをスタートしていただけるよう、本イベントを企画いたしました。

【イベント概要】- 日時：2026年2月11日（水・祝）13:00～15:00- 場所：カウカモ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿４丁目３－１４ 恵比寿SSビル 7F- 対象：ふたり暮らしでの家の購入を検討中の方- 参加費：無料（事前予約制）- 参加特典：ふたりで楽しめるオリジナルギフトをプレゼント

その他の特典や注意事項、ご予約はセミナーページをご覧ください。

ふたりの正解に近づく3STEP

ライフスタイルや検討状況に合わせて、最適な方法をお選びいただけます。

カウカモオリジナル「住まいの価値観カード」とは？

- 中古マンション購入の基礎知識セミナー（約30分）中古リノベ市場の仕組みや世の中のトレンド、2人暮らしの方が陥りがちな検討の落とし穴を解説します。- 価値観すり合わせワーク（約30分）カウカモオリジナルのカードゲームで、お互いが何を大切にしているかを客観的に整理。パートナーの意外なこだわりや、共通の希望を発見します。- 価値観診断会（約60分）整理した価値観をもとに、エージェントが「今のふたりにフィットする物件の探し方や時期」を具体的にアドバイスします。第3者の視点を入れることで、ふたりだけでは解消しなかった疑問もその場でクリアに。※カード画像はイメージです。

「住まいの価値観カード」は、カウカモのトップエージェントの知見を凝縮し、「何から話し合えばいいかわからない」という不安を解消できるカードゲームです。街の雰囲気、キッチンのこだわり、将来の資産性……。住まいの重要要素が記されたカードを直感的に選ぶだけで、言葉にできなかった理想が「言語化」。ふたりでカードを並べれば、大切にしたいことの「共通点」と「ズレ」がひと目で判明。その結果をプロのエージェントが分析し、今のふたりが選ぶべき「現実的な選択肢」をその場でフィードバックします。

イベント参加で特別ギフトプレゼント！

これまでのご愛顧への感謝を込めて、「ふたりの“住まいの正解”すり合わせセミナー」にご参加いただいた方へ、カウカモ10周年を記念して特別にセレクトした“住まいに関わるギフト”全10種類の中から、お好きなギフトを1つプレゼント！

家探しの第一歩を踏み出すきっかけに、ちょっとうれしい特典を。ぜひこの機会にご参加ください。

詳細・お申し込みはこちら

■cowcamo（カウカモ）とは

cowcamo（カウカモ）は、「『一点もの』の住まいに出会おう。」をコンセプトにした、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォームです。暮らしを妄想しながら好みの物件を楽しく探せるメディア、物件の売買やリノベーションを支援するエージェントサービスによって、中古・リノベーション住宅の「探す」「買う」「つくる」「売る・住み替える」まで一気通貫でサポートしています。“叶えたい暮らし” は十人十色。一人ひとりが、自分らしい暮らしを手に入れ、幸せに暮らしている。そんな世界を実現するサービスです。

cowcamo（カウカモ）

お問い合わせ

「住まいの『もつ』を自由に。『かえる』を何度でも。」というVISIONのもと、住宅流通構造を顧客本位に変革するための事業を行っています。デザインとテクノロジーをかけあわせることで、住まいを人生の制約から、可能性を広げる選択肢へと進化させ、誰もが個性豊かな理想の暮らしを叶えられる社会の実現を目指します。

株式会社ツクルバ

会社名：株式会社ツクルバ（東証グロース 証券コード：2978）

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル 7F

設立：2011年8月

代表者：代表取締役CEO 野村 駿太郎

事業内容：中古・リノベーション住宅のマーケットプレイス型の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」（https://cowcamo.jp/）の企画・開発・運営、家を売りたい人と買いたい人のマッチングサービス「ウルカモ」（https://cowcamo.jp/urucamo/）の企画・開発・運営など