株式会社CeeGlass、青山学院大学 経営学部にて「AI事業戦略」の特別講義を実施

株式会社CeeGlass◆ 実施の背景：大学が認める「AI×教育」の実践知

当社は、運営する学習塾や教育ツールの基盤に最先端のAI技術を据え、実務レベルでの検証と開発を繰り返す「AIテックカンパニー」です。各サービスにおいて、以下の通りAI技術を高度に実装しています。

- 総合型選抜専門塾ココミット生徒一人ひとりとの対話など「人間味」が不可欠なメンタリングを最重視する一方で、書類添削の補助や内部オペレーションにはAI技術を徹底的に活用し、指導の質と効率を最大化させています。

- 総合型/学校推薦型選抜対策用AIツール シーグラス スイート汎用的なAIではなく、推薦入試に特化した独自のAIモデルを構築しています。1500枚以上の合格者書類データや大学ごとのアドミッションポリシー、自社塾で培った指導ノウハウを学習させることで、教育現場のプロも納得する「精度の高い添削」を実現しています。

この度、そうした「現場で磨かれたAI技術と運用ノウハウ」が評価され、青山学院大学にて、次世代を担う学生たちへ特別講義を行う運びとなりました。

◆ 講義のハイライト

1. 自社サービスを支える「技術力」を公開

講義では、当社の主力サービスであるココミットやシーグラス スイートにも活用されている生成AI技術や、AIエージェントを用いた最新の開発手法について解説しました。

大学の授業で教鞭をとれる水準の技術と戦略的知見が、日々の生徒への指導やツール開発の裏側に実装されていることこそが、当社サービスの品質を担保しています。

2. ビジネス・AIの最前線を知るプロフェッショナルが登壇

本講義では、アクセンチュア株式会社出身である当社代表の中山に加え、KPMGコンサルティング株式会社やEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社等の出身経歴を持つビジネスとAIのスペシャリストらが並列して登壇しました。

アカデミックな理論だけでなく、グローバルなビジネスシーンで培われた「本物の知見」を学生に還元できる企業として、当社は教育・ビジネスの両面で社会貢献を推進しています。

3. サービスの信頼性向上へ

今回の登壇実績は、当社が運営するサービスが単なる受験テクニックやツールの提供にとどまらず、社会的に信頼される「技術的裏付け」と「事業的視座」を持って運営されていることの証明になると捉えています。保護者の皆様や教育機関の方々に、より安心して選んでいただけるサービス作りを今後も徹底してまいります。

◆ 会社概要

株式会社CeeGlass

「誰もが楽しくやりがいを持ち、サステイナブルに過ごせる“ヘルシー熱狂”を実現する未来をつくる。」をミッションに掲げ、教育とテクノロジーを融合させたEdTech事業を展開。BtoB向けSaaS シーグラス スイート の提供を通じ、学校・学習塾の進路指導DXを推進するほか、BtoC向けに総合型選抜専門塾ココミットなどを運営しています。

代表者：代表取締役社長 中山 恭輔

所在地：神奈川県川崎市中原区上平間1402-23

事業内容：総合型/学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート」の開発・提供、総合型選抜専門塾ココミットの運営等

関連URL：

会社HP：https://hp01.ceeglass.com/

総合型/学校推薦型選抜対策用AIツール「シーグラス スイート」：https://hp01.ceeglass.com/CGS

総合型選抜専門塾「ココミット」：https://lp02.ceeglass.com/

株式会社B-Steep

「大きな挑戦への小さな一歩を提供する」というミッションを掲げ、AIワークフローおよび業務自動化領域に特化し、海外製ツールを活用した実務導入・開発支援・教育活動を展開。「n8n」をはじめとする最新技術を用い、企業のDXと内製化を支援しています。

代表取締役：武藤 匠吾

所在地：神奈川県藤沢市弥勒寺1-17-15

運営メディア・コミュニティ：

YouTubeチャンネル：AIワークフロー解説のトモ (URL：https://www.youtube.com/?app=desktop&hl=ja(https://www.youtube.com/?app=desktop&hl=ja))

無料コミュニティ：トモラボ（with TENHO Academy） (URL：https://www.skool.com/tomolab-free)

有料コミュニティ：トモラボ＋ (URL：https://www.skool.com/tomolab-plus)

