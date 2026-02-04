クラウドシフト管理「らくしふ」の公式アプリ「らくしふ TeamApp」の無料キャンペーンを開始

株式会社クロスビット

「シフト」を切り口に「働く体験」の価値最大化を目指す株式会社クロスビット（所在地：東京都千代田区、代表取締役：小久保孝咲、以下「クロスビット」）は、クラウドシフト管理サービス「らくしふ」の公式アプリの名称を『らくしふ TeamApp』とし、期間限定の無料キャンペーンを開始したことをお知らせします。



本キャンペーンでは、『らくしふ TeamApp』を通じて、シフト提出や共有に加え、店舗やチーム内での業務連絡・情報共有といった日常的なコミュニケーション機能を、より多くの現場スタッフに体験していただくことを目的としています。シフト制で運営される現場における日々の負担を軽減し、より快適で安心できる「働く体験」の実現を支援します。

キャンペーン特設ページ :https://page.rakushifu.jp/teamappキャンペーン内容はこちらからご覧いただけます

関連リリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000051115.html

■シフト管理から、はたらく人の「コミュニケーションプラットフォーム」へ

クラウドシフト管理「らくしふ」は、外食・小売・ホテル・介護・福祉など、シフト制を採用する多様な業種で導入が進み、累計導入数は30,000事業所を突破しています。

これまで「らくしふ」は、シフト管理の効率化を通じて、管理工数の削減や現場の生産性向上を支援し、企業がコア業務に集中できる環境づくりに取り組んできました。

一方で近年、慢性的な人手不足や働き方の多様化が進む中、シフト制で運営される現場では、シフト管理のデジタル化が進む一方、日常的な業務連絡や情報共有については、私用LINE、口頭連絡、連絡ノートなどが混在しているケースが少なくありません。

その結果、以下のような課題が生まれ、現場の負担や不安につながっています。

- 情報が特定の人に偏り、属人化する- 連絡履歴が残らず、認識違いやトラブルが生じる- 欠員対応やシフト調整の連絡に時間がかかる

これらの背景には、シフト管理、業務連絡、情報共有がそれぞれ別々のツールで行われており、現場運営に必要な情報が分断されているという構造的な課題があります。

こうした状況を受け、クロスビットは2026年1月、「らくしふ」の公式アプリを正式リリースしました。

■「らくしふ」公式アプリ『らくしふ TeamApp』という名称に込めた想い

外食・小売・ホテル・介護・福祉など、シフト制で運営される現場では、店舗やチームという単位で日々の業務が成り立っています。

一方で、シフト管理、業務連絡、情報共有が分断されることで、本来ひとつであるはずのチームの動きが、見えにくくなっていました。『らくしふ TeamApp』は、シフトを「管理するためのツール」から、チームがつながり、安心して働くための“場”へと進化させる存在です。

チームで働くすべての人が、同じ情報にアクセスし、同じタイミングで確認し、同じ方向を向いて進むことができる、そんなチームの当たり前を支える共通基盤でありたいという想いから、私たちはこの公式アプリを『TeamApp』と名付けました。

クロスビットは『TeamApp』を通じて、現場で働く一人ひとりの安心と、企業における健全なチーム運営・ガバナンスの強化を両立させ、従業員と企業双方にとって、より良い「働く体験」を実現してまいります。

■キャンペーン 概要

期間：2026年2月～4月末日

申込方法：申し込みフォームよりお申し込みください

対象：上記期間中に「らくしふ TeamApp」を20店舗以上で利用申込された方

内容：らくしふの全機能を完全無料でご利用いただけます

キャンペーンページ：https://page.rakushifu.jp/teamapp

■『らくしふ TeamApp』の機能・特徴

現場のコミュニケーションを活性化するチャット・掲示板機能

各店舗のグループチャットや掲示板など、複数店舗の運営に最適化された機能を搭載し、現場のコミュニケーションを活性化します。

操作・視認性の高いシフト管理機能

月間カレンダーまたはリスト表示でのシフト確認に加え、希望の提出や追加募集など直感的に操作できるUIにより従業員の利用定着を支援します。

急な人員不足にも対応できる欠員枠募集機能

欠員発生時に自店舗・他店舗のスタッフに対し、ヘルプ勤務募集をかけることができます。「らくしふ」管理画面から、リアルタイムでアプリに募集を通知することができます。送付対象はスタッフ個人に加え、スキルや雇用形態などから条件指定が可能で、突発的な人手不足にも対応が可能です。（2026年2月公開予定）

はたらくリンクス：業務に必要な情報への導線を一本化

分散しがちなマニュアルや業務アプリへの導線を集約し、ポータルアプリとして利用できます。

プッシュ通知による情報共有

希望シフト提出期限や確定シフト公開、欠員募集などの重要情報を即時通知し、伝達漏れを防ぎます。

■今後の展望

「らくしふ」アプリは、ご利用ユーザー様に対し、より良い「はたらく体験」をご提供すべく、以下の機能のリリースを予定しています。

■クロスビット提供サービスについて

- 店舗内1to1、1toNチャット- アプリ通知時間の制限機能- ハラスメントワード検知・抑止機能- 会社・店舗スケジュール管理機能- 店舗タスク管理機能

労働人口の減少に伴って、非正規雇用やオンデマンドワーク化が進んでいます。リソース分配計画の重要性が高まり、管理・作業工数削減、各種計算自動化を推進する動きが加速しています。私たちはクラウドシフト管理「らくしふ」の提供を通じて、シフト管理の効率化・管理工数削減・人件費最適化を支援しています。今後は必要な労働力を最適に配置するためAIを活用するなど、サービス提供を通じて企業の成長に貢献します。

■企業情報

「らくしふ」について :https://rakushifu.jp詳細・資料請求はこちら

社名：株式会社クロスビット

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント 19階

代表：代表取締役 小久保 孝咲

設立：2016年4月

企業 URL：https://x-bit.co.jp