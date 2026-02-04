認定NPO法人SET震災から15年、人口3,000人の町から始まった「人口減少を希望に変える」歩みを共に祝う

認定特定非営利活動法人SET

岩手県陸前高田市広田町を拠点に活動する認定特定非営利活動法人 SET（理事長：三井俊介、以下SET）は、来る2026年3月4日（水）、東京・南青山にて設立15周年記念イベント「SET 15th Anniversary Home Party」を開催いたします。

本イベントは、現在進行中の書籍プロジェクト(https://nposet-book.site/)、ギフト型クラウドファンディング(https://for-good.net/project/1002764)とも連動しSETが15年間向き合ってきた「人と人の関係性」から生まれる豊かさを、社会へ還元（ギフト）していく場として開催されます。

1. 震災から15年。「復興支援」から「人生の関与」をつくる活動へ

2011年3月13日。発災からわずか2日後、SETの歩みは物資支援から始まりました。しかし、私たちが現場で目にしたのは、課題の山だけではありませんでした。

草刈りの合間の雑談、お茶っこの時間、時にぶつかり、時に笑い合う。そんな「非効率なプロセス」の中にこそ、人が挑戦し続けられる土壌があることに私たちは気づきました。

SETは一過性のボランティアではなく、地域住民と若者が互いに「人生の当事者」として関わり続ける仕組みを構築してきました。今回のイベントは、その15年の実践を言葉にし、次の15年に向け関係者と共に未来へ想いを寄せていく機会としたいです。

2. 「関係人口」の先駆的モデル

現在、SETの活動地域には年間2,000名以上の若者が継続的に訪れ、SET全体のプログラム参加者は年間5,000人を超えています。これは単なる「観光」でも、固定的な「移住」でもありません。

彼らにとって地域は、自分の「やりたい」を「できた」に変えられる場所であり、第二の故郷です。SETが提供してきたのは、数値化できない「対話」と「余白」でした。

「関係人口」の深化： 15年かけて築かれた、町と若者の濃密な信頼。

対話による社会インフラ： 効率を優先せず、膝を突き合わせて語り合うことで生まれる安心感。

これらは、閉塞感が漂う現代社会において、私たちが取り戻すべき「生きる手触り」そのものです。メディアの皆様には、一つの団体の節目としてだけでなく、人口が減るからこそ豊かになるという社会の希望として取材をお願いしたいと考えています。



3. イベント概要：報告会ではない、SETらしい「ホームパーティー形式」

「SET 15th Anniversary Home Party」と銘打った本イベントは、形式的な事業報告の場ではありません。SETが現場で最も大切にしてきた、温かな雰囲気で開催したいと考えています。

日時： 2026年3月4日（水） 19:30～21:30（19:00開場）

会場： BENE（東京都港区南青山5-8-5 THE PLAYHOUSE 3階）

形式： 立食ホームパーティー形式（定員70名）

参加費： 5,000円

プログラム内容（予定）：

Opening： 15年間の「変化」と「日常」を辿るショートムービー上映

Talk Session： 「社会のOSを書き換える」理事長・三井俊介らが語る15年目の景色

Book Project Launch： 現在実施中のクラウドファンディングを通じた“ギフト型”書籍の構想共有

Networking： 住民、学生、企業、各界のリーダーが円になって語らう「お茶っこ」の時間

4. 今後の展望

SETは今、大きな転換点を迎えています。広田町という一つの現場で15年かけて磨き上げた「関係性の知恵」を、現在実施中のクラウドファンディングによる書籍制作を通じて、全国の挑戦者たちへ届けていきます。

「人が減るからこそ、一人ひとりの存在が光り、つながりは濃くなる。」

このパラダイムシフトを、私たちは机上の空論ではなく、15年間の実践という事実を根拠に伝えていきます。次の15年、SETは「地域と若者の関係性」を軸にした、新しい社会の土壌づくりに挑みます。

5. メディア取材のご案内

当日は、以下の内容について取材・撮影が可能です。

- 代表・三井俊介への個別インタビュー（3分程度）： 震災から15年、支援の「その先」に見えた日本の未来と、書籍に込める想いについて。- 「関係人口」の実体取材： 会場に集う広田町の住民や、人生が変わった若者たちへの直接インタビュー。- 空間の撮影： 効率ではなく「対話」を重視するSET特有のコミュニティの雰囲気の撮影。

■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h

Amazon Music: https://x.gd/TjRP0

【取材に関するお問い合わせ】

広報担当：set.forjapan@nposet.com

電話：0192-47-5747