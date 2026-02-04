お馴染みの万事屋メンバーから“あのキャラ”まで個性豊かな銀魂キャラ50人以上を総動員！「LINEMO銀魂・総動員コラボ」2/4(水)より始動！

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）は、オンライン専用ブランド“LINEMO（ラインモ）”において、「LINEMO銀魂・総動員コラボ」を、2026年2月4日（水）に開始します。

複雑な条件なしで「誰でも3GBまで月額基本料990円（10GBまで2,090円）」で利用できるというLINEMOのサービス※を、より多くの方に親しみやすく伝えるため、本コラボレーションを実施いたします。今回は、TVアニメ『銀魂』の主要キャラクターから普段は登場機会の少ないキャラクターまで総勢50人以上が、CMなどの各種広告物やグッズなど、さまざまなところにコラボ期間を通じて登場します。2026年2月4日（水）から公開する第1弾のCMでは、坂田銀時、志村新八、神楽の万事屋メンバーが登場。また、映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開に合わせた屋外広告の展開や、ここだけでしか手に入らないオリジナル銀魂グッズが当たるキャンペーンなども実施します。

※データ使用量3GBまでの「LINEMOベストプラン」の月額料金となります。データ使用量に応じ、金額は変動します。

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■「LINEMO銀魂・総動員コラボ」概要

LINEMOは、2021年からソフトバンクが提供するオンライン専用ブランドで、複雑な条件なしで「誰でも3GBまで月額基本料990円（10GBまで2,090円）」※で利用でき、高速＆高品質で安心のソフトバンク回線でサクサクと通信サービスをご利用いただけます。

そんなLINEMOを、銀魂の個性あふれるキャラクターを通じて、より多くの方に親しみやすく伝えるため、「LINEMO銀魂・総動員コラボ」を実施します。本コラボでは今年20周年を迎えるTVアニメ『銀魂』とタッグを組み、坂田銀時や志村新八といったおなじみのキャラクターから、普段は登場機会の少ないキャラクターまで、総勢50人以上のキャラクターがコラボ期間を通じてさまざまなところに登場します。それぞれのキャラクターの個性を生かしながら、LINEMOの魅力を、銀魂ならではのユーモアで描いていきます。

また、2026年2月4日（水）～3月1日（日）の期間中、抽選でオリジナル銀魂グッズが当たる「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」も実施します。更に、東京都内の駅構内にて38種の交通広告の掲出も予定しています。

■CM「誰でも激安」篇 2月4日から公開

2月4日（水）からCM第一弾として「誰でも激安篇」を公開します。

本CMでは、坂田銀時をはじめとする『銀魂』のキャラクターたちが次々と登場。「甘党の天パでも」「もっさりブリーフ派の将軍でも」「家族割が使えないマダオでも」「メガネでも」と『銀魂』らしいテンポとユーモアで、さまざまなキャラクターたちが、スマホを「誰でも安く」使えることを伝えています。

■CM概要

・タイトル：「誰でも激安」篇

・公開日：2026年２月4日（水）

・公開先：LINEMO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@linemo5313

LINEMO公式X：https://x.com/LINEMO_official

■豪華グッズが当たる！「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」

「LINEMO週穫祭」では、月替わりと週替わりのキャンペーンを実施し、LINEMOをいつでもおトクにご利用できる特典をご用意しています。２月4日（水）～３月1日（日）の期間中は、抽選でここだけでしか手に入らないオリジナル銀魂グッズが当たる「LINEMO週穫祭 銀魂総動員コラボキャンペーン第1弾」を実施します。銀魂エリザベスフードプロセッサー、銀魂アクリルスタンド20キャラセット、PayPayポイント1,000円相当が計990人に当たります。

＜実施期間＞

2026年2月4日（水）8:00～3月1日（日）23:59

＜参加条件＞

本キャンペーンのエントリーフォームから必要事項をご記入の上、

エントリーしていただくことで応募完了となります。

なお、キャンペーン期間中にLINEMOを契約している方は当選確率が

10倍アップになりますので是非この機会にご検討ください。

エントリーフォーム：https://linemo.jp/s/MG4WV

＜景品内容＞

エントリーした方の中からオリジナル銀魂グッズを抽選でプレゼント。

景品のいずれか1つのみエントリーできます。

・Aコース：銀魂エリザベスフードプロセッサー×30名様

・Bコース：銀魂アクリルスタンド20キャラセット×100名様

・Cコース：PayPayポイント1,000円相当×860名様

※エントリーの取り消し、およびエントリー後に景品の変更はできません。

＜キャンペーン詳細・応募規約＞

https://www.linemo.jp/lp/gintama_2602/

■PayPayポイント１万円相当が当たる！「LINEMO銀魂・総動員コラボ記念Xキャンペーン」

２月4日（水）～2月9日（月）の期間中には、X上でLINEMO公式アカウントをフォロー&指定ポストを「#LINEMO銀魂総動員」をつけて引用ポストすると、抽選でPayPayポイント１万円相当がもらえるプレゼントするキャンペーンを実施します。

＜実施期間＞

2026年2月4日（水）8:00～2月9日（月）23:59

＜参加条件＞

期間中に、X上でLINEMO公式アカウントをフォロー&指定ポストを「#LINEMO銀魂総動員」をつけて引用ポスト。

＜景品内容＞

引用ポスト頂いた方の中から抽選で100人にPayPayポイント1万円相当をプレゼント。

■東京都内の駅構内にて限定ステッカーが手に入るピールオフ広告を掲出！

38種を1駅内に大量掲出する交通広告も同時展開！

本コラボの開始に合わせて、東京都内の駅構内にて限定コラボステッカーが手に入るピールオフ(剥がせる)広告や、全38種類の交通広告の掲出を予定しています。掲載期間および掲出場所については続報をお待ち下さい。

＜ピールオフ広告＞

土方十四郎の大好物である“マヨネーズ”や、神楽の大好物である“酢こんぶ”をデザインした全12種、計1,100枚の限定ステッカーをピールオフ広告として掲出します。それぞれのステッカー裏面には本キャンペーンに登場するキャラクターとセリフがあしらわれており、キャラクターのユーモアあるセリフでコラボ内容を伝えるデザインとなっています。

＜全38種の交通広告＞

本コラボに登場するキャラクターをあしらった全38種40枚の交通広告を、東京都内のとある1駅にて集中的に掲出します。普段ご利用されている駅に、「銀魂キャラクター総動員」の様子を体感いただける交通広告となっています。

■『銀魂』について

コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）の人気コミック『銀魂』（原作：空知英秋）を原作としたテレビ&劇場アニメシリーズ。

2006年にテレビアニメ化され、休止を挟みつつ13年に渡り放送された。劇場版は2011年に『劇場版 銀魂 新訳紅桜篇』、2013年に原作者空知英秋書き下ろしの『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』、そして2021年1月に原作のラストを描いた『銀魂 THE FINAL』が公開され大ヒット！

また、2025年10月には小説「銀魂 ３年Z組銀八先生」（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のアニメもテレ東系列にて放送。連載開始から約20年を経てもなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

■映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』について

映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』は、原作史上屈指の名エピソードとして知られる「吉原炎上篇」を題材に、完全新作アニメとして映画化した作品です。圧巻のアクションと熱いドラマを、新規エピソードとともに再構築し、アニメ『銀魂』初となるシネマスコープサイズで描写。

原作では描かれなかったエピソードやキャラクターが加わるにあたり、原作者・空知英秋も“スーパーアドバイザーゴリラ”として携わった本作は、闇の中で紡がれる絆を軸に、人情や友情、愛情を描いたスケール感あふれるエンターテインメント作品となっています。

映画公式サイト：https://wwws.warnerbros.co.jp/shingintamamovie/

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

■“LINEMO”について

■安心の“ソフトバンク”回線

“ソフトバンク”のネットワークと同じ高速＆高品質です。また、追加料金なしで5G通信もご利用いただけます。

※時間帯により速度制御の場合あり。

※高速大容量5G(新周波数)は限定エリアで提供しています。“LINEMO”では5GはNSA方式のみご利用いただけます。エリアマップはこちら。5G通信サービスを利用するためには、5G対応端末が必要です。

■シンプルな2つの料金プラン

3GBまで基本料990円／月、10GBまで2,090円／月の「LINEMOベストプラン」と、30GBで基本料2,970円／月の「LINEMOベストプランV」から、自分に合ったプランをお選びいただけます。

複雑な契約条件はないため、おひとり様でもご家族でもずっと基本料は変わりません。

※時間帯により速度制御の場合あり。通話従量制(22円/30秒)。ナビダイヤル(0570から始まる番号)など異なる料金の電話番号あり オンライン専用 詳細はウェブをご確認ください。

■LINEのデータ容量の消費ゼロ

LINEアプリ内のトーク、音声通話、ビデオ通話などでデータ容量を消費しない「LINEギガフリー」を提供しています。

データ容量を使い切っても（通信速度制限がかかっても）LINEアプリの通信速度は落ちないので、データ容量を気にせずLINEを利用することができます。

※トークでの位置情報の共有、スタンプショップの利用、ニュース記事の閲覧など、一部 LINE ギガフリーの対象外あり

※時間帯により速度制御の場合あり

※金額は断りがない限り税込みです。