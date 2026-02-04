現場の「測量DX」を短時間でアップデート！最新LiDAR「Zenmuse L3」徹底解説セミナーを2日連続開催｜2月25日（水）・26日（木）福岡〔参加無料・先着5名〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローン・クリエイティブソリューションの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、セキド福岡（運営：株式会社レイメイセキド）と共催し、2026年2月25日（水）・26日（木）に福岡県福岡市にて測量業務に特化した無料セミナー「『DJI ZENMUSE L3』発売記念 ドローン測量データ活用セミナー in 福岡」を開催いたします。

本セミナーでは、ドローン測量の基礎から、最新航空LiDAR「Zenmuse L3」を用いたデータ取得・解析のポイント、実務での“使いどころ”までを、実例とサンプルデータを交えて解説します。導入・更新の判断軸を短時間で整理し、「次に何を検討すべきか」を持ち帰れる内容です。

先着枠は限られています。参加をご希望の方は、お早めにお申し込みください。

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機材展示やデモ画面、サンプルデータなどの撮影が可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望・インタビュー希望内容を、お申し込みフォームの備考欄にご記入ください。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／各回先着5名限定）▼

https://sekido-rc.com/?pid=189315538

Zenmuse L3の“測量データ活用”を、基礎から実務目線で整理

「ドローンで行う測量とは？」という基本から、レーザー測量のワークフロー、データ解析の要点、既存手法との違いまでを、測量業務の現場を想定してわかりやすくご紹介します。

建設・土木・測量事業者や建設コンサルタント事業者のほか、補助金・助成金を活用してドローン導入を検討されている方や、官公庁・自治体関係者、自治体への導入提案を検討されている事業者の皆さまに、具体的な導入イメージを持っていただける内容です。

少人数制で“疑問・不安”をその場で解消

5名限定の少人数制のため、具体的な疑問や不安を直接相談できる点も特徴です。DJIソリューションエンジニアと産業用ドローン担当スタッフが、Lidarシステム Zenmuse L3と産業用フラッグシップドローン Matrice（マトリス）400を中心とした測量ソリューションについて解説しながら、運用方法や導入構成、既存業務との組み合わせ方など、皆さまの疑問にその場でお答えします。

「導入事例を資料で紹介してもらい、導入イメージが明確になった」「最新情報をまとめて聞けてよかった」「複数製品をまとめて比較検討できた」「購入前に導入構成の相談ができて安心できた」「補助金の活用方法を知るきっかけになった」など、これまでのセミナーでも多くのコメントをいただいています。

ドローン測量データ活用セミナーはこんな方におすすめ

・ドローン測量をこれから始めたい事業者

・既にドローンを導入しており、新型機・新型LiDARへの更新を検討している事業者

・建設・土木・測量事業者、建設コンサルタント事業者

・補助金・助成金を活用してドローン導入を検討している事業者

・官公庁・自治体関係者、自治体への導入提案を検討している事業者

・その他、ドローンの本格導入を前向きに検討している方

「DJI ZENMUSE L3」発売記念 ドローン測量データ活用セミナー in 福岡 概要

日時： ・2026年2月25日（水）14時30分～15時45分（受付14時20分～）

・2026年2月26日（木）14時30分～15時45分（受付14時20分～）

会場： DJI認定ストア福岡博多

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町5-15

（中洲川端駅 7番出口より徒歩8分）

定員： 各回先着5名（定員に達し次第締切）

費用： 無料

内容： ・ドローンで行う測量とは？

・DJI Zenmuse L3 徹底解説

・解析データ・レーザー測量精度の紹介

・ドローン測量データの活用事例

・その他関連ソリューション案内

・国家資格／補助金の活用方法

▶お申し込みはこちら（参加無料・各回先着5名）

https://sekido-rc.com/?pid=189315538

セキドはこれまで全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上が参加しています。本イベントもその実績を踏まえ、現場ニーズに基づいた実用的な内容で、ドローン測量データの活用と導入検討を力強くサポートします。

紹介対象製品

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップ機）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に適した次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3などの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（レーザー測量用モジュール）

DJIの次世代高精度空撮LiDARシステムで、反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載しています。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、地理空間データの取得を加速し、1日あたり最大100km²のカバー率を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00