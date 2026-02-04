『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』のRABBIT小隊、ヴァルキューレ警察学校メンバーの新商品が、アニメイトで2月15日発売！　さらに、特典「イラストカード」がもらえるフェアも開催!!

写真拡大 (全7枚)

株式会社アニメイトホールディングス

△アクリルスタンド

フェアの詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114348


株式会社アニメイトは、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2026年2月15日から発売いたします。また、同日より【『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY FAIR.】を開催いたします。



今回の新商品は、SRT特殊学園のRABBIT小隊・ミヤコ、サキ、モエ、ミユ、ヴァルキューレ警察学校の公安局・カンナ、生活安全局・フブキ・キリノがドレッシーな衣装に身を包んだ描き下ろしイラストを使用。「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」をラインナップするほか、「ピンバッジ」などの多数の商品を発売いたします。



また、全国アニメイト・アニメイト通販では、2026年2月15日～3月1日まで【『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY FAIR.】を開催いたします。期間中、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連グッズをご購入・ご予約で、特典「イラストカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！



■商品情報



△アクリルスタンド

アクリルスタンド


発売日：2026年2月15日


価格：各1,650円（税込）


種類：7種







△キャラバッジコレクション／RABBIT小隊・ヴァルキューレ警察学校

キャラバッジコレクション／RABBIT小隊・ヴァルキューレ警察学校


発売日：2026年2月15日


価格：1パック440円（税込）


　　　1BOX（14パック入り）6,160円（税込）


種類：全14種







△ころっと　アクリルフィギュアコレクション／ViVimus　vol.4

ころっと　アクリルフィギュアコレクション／ViVimus　vol.4


発売日：2026年2月15日


価格：1パック770円（税込）


　　　1BOX（7パック入り）5,390円（税込）


種類：全7種







△神名文字風アクリルキーホルダー

神名文字風アクリルキーホルダー


発売日：2026年2月15日


価格：各825円（税込）


種類：7種







△ピンバッジ

ピンバッジ


発売日：2026年2月15日


価格：各660円（税込）


種類：3種






このほかにも、多数の商品が発売！



■フェア情報



△特典：イラストカード（全9種）

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY FAIR.


開催期間：2026年2月15日～3月1日


開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販


開催内容：期間中、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「イラストカード（全9種）」を1枚プレゼントいたします。


特典内容：イラストカード（全9種）


※特典はお選びいただけません。


※アニメイト通販での2月15日発売グッズは、フェア期間中の受注受付となります。該当商品のフェア期間中の受注に関しては商品発送時に特典をお付けいたします。






■オンリーショップ情報


『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY ONLY SHOP


開催期間：2026年2月15日～3月1日


開催場所：アニメイト秋葉原2号館6F



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



■関連URL


『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14944)



『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY FAIR.(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114348)



『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』5th ANNIVERSARY ONLY SHOP(https://www.animate.co.jp/onlyshop/34171/)



『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』公式サイト(https://bluearchive.jp)



■『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とは


Yostar＆NEXON Gamesが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。さまざまな学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGとなっています。


2026年1月には、5周年を記念したリアルイベント「ブルアカふぇす！ ～ごー！ごー！！先生♪～」が幕張メッセで開催され、ますます盛り上がりを見せています。