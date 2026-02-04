JR貨物×CGOドットコム、アップサイクルお守りと体験型イベント「ギャル神社」開催のお知らせ

合同会社CGOドットコム

合同会社CGOドットコム(本社:東京都、総長:バブリー/以下「CGOドットコム」)は、日本貨物鉄道株式会社(本社:東京都、代表取締役社長兼社長執行役員:犬飼 新/以下、「JR貨物」)との共創プロジェクト「KAMOTSU UPCYCLE ～Z世代共創プロジェクト～」において、JR貨物の制服をアップサイクルしたお守り型キーホルダーを制作し、2026年2月13日(金)から15日(日)まで、マイラボ渋 谷にて体験型イベント「ギャル神社 by JR貨物 ～あなたの『好き』、届けます。～」を開催いたします。

◎「全国に貨物を運ぶ」想いがつまった制服が「想いを届けるお守り」に生まれ変わる

今回両社の共創プロジェクトで誕生したのは、JR貨物の制服をアップサイクルしたお守り型キーホルダーです。「全国へ貨物を運び続ける」という想いがつまった制服に、「誰かの想いを運び、届けてきた時間」という意味を重ね合わせ、"好き"という個人的で繊細な感情を後押しする存在として再解釈しました。

このお守りを単なるプロダクトとしてではなく、「体験を通じて手渡すもの」として届けたいという発想から生まれたのが「ギャル神社」です。物流が持つ「想いを届ける力」と、ギャルが持つ「人の気持ちをアゲる力」を掛け合わせ、バレンタインシーズンに芽生えるさまざまな"好き"の気持ちを、ギャルの明るさと肯定力に包まれながら「届ける」共感型の祈願体験を提供します。

◎【プロジェクト背景】JR貨物と「ギャルマインド」がクロスするまで

JR貨物はBtoBの事業が中心であり、Z世代を中心とした消費者との距離が課題のひとつになっていました。そこで、CGOドットコムと共に社会課 題に関心の高いZ世代との共創プロジェクトを開始しました。

2024年9月に、CGOドットコムが提供する「ギャル式ブレスト(R)」を実施、「前例を疑う」「マイナスを疑う」「プラスを見る」といったヒントと、敬語を使わない、あだ名で呼び合うなどのルール設定により、創造的なアイデアブレストとなりました。

「運びながらビールを醸造するコンテナ」「踏切の待ち時間に流れる音楽」「コンテナで地方のキレ イな空気を運ぶ」といった自由な発想の中から、Z世代との共創によるアップサイクル商品開発という アイデアが生まれ、定量・定性リサーチやプロトタイピングを重ね、約1 年半をかけて今回の商品化に 至りました。

▼「KAMOTSU UPCYCLE ~Z 世代共創プロジェクト~」発表プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000117362.html

◎【イベント概要】渋谷に出現する"好き"のパワースポット

会場となるマイラボ渋谷には、ピンクの鳥居とデコミラーを設置したフォトスポット「ギャル神社本 殿」、恋や推し、自分自身へのエールを後押しする「愛のアゲ⤴みくじ」(無料)、そして、ギャル巫女が想いをまっすぐ受け止め祈りに変える「好きを届けるアゲ⤴祈り体験」(1,000円・お守り付)を用意。現代の若者が自分の気持ちと向き合い、それを"誰かに届ける"体験を、リアルな街の中にデザインします。

◎社会課題解決と価値の再発見を両立する新しいアプローチ

本プロジェクトは、廃材の有効活用という環境課題への取り組みであると同時に、Z世代の価値観や 感性を取り入れた新しいアプローチです。CGOドットコムが得意とする「ギャルマインドを軸に社会的 ギャップを価値に変換する」ことにより、伝統的な物流企業と若者文化を接続し、双方に新しい価値を 生み出しました。

◎JR貨物担当者太田氏より

「固定観念にとらわれない会議で自由に意見を共有でき、Z世代との共創プロジェクトができたしたことは大きな成果であり、文化の発信地である渋谷でイベントを行えることをうれしく思います」

◎CGOドットコム総長 バブリーより

「物流という、一見"ギャル"からは遠い業界に思えるJR貨物さんとの共創は、私たちにとっても大きなチャレンジでした。でも、『誰かの大切なものを運ぶ』という物流の本質は、実は『誰かの気持ちをアゲる』というギャルマインドと深く通じていたんです。

『ギャル式ブレスト(R)』から始まったこのプロジェクトは、単なるアップサイクル商品開発を超えて、Z世代との共創、そして新しい価値体験の創出につながりました。『ギャル神社』を通じて、多くの人に"好き"を届ける勇気と楽しさを感じてもらえたら嬉しいです」

＜イベント開催概要＞

企画名：ギャル神社 by JR貨物 ～あなたの「好き」、届けます。～

期間：2026 年 2 月 13 日(金)～2 月 15 日(日)

場所：マイラボ渋谷 (東京都渋谷区宇田川町 21-9 渋谷平和クワトロビル mineo 渋谷 1F)

開催時間：平日 11:00～19:00 / 土日 11:00～19:00

料金：入場無料 / アゲ⤴祈り体験 1,000円(お守り付)

企画・運営：日本貨物鉄道株式会社 ・合同会社 CGO ドットコム

体験コンテンツ：

1. ギャル神社本殿 & デコ神社ミラー

ピンクの鳥居と神社モチーフのデコミラーで、"好き"を願う気持ちを映し出すフォトスポット

2. 愛のアゲ⤴みくじ(無料)

恋、推し、自分自身へのエールまで、ギャルならではのポジティブな言葉で"好き"を後押し

3. 好きを届けるアゲ⤴祈り体験(1,000 円・お守り付)

ギャル巫女が想いをまっすぐ受け止め、明るく肯定しながら祈りに変える特別な体験

【会場】マイラボ渋谷について

mineo が通信キャリアとしての枠を越えて、スタートアップを含む異業種企業やクリエイターと コラボレーションし、人々が生活の中で抱える潜在課題等をテーマとしたイベントを定期的に実施。得られた知見や利用者の声を、前例のないより良いサービスやライフスタイルのご提案につなげるこ とを目的とする。

https://mylab-shibuya.jp/

◎協賛企業

以下の企業の皆さまに応援していただいております！（以下50音順に掲載しています）

◎会社概要

- NOK 株式会社 様- 株式会社かならぼ 様- Sumu 株式会社 様- センクシア株式会社- プライムポリマー株式会社 様- 三井化学株式会社 様- 株式会社 Luup 様- 株式会社ロッテ 様日本貨物鉄道株式会社(JR貨物)

日本で唯一の全国ネットワークによる貨物鉄道輸送サービスを提供する会社です。貨物鉄道は一度に大量の貨物を運べ、優れた環境特性を有する輸送モードであり、近年深刻化する労働力不足問題の解決にも貢献できます。

合同会社CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」をミッションに、ギャルマインドを軸に社会的ギャップを価値に変換することを得意とする。主力事業「ギャル式ブレスト(R)」などアイデア創出支援ワークショップからサービスや企業の商品開発やPRまで幅広く事業を展開。

ウェブ公式サイト: https://cgo-gal.com/

＜メディアデーのご案内＞

日時：2026 年 2 月 12 日(木)11:00～19:00

会場：マイラボ渋谷(東京都渋谷区宇田川町 21-9 渋谷平和クワトロビル mineo 渋谷 1F)

※当日は、13:30 よりCGO総長 バブリーほかCGOメンバーによるトークセッションを予定しております。

- 13:30-13:50 トークセッション- 13:50-14:00 質疑応答- 14:00-14:10 写真撮影

※上記の時間帯以外は、実際のイベントを体験いただける会場の特別公開となります。総長バブリーをはじめ、ギャルたちにはその間も取材いただけますので、ご都合にあわせてお越しくださいませ。

本件に関するお問い合わせ

合同会社CGOドットコム 広報チーム

Email: pr@cgo-gal.com