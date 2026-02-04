【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】2/11 日本スポーツ協会公認陸上競技コーチ1によるランニングコンディショニング体験会開催

株式会社ラスイート◆PDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-476-8558821a7495de9dd94681019c3b8a0c.pdf

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年2月11日に、日本スポーツ協会公認陸上競技コーチ1である山口 雄也氏によるランニングイベントを開催することをお知らせします。

大阪マラソンまで2週間となるタイミングで、マラソンランナーが『本番を安心して迎えるため』のコンディショニング体験会です。ランニングコーチ山口 雄也氏によるアドバイスはもちろんのこと、温泉を使ったリカバリー方法、走る前後に気をつけたい食事、睡眠のコツ、簡単なセルフケアまで、難しい知識は使わず、すぐ実践できる内容をお伝えします。速く走るための特別な練習ではなく、疲れを残さない体の使い方・回復の仕方・整え方を、実際に体験しながら学んでいきます。ラン・ケア・温泉・食事までを一つの流れで体験できる、これまでにない内容です。

大阪マラソンに参加予定の方はもちろん、マラソンに取り組んでいる方に幅広くご参加いただけます。この機会に自分の走りやコンディショニングについて見つめなおしてみませんか。

関連URL： https://umekita-onsen.jp/event/0csaceinjryb



＜【RUN×温浴×食事×ケア】本番前の身体リセット体験会について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/476_1_43745af38ca15433c8ffd609803b646b.jpg?v=202602041121 ]

＜山口 雄也氏について＞

山口 雄也氏

ランニングエンターテインメント合同会社 代表

健康運動実践指導者

JSPO(日本スポーツ協会)公認陸上競技コーチ1

小・中学生～マラソン大会を目指す大人まで、幅広く指導しています。走力は同じでも、抱える問題は異なります。「個別性」を重要視し、1人ひとりにあった指導を心がけています。

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

エントランス大浴場Wロウリュサウナセンターラウンジジム屋内温水プール(25m)アクアジムホットヨガスタジオ

公式HP：https://umekita-onsen.jp