石ノ森章太郎の代表作『サイボーグ009』がミタクルブロックに！2026年2月開催「CYB00960 THE FINAL」にて先行販売

株式会社G-ant（所在地：東京都中央区、代表取締役：平川 彰悟）は、石ノ森章太郎原作の名作『サイボーグ009』誕生60周年を記念し、組み立てブロックフィギュア「ミタクルブロック」シリーズより『サイボーグ009』フィギュアを発売いたします。

⬛︎キャラクターを“見る”から“組み立てる”へ。 60年の歴史を「体験」に変えるファンダムトイ

ミタクルブロックは、G-antが提唱する「ファンダムトイ」という新しいカテゴリのプロダクトです。従来のように「買って終わる」グッズではなく、組み立てる・飾る・共有する体験を通じて、ファンがIPやキャラクターと長く関わり続けられることを前提に設計されています。



1964年の誕生以来、時代や国境を越えて愛されてきた『サイボーグ009』。本商品では、主人公・島村ジョー（009）をはじめとする４キャラクターを、G-ant独自のボクセル技術により、手のひらサイズの組み立てフィギュアとして立体化。002、003、004、009のサイボーグ戦士たち単体の他に、宇宙をテーマにしたステージがついた豪華セットも販売。完成品を手に入れるだけでなく、自分の手で組み立てる過程そのものが、作品との新たな接点となります。



本商品は、サイボーグ009誕生60周年の集大成となるイベント「CYB00960 THE FINAL」会場の物販エリアにて先行販売を実施。また会期終了後は、ミタクルブロック公式オンラインECでの販売も予定しています。



イベントで作品世界に触れ、自宅で組み立てて、お部屋に飾って楽しむことや、完成をSNSで共有してファンの方同士の交流を楽しむ、この一連の流れこそが、ミタクルブロックが提案する“買って終わらない”ファンダム体験です。ご自身で組み立てることでキャラクターのディティールや作品に向き合い、ご自身の「好き」を再確認できる特別な体験を提供します。

⬛︎商品概要

■会社概要

株式会社G-antは、「クリエイターエコノミー×ファンダムトイ」を軸に、新たな価値の創出に取り組む企業です。VTuberをはじめとする多様なクリエイターのIP（知的財産）を活用し、ボクセルモデル技術を用いた独自のブロックフィギュア『ミタクルブロック』を展開しています。ミタクルブロックを通じて、ファンと“推し”との間に深いエンゲージメントを生み出し、グッズの枠を超えた新しい体験価値を提供しています。「『好き』をもっと楽しむ。『好き』でつながる。」をコンセプトに、日本発の魅力的なIPコンテンツを世界へ発信。“クリエイターファースト”の精神で、ファンと共に歩むリーディングカンパニーを目指します。



