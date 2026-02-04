サウナ・温浴サブスク「FLEXKEY」が中野の人気銭湯「松本湯」と提携開始 ― “空いている時間”を収益に変える新モデルを導入 ―

株式会社OPTIMIST

株式会社OPTIMIST（本社：東京都・代表取締役：松山駿佑）が提供する、サウナ・温浴施設のオフピーク時間帯を定額で利用できる月額制サブスクリプションサービス「FLEXKEY（フレックスキー）」は、東京都中野区で高い人気と評価を誇る銭湯 松本湯 との提携を開始したことをお知らせいたします。松本湯は、洗練された空間設計と高品質なサウナ体験により、銭湯・サウナ愛好家から圧倒的な支持を集める都内屈指の人気施設です。

*定休日や臨時休業などは施設の営業方針に準じます。

松本湯（中野区東中野）

住所：東京都中野区東中野5丁目29-12

FLEXKEY利用可能曜日：

月・火・水・金・土・日

FLEXKEY入店可能時間：

平日：14:00-19:00

土日祝：8:00-18:00

https://www.matsumoto-yu.com/

【サウナ・温浴施設様へのご提案】

多くのサウナ・温浴施設様では、以下のような課題を抱えているケースが少なくありません。

- 平日昼間や早朝など、通常営業は行なっているものの、来店数が伸びにくい時間帯が存在する- 広告やSNS施策を実施しても、費用対効果が分かりづらく、コストだけが先行してしまう- 集客施策に投資しても、利益率の改善につながりにくい

FLEXKEYは、こうした課題を解決し、新たなコストやオペレーション負担を増やすことなく導入できる仕組みとして設計されています。

FLEXKEYでは、通常は来店が少ない時間帯のみを対象に、利用枠を提供*いただきます。施設様には、実際の利用人数に左右されることなく、毎月固定の契約料をお支払いする仕組みです。

*貸し切りではなく、通常のお客様と共存した形での運用となります

この仕組みにより、以下のようなメリットが期待できます。

【資料請求・特典の配布】

- 利益の安定化：利用の有無に関わらず、毎月固定の契約料が発生するため、確実な収益確保が可能- 売上機会の創出：低稼働時間帯の来店増加により、飲食・物販・レンタルなどの副次的な売上が発生- 導入コストゼロ：初期費用・月額費用・継続費用はいずれも不要で、既存の営業体制のまま導入可能

まずは資料請求からお問い合わせください。お問い合わせいただいた施設様には特典として、実際に提携している施設様による活用事例や、貴社へ導入した場合の具体的な売上・利益のシミュレーションをお届けいたします。

▼特典受け取り・資料請求フォーム

https://forms.office.com/r/5YW1ggjzBm

*特典配布に関しては、予告なく変更または中止される場合があります。

【そのほか協業や取材に関するお問い合わせ】

FLEXKEYでは、サウナ・温浴業界を盛り上げるための協業など積極的に行っていきたいと考えております。また、メディア等の取材なども受け付けております。下記よりご連絡いただけますと幸いです。

メール：info.flexkey@optimist.jp

【FLEXKEYとは】

FLEXKEY（フレックスキー）は、月額5,900円（税込6,490円）で、首都圏の人気サウナ・銭湯・スーパー銭湯などの提携温浴施設を、毎日利用できるサブスクリプションサービスです。 現在は、新規会員の募集を一時停止していますが、2～3月頃の募集再開を予定しています。再開時には、円滑なサービス提供を目的として、募集人数に上限を設ける場合があります。 ご利用を検討されている方は、募集再開や最新情報を見逃さないよう、以下の公式SNSをご確認ください。

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/- 公式X：https://x.com/flexkey711

FLEXKEYは、サウナ・温浴施設が抱える「平日昼間や深夜などの低稼働時間帯」という課題に着目し、その時間帯のみを月額定額で利用できるサブスクリプションサービスです。混雑しにくい「空き時間」を活用することで、利用者は高品質なサウナ・温浴施設をより手頃な価格で利用でき、施設側は遊休時間帯を有効活用できるという、利用者と施設双方にとっての“Win-Win”を実現します。

「サブスクでサウナを、娯楽から日常に。」というコンセプトのもと、FLEXKEYはサウナを特別な体験から日常的な健康習慣へと変えていくことを目指しています。こうした取り組みを通じて、日本人の温浴習慣を広げ、サウナ・温浴業界全体の持続的な成長に寄与すると同時に、人々のウェルネスの実現を後押ししてまいります。

Sisu

https://kimoty.com/sisu/

MAPPA！

https://www.instagram.com/mappa_ad/

【株式会社OPTIMIST】

FLEXKEY公式インスタグラム：https://www.instagram.com/flexkey.sauna.spa/

FLEXKEY公式X：https://x.com/flexkey711

FLEXKEY公式ホームページ：https://flexkey.optimist.jp/

OPTIMIST公式ホームページ：https://www.optimist.jp/

お問い合わせ先：info.flexkey@optimist.jp