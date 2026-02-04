導入事例：ゆうちょ銀行が、VDIの導入に向けたデータのバックアップ先にバッファローNASを採用

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の10GbE搭載12ドライブ 2UラックマウントNAS「TS71210RH12012(https://www.buffalo.jp/product/detail/ts71210rh12012.html)」をはじめとする法人向けNAS「TeraStation」が、株式会社ゆうちょ銀行（以下、ゆうちょ銀行）にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

導入事例ページはこちら :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/service-japanpostbank.html

業務やサービスなどにおいて、積極的なデジタルシフトに取り組んでいるゆうちょ銀行では、2019年より段階的に仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）の導入に取り組んできました。2023年にNASを導入し、VDIのログ保存やデータ転送による拠点を隔てた冗長化を実装。また2025年には、窓口で受け付けた事務の後方作業に使用する約1300台の業務用PCを仮想化し、常時2世代分の仮想マシンの二次バックアップ先にもNASを使用。セキュリティーの強化、運用管理の効率化を実現しました。二次バックアップに信頼性の高いバッファローのNASを導入することで、万一のトラブル発生時にも事業継続性の高い環境を作ることができました。

採用商品

TS71210RH12012

2,794,000円(税抜2,540,000円)

Intel Xeon・10GbE 搭載 法人様向けNAS

12ドライブ 2Uラックマウント

TeraStation 120TB

https://www.buffalo.jp/product/detail/ts71210rh12012.html

TS51210RH2412

10GbE標準搭載 法人様向けNAS

12/4ドライブ 2Uラックマウント

TeraStation 24TB

https://www.buffalo.jp/product/detail/ts51210rh2412.html

OP-TSON-H5Y/DNR

555,500円(税抜505,000円)

〈テラステーション〉オンサイト保守

HDD返却不要パック 5年

https://www.buffalo.jp/product/detail/op-tson-h5y_dnr.html

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/service-japanpostbank.htmlゆうちょ銀行 公式サイト :https://www.jp-bank.japanpost.jp/

