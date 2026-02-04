トリニティ・テクノロジー 社名変更および本社移転のお知らせ
トリニティ・テクノロジー株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役：磨 和寛、以下当社）は、本年3月の当社定時株主総会で承認決議を経ることを前提として、本年4月1日をもちまして、社名を 「トリニティ・テクノロジー株式会社」から「株式会社こころのカンパニー」へ変更するとともに、本社を東京都港区新橋から、千代田区内神田へ移転することといたしましたので、お知らせいたします。
CEOメッセージ
当社はこれまで、「超高齢社会の課題を解決する」というコンセプトの基、
家族信託の「おやとこ」や、高齢者等終身サポートの「おひさぽ」等を通じて、
高齢者の方々及びそのご家族に向けた財産管理/承継、身上監護、中小企業の事業承継等の支援を行ってまいりました。
現在、私たちが提供しているサービスの根底にあるのは一貫して
「お客さまに安心を届けること」だと考えております。
お客さまの心に寄り添い、その不安を取り除き、
前向きな気持ちで日々を過ごしていただくこと。
そのような価値を提供する私たちは、一体何者なのか。
100年後、200年先の世界でも私たちは何者であり続けたいのか。
この問いに向き合い、自らの存在を言葉で再定義したいという想いを、数年来抱いてまいりました。
新社名である「株式会社こころのカンパニー」 には、
「こころの」：お客さま一人ひとりの心に向き合い続ける存在でありたいという想い
「カンパニー」：未来永劫同じミッションを共有していく仲間であり続けたいという想い
を込めています。
社名には平易なひらがなを用いたことにより
従来の社名と比べ、高齢者の方々をはじめ、多くの方に親しみを持っていただける名称であると考えております。
現行社名にある「トリニティ」という言葉は、私が今から約16年前、司法書士の個人事務所を立ち上げて以来、
「司法書士事務所トリニティオフィス」「司法書士法人トリニティグループ」、そして「トリニティ・テクノロジー株式会社」と、形を変えながらも一貫して社名に掲げてきた言葉です。
この「トリニティ」には、当社の企業理念である「売り手良し・買い手良し・世間良し」という「三方良し」の思想を込めており、
私たちは常にこの思想を判断の拠りどころとしながら、事業を展開してまいりました。
そして現在、私たちは、もはやこの理念を社名に掲げなくとも、
「三方良し」という思想が組織の中に深く根付き、共有されていると考えております。
この思想は、これから100年、200年先の未来においても、私たちが社会とともに発展していくための根本的な思想として受け継いでいけるものだと確信しています。
昨今の世界情勢に目を向けると、社会の分断や格差が広がり、国家間の対立や戦争が各所で生じるなど、人々が将来への不安を抱え、心の余裕を失いやすい時代にあると感じます。
デジタルによる社会構造の急速な変化、経済的不安、価値観の対立等が複雑に絡み合うことで、知らず知らずのうちに人と人との心の距離は広がり、互いを思いやる余白が失われつつあるように感じます。
そのような中で、私たちにできることは、日常の中に当たり前に存在しているはずの「愛」を原動力に、
お客さま一人ひとりの心に真摯に向き合いながら、この社会の一隅を確かに照らしていくことだと思っています。
素晴らしい仲間たち――すなわち「カンパニー」とともに、
これからもワクワクしながら、その実践を続けてまいります。
本社移転について
現在、当社の本社は東京都港区新橋にございますが、社員数が200名を超え、本年度も大幅な増員を予定していることから、現オフィスが手狭となり、本社移転を決定いたしました。
移転先は 東京都千代田区内神田 で、総床面積は400坪超、最寄りの 大手町駅から徒歩4分 と、引き続き交通アクセスにも恵まれた立地となっております。新たな環境のもと、社員一同、より一層サービスの質の向上に努めてまいります。
今後とも、変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
トリニティ・テクノロジー株式会社 代表取締役社長CEO 磨 和寛
【新社名（新商号）】 ※2026年4月1日より
株式会社こころのカンパニー
【新本社住所（新本店所在地）】 ※2026年4月1日より
〒101-0047
東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル3階
TEL：03-6268-8805
※電話番号に変更はございません。
会社概要
ミッション ：超高齢社会の課題を解決し「ずっと安心」の世界をつくる
会社名 ：トリニティ・テクノロジー株式会社
所在地 ：東京都港区新橋2-1-1 山口ビルディング1階
設立 ：2020年10月30日
代表取締役 ：磨 和寛
会社URL ：https://trinity-tech.co.jp/
事業内容 ：
・家族信託コンサルティングとSaaSを掛け合わせたサービス「おやとこ」（https://trinity-tech.co.jp/oyatoko/）
・おひとりの高齢者に家族の代わりにずっと寄り添う「おひさぽ」（https://trinity-tech.co.jp/ohisapo/）
・相続手続きのＤＸ化「スマホde相続」（https://trinity-tech.co.jp/souzoku/）
・従業員承継を支援する「従業員承継パートナーズ」（https://es-partners.co.jp/）
・家族信託・相続などの専門家コミュニティ「TRINITY LABO.」（https://trinity-labo.com/）
※記載情報は発表日現在のものです。