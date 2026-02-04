全国のセブン‐イレブンで限定コンテンツプリント第2弾を発売！人気の「ゲームデービジュアル」が実物に

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


昨日より、全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機でシーホース三河のコンテンツプリントを発売いたしました。


今シーズンの第2弾となる今回は「ゲームデーポスター」に加え、1月7日からの「GAMEDAYビジュアル」4デザインが登場です。


デジタルデータでしか配信していなかったデザインをお手軽に印刷物として手にとっていただけるチャンスをお見逃しなく。


「ファンフォト」とあわせてこの機会にぜひお近くのセブン‐イレブンへお立ち寄りください。


購入方法・プリント予約番号などはセブン‐イレブンWebサイトをご覧ください。


価格

1枚：280円(税込)


サイズ

A3


販売期間

第2弾


2026年2月1日（日）～13日（金）


販売場所

全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機


※一部お取り扱いの無い店舗がございます。


セブン‐イレブン販売サイト :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/sebromide2602.html