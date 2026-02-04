Wi-Fi 7対応のデュアルバンドルーター「WSR3600BE4Pシリーズ」が「2025年下半期Wi-Fiルーター シリーズ合計販売台数No.1」に

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）は、「Wi-Fi 7」に対応するデュアルバンドWi-Fiルータースタンダードモデル「WSR3600BE4Pシリーズ」が2025年下半期に販売されたWi-Fiルーターのシリーズ合計台数において1位だったことをお知らせいたします。

本商品は近年発売された多くの端末が対応している最新規格「Wi-Fi 7」に対応しています。そのためスマートフォンでの動画視聴やパソコンでのオンライン会議など、安定した高速通信が求められる環境での活躍に期待できます。コンパクトなサイズなので置き場にも悩みません。またスマートフォンだけでもかんたんにセットアップできるので、春の新生活や引っ越しの準備で忙しい方にもおすすめします。

※株式会社BCNが全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データを集計した「BCNランキング」をもとにバッファロー調べ（対象期間：2025年7月～12月）

・Wi-Fi 7に対応した、5GHz/2.4GHz 2つの周波数帯での通信を実現するスタンダードモデル

・Wi-Fi通信の高速化・安定化に有効な、Wi-Fi 7の新機能「MLO（Multi-Link Operation）」に対応

・5GHz用に3本のアンテナを搭載することで遠距離でもスムーズに通信可能

・ワイドバンド5GHz(160MHz)に対応、動画配信もサクサク

・手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」に対応

・家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」搭載

・無料のスマートフォンアプリ「AirStationアプリ」により簡単セットアップが可能

商品ページ :https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr3600be4p-bk.html※詳細は商品ページをご確認ください。

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.