グンゼ創業130周年記念Webサイト＆Web CM 「読めない、GUNZE。」を公開

グンゼ株式会社

グンゼ株式会社（本社：大阪市北区、社長：佐口 敏康）は、2026年、創業130周年イヤーを迎えました。このたび130周年を記念して、周年記念WebサイトとWeb CMを公開しました。今後も130周年を盛り上げる、SNSを活用した動画コンテンツの配信や広告などの情報発信を行ってまいります。

◆130周年記念Webサイト

130周年記念Webサイトは、Anniversaryサイトに相応しい明るい印象と、若年層にも興味をもってもらえるようなPOPなビジュアルで作成しました。テーマは130周年のキャッチコピー「読めない、GUNZE。」です。若年層には「GUNZE」の社名を知らない、あるいは読めない人もいるという状況を逆転の発想で捉え、その文字通りの“読めなさ”と、これからも進化し続ける未知の可能性が“読めない”という意味を込めたキャッチコピーです。糸からインナーウェア、プラスチックフィルム、医療へ。当社が130年の歴史の中で、新しい分野に挑戦し続けてきたこれまでのあゆみと、グンゼの事業を通して見える今、そして130年のその先にあるものなど、「読めない、GUNZE。」の過去・今・未来を、130周年記念Webサイトにぎゅっと詰め込んでいます。

130周年サイトURL：https://www.gunze.co.jp/130th/(https://www.gunze.co.jp/130th/)

◆Web CM 「読めない、GUNZE。」

Web CMも130周年のキャッチコピー「読めない、GUNZE。」を切り口に作成しました。まずは社名の「グンゼ」を知ってもらうこと、そしてグンゼをご存じの方にも、ご存じなかった方にも、当社のことが気になってもらえるようなキャッチーなWeb CMに仕上げました。幅広い世代の方にグンゼに興味をもってもらえることを期待しております。Web CMは「書道家編」と「視力検査編」の2本あります。当社130周年記念WebサイトとYouTubeにてご覧ください。

Web CM URL：「読めない、GUNZE。」書道家編 https://youtu.be/NJPwkBNe9U8(https://youtu.be/NJPwkBNe9U8)

「読めない、GUNZE。」視力検査編 https://youtu.be/LYVMJH47z84

◆グンゼ株式会社について

1896年に製糸会社として設立。現在は、インナーウエア・靴下などのアパレル事業、プラスチックフィルムなどの機能ソリューション事業、メディカル事業、スポーツクラブ運営などのライフクリエイト事業を展開。人と地球に寄り添う製品・サービスを通じて持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。