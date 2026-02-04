機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』本日2月4日正式リリース！ゲーム内ログインイベントや、事前登録35万人達成報酬を全員にプレゼント

SUGARFUN GAME LIMITED

GameTreeは、機装美少女たちの禁域征戦RPG『ダイブロス・コア』iOS版、Android版並びにPC版において本日2026年2月4日（水）より正式にサービス開始したことをお知らせいたします。正式リリースを記念し、豪華ログインボーナスやSNSでのキャンペーンをはじめ、さまざまなイベントを実施いたします。

『ダイブロス・コア』は、iOS版とAndroid版アプリを2月4日に正式リリース。本作は、総隊長として機装美少女たちを指揮し、未知の惑星「砕星」へ探索に向かうことから始まるターン制RPGです。正式リリースを記念し多くのキャンペーンを開催中ですので是非ご参加ください。

■ 正式リリース記念！ゲーム内で各種イベント実施中

ただいま『ダイブロス・コア』では、リリースを記念して様々なイベントを開催しております。この機会にぜひご参加ください。

□新人7日ログイン

7日間、ログインするだけで毎日ガチャ用アイテム『招集券』10回分をプレゼント。最大合計70回分を獲得できます。さらに、ログイン日数に応じて隊員「ウルフラマイト」と、ウルフラマイト専用スキン「恋と夜に酔いしれ」も獲得可能。ゲーム開始直後から部隊編成を充実させられる内容となっており、初めてプレイする方にもおすすめのキャンペーンです。

□スタートダッシュ施策「探索日誌」

ゲーム序盤をサポートするスタートダッシュ施策として、「探索日誌」を開催。特にミッションの第二段階をクリアすることで、隊員「サンドフライ」を獲得可能です。物語とともに進行するミッションを達成しながら、戦力を強化していくことができます。

□事前登録者数達成報酬

『ダイブロス・コア』は、事前登録者数35万人を達成しました。これを記念し、以下の報酬を全ユーザーにプレゼントいたします。

10万人達成

星通貨×10,000／高級予備燃料×3

20万人達成

T2昇格選択BOX×1／武装補給BOX×2

30万人達成

召集券×10

追加達成報酬（35万人達成）

☆6キャラ選択カード×1

（一部の☆6隊員の中から1体を選んで獲得可能）

これらの報酬は、ゲーム内メールよりお受け取りいただけます。

■ リリース記念キャンペーンも順次開催予定

正式リリースを記念し、公式X（旧Twitter）ではさまざまなキャンペーンを開催。ギフト券をはじめ、立体マウスパッドやアクリルスタンドなど、キャラクターオリジナルグッズが当たるチャンス。

最新情報やキャンペーン詳細は、公式Xアカウントをご確認ください。

【公式X（旧Twitter）】

https://x.com/DaiblosCore_JP

■ 『ダイブロス・コア』とは

『ダイブロス・コア』は、機装美少女たちが異星からの脅威に立ち向かう禁域征戦RPGです。

プレイヤーはNERI所属の「総隊長」として、隊員たちを指揮し、配置や相性、スキルの組み合わせを駆使して戦況を切り拓いていきます。

戦略性の高いバトルに加え、キャラクターごとの個性や多彩なインタラクティブスキン要素も本作の魅力のひとつです。

◆ ゲーム概要

タイトル：ダイブロス・コア

ジャンル：機装美少女たちの禁域征戦RPG

対応OS：iOS / Android / PC

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

公式サイト：https://dc.gametree.co.jp

公式X（旧Twitter）：https://x.com/DaiblosCore_JP

公式Discord：https://discord.gg/u2FkbXkDdC

