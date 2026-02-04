【バッファロー データ復旧サービス】故障したストレージを玄関で渡すだけ。バッファローが梱包・発送をすべて代行する集荷サービスを開始。

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のデータ復旧サービスは、「梱包資材が手元にない」「発送準備が面倒」 「配送の手続きが煩雑」 といったお客様の負担を大幅に軽減するために、梱包材の手配から機器の引き取りまでを行う集荷サービスを本日2026年2月4日（水）より 新たに開始いたします。

サービス開始の背景

従来、データ復旧サービスを依頼する際には、復旧対象機器を発送するために、機器の梱包や配送手続きなどの作業が必要で、お客様の負担となっていました。こ うした負担を軽減し、より安心・手軽にサービスをご利用いただける環境を整えるため、梱包資材の準備から機器の引き取りまでをワンストップで完結できる仕組み として新しい集荷サービスを導入します。

サービス概要

サービス内容

データ復旧サービスご依頼時に利用可能な集荷サービス

サービス開始日

2026年2月4日（水）

料金

配送費用、梱包資材費用は、下記のヤマト運輸の価格表より、

都道府県ごとの宅急便運賃とサービスご利用対象商品に応じた資材費用をご確認ください。

バッファローが立替を行い、後程ご請求となりますので、集荷時に現金でお支払いいただく必要はございません。

・都道府県ごとの宅急便運賃：

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/all_est.html

・梱包資材サイズ・費用：

https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/send/services/pasotaku/#anc-01-02

お申込み方法

Web申し込みフォームにて集荷希望でお申込み

https://online.buffalo.jp/recovery/

特長

・梱包作業不要：ヤマト運輸の集荷スタッフが専用資材を持参し、その場で丁寧に梱包

・発送手続き不要：送り状記入やラベル準備は一切不要

・Web申し込みで完結：Web申し込みフォームで集荷日時と梱包資材を選ぶだけ

・持ち込み不要：自宅・職場など指定場所にて引き取り可能

ヤマト運輸による集荷で、安心・確実に機器をお預かりします。

バッファロー データ復旧サービスの強み

長年にわたり蓄積してきたストレージ技術とデータ復旧の専門ノウハウを活かし、さまざまなトラブルに対応。高度な知識と豊富な経験を持つ専門エンジニアが、お客様の大切なデータを迅速かつ安全に復旧します。メーカーならではの技術力で、安心してお任せいただけるサービスを提供します。

豊富な復旧実績

多種多様なデータ損失ケースに対応し、バッファロー商品はもちろん、他社製のサーバーやPC、HDD、SSDなどメーカーや機種を問わず、これまでに9万件を超える豊富な復旧実績を誇ります。



高度な技術力

物理障害から論理障害まで、さまざまな原因によるデータ損失に対応する専門技術を有しています。



確かなセキュリティー体制

情報漏えいリスクを最小限に抑えるためのポリシーと手順を徹底し、継続的な改善を行っています。

今後の展望

バッファローは、多くのお客様が安心してデジタルデータを活用できる環境づくりと、お客様のニーズに合わせたサービス改善に努め、データ社会の安全と発展を支える企業として貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社バッファロー データ復旧サービス担当

お問い合わせフォーム :https://online.buffalo.jp/recovery_inquiry/

E-mail：bdr-support@m1.buffalo.jp

電話：

データ復旧センター東京 0120-961-869

データ復旧センター名古屋 0120-077-869

データ復旧センター大阪 0120-963-869

URL：https://www.buffalo.jp/recovery/

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.