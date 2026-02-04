トーハン児童図書・優良図書展示会 presents 全国の図書館スタッフが選んだ 図書館に置きたい本大賞2025を発表

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、このたび、「トーハン児童図書・優良図書展示会 presents 全国の図書館スタッフが選んだ 図書館に置きたい本大賞2025」を発表しました。図書館向け選書Webサイト「HONLINE」の特設ページにて掲載しています。

「図書館に置きたい本大賞」について

- 例年、トーハンが全国で実施している図書館スタッフ向けの本の展示会「児童図書・優良図書展示会」において、最も多く選書された本を発表する企画です。- 1回目となる今回は、2025年4～10月にかけて全国59会場で実施し、のべ約4,000人が来場した展示会での選書データを集計。約3,400点・12,000冊の展示商品の中から、セット・単品のそれぞれ上位1～10位を発表します。- 対象商品は「HONLINE」の特設ページで紹介、あわせて著者・出版社からのコメントを掲載しています。また、『児童図書選書のための総合ブックカタログ Luppy（るっぴぃ）2026年版』（2026年4月発行予定）でも紹介する予定です。

「図書館に置きたい本大賞2025」特設ページはこちら

【セット】https://honline.jp/special/detail/2687

【単品】 https://honline.jp/special/detail/2698

受賞作品一覧

【セット】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/67_1_fbc3e1d58e428cef2f88f503b675683a.jpg?v=202602041121 ]【単品】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26460/table/67_2_89839c45b56ce8b8a7ca5126efa37adf.jpg?v=202602041121 ]