【土日も対象・全日20％OFF】“プライベートビーチを独占する”全棟サウナ＆温水ジャグジー付き海辺のグランピング「STOKED private villa 松輪」お得なキャンペーンを販売開始！

株式会社ブッキングリゾート

株式会社ブッキングリゾートが運営するグランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」では、「STOKED private villa 松輪」（運営：岩切空調設備株式会社）の予約受付を開始したことをお知らせいたします。

施設URL：https://www.glamping-kanagawa.com/

STOKED private villa 松輪（ストークド プライベートヴィラ 松輪）とは

STOKED private villa 松輪施設外観[共通]

東京都心から車で約1時間半、三浦半島・松輪エリアに位置する、1日2組限定の海辺のリゾートグランピング施設です。好アクセスでありながら、喧騒を離れた静かな環境に佇み、海を身近に感じられる完全プライベートな非日常的な滞在が叶います。

■「STOKED private villa 松輪」５つの魅力

- 海まで徒歩30秒。三浦半島の海を独占するプライベートビーチグランピング- オーシャンビューの極上“ととのい体験”が叶う、プライベートサウナ- 海と空を独り占めする、開放的な温水ジャグジー- 大型犬も宿泊可能。1棟限定・愛犬と泊まれるヴィラ- 海・自然・グルメを満喫 滞在を広げる三浦半島の周辺観光

ウッドデッキ[共通]室内[共通]焚き火スペース[オーシャンスイートのみ]１．海まで徒歩30秒。三浦半島の海を独占するプライベートビーチグランピング

施設の目の前に広がるのは、太平洋を望む開放的なオーシャンビューと、宿泊者だけが利用できるプライベートビーチ。海まで徒歩30秒という抜群のロケーションで、朝夕の表情を変える海を間近に感じながら、誰にも邪魔されない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

プライベートサウナ[共通]水風呂[共通]セルフロウリュも楽しめる[共通]２．オーシャンビューの極上“ととのい体験”が叶う、プライベートサウナ

全棟にプライベートサウナと水風呂を完備。海沿いのウッドデッキで楽しむ外気浴では、目の前に広がる太平洋と心地よい海風を全身で感じながら、ここでしか味わえない“ととのい”の時間をご体感いただけます。完全プライベート仕様のため、人目を気にせず自分たちのペースで楽しめるのも魅力。

温水ジャグジー[共通]3．海と空を独り占めする、開放的な温水ジャグジー

プライベートサウナに隣接して、全棟に温水ジャグジーをご用意。目の前に広がるオーシャンビューを眺めながら湯に身を委ねるひとときは、まるで海外リゾートのような非日常感を演出します。夏は海風を感じながらリゾート気分を満喫し、冬は温かな湯に包まれながら星空と波音に癒される贅沢な時間を。

画像はイメージです４．大型犬も宿泊可能 ！1棟限定・愛犬と泊まれる客室をご用意

全2棟のうち1棟は、愛犬と一緒に宿泊が可能。小型犬から大型犬まで犬種を問わず受け入れ可能で、完全プライベート空間のため、周囲を気にせずのびのびと過ごせます。大切な家族の一員である愛犬とともに、海辺の特別なグランピングステイをお楽しみいただけます。

三浦半島５．自然・海・グルメを満喫できる三浦半島は周辺観光が充実

施設周辺には、城ヶ島や三崎漁港をはじめ、海の見えるカフェ巡りや四季折々の自然を楽しめるスポットが点在。新鮮な海の幸やローカルグルメ、季節に応じたアクティビティなど、三浦半島ならではの魅力が詰まったエリアです。滞在そのものを楽しむだけでなく、観光と組み合わせることで、より充実したリゾート旅を実現。「海・自然・食」を存分に味わう、自由度の高い滞在を叶えます。

今だけ全日20％OFF。絶景を独占する、特別な海辺グランピング体験を

ウッドデッキ[共通]

波音だけが響く静かな海辺、目の前に広がる太平洋の水平線、 そしてサウナと海風が導く、ここでしか味わえない極上の“ととのい体験”ー。「STOKED private villa 松輪」では、 3月末までの期間限定で全日20％OFFキャンペーンを実施中です。 この機会にぜひ、贅沢な海辺のリゾートステイをお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/624_1_828857deb2ff29ed880f1a2c69496f36.jpg?v=202602041121 ]

※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください

▹施設概要

施設名：STOKED private villa 松輪（ストークド プライベートヴィラ 松輪）

棟数：2棟

住所：〒238-0104 神奈川県三浦市南下浦町松輪250

アクセス：

【お車でお越しの方】

▼東京都心から

首都高速道路経由で横浜横須賀道路に入り

衣笠ICで降りた後、県道27号線、県道215号線などを経由し、三浦海岸方面へお進みください。

▼横浜方面から

横浜横須賀道路・衣笠ICで降りた後、県道27号線、県道215号線などを経由し、三浦海岸方面へお進みください。

【電車でお越しの方】

京急線 三浦海岸駅 で下車した後、京急バス(剱崎経由 三崎東岡行き)に乗車。「松輪海岸」で下車した後、徒歩約5分

公式サイトを見る :https://www.glamping-kanagawa.com/

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp