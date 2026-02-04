【大阪文化服装学院】校名変更記念「VOUTRAIL × tanakadaisuke」コラボTシャツを発表。数量限定で販売

学校法人 ミクニ学園

デザイナーおよびファッション人材を育成する大阪文化服装学院（以下OIF、学校法人ミクニ学園／所在地：大阪市淀川区）は、2026年4月に校名を「VOUTRAIL THE FASHION ACADEMY（ヴォートレイル ファッション アカデミー）」へ変更いたします。

この校名変更を記念し、本校卒業生であり、独自の世界観で国内外から注目を集めるファッションブランド「tanakadaisuke」とのコラボレーションによる特別なTシャツを、数量限定で販売いたします。

本コラボレーションTシャツは、tanakadaisukeの代名詞ともいえるビジューや刺繍の表現を通して、「VOGUE（ファッション・流行）」と「TRAILBLAZER（開拓者・先駆者）」を掛け合わせた新たな学校名〈VOUTRAIL〉に込めた世界観を可視化した、特別な一着です。

既存の枠組みに回収されない独自の表現を追求するtanakadaisukeの姿勢と、教育機関として独自のアイデンティティを掲げるVOUTRAIL。両者の価値観が重なり合い、今回のコラボレーションが実現しました。

■商品概要

商品名：校名変更記念「VOUTRAIL × tanakadaisuke」 コラボTシャツ

価格：11,000円（税込）

サイズ：S/M/XL

カラー：ホワイト / ブラック

販売数量：限定50枚

発売日：2026年4月1日（水）

販売場所：ヴォートレイル ファッション アカデミーECショップ（2026年4月オープン予定）

【先行販売のお知らせ】

「大阪文化服装学院 卒業作品発表会2026」にて先行販売します。

日時：2026年2月11日（水・祝）10:00～17:00

会場：グランキューブ大阪 3F イベントホール（大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51）

支払方法：現金またはpaypay

備考：販売予定枚数が完売次第終了します

▼卒業作品発表会2026の詳細・お申込みはこちら

https://osaka-bunka.com/graduation_exhibition/

■商品について

本コラボレーションTシャツは、tanakadaisukeの人気商品「Bijou Aid Tシャツ」をベースにした特別仕様です。

細かなラインストーンやビジューで絆創膏のモチーフを表現し、さらにメタルパーツを散りばめた同アイテムの世界観を生かしながら、新校名「VOUTRAIL」のロゴを刺繍で施した限定デザインに仕上げました。

tanakadaisukeならではの象徴的なモチーフと、新たな学校名が交差する、今回のコラボレーションならではの一着です。

■tanakadaisukeについて

Brand Profile

2021年創設。

「おまじないをかけたようなお洋服で、自分の中にいるまだ見ぬ自分と出会えますように。」をコンセプトに、田中の得意とする刺繍をベースにロマンチックで幻想的なコレクションを展開。

Designer Profile

大阪文化服装学院卒業後、デザイナーブランド入社。独立後衣装制作や、刺繍作家として活動中。2021年、コレクションブランド「tanakadaisuke」としてデビュー。

2021年 コレクションブランド 「tanakadaisuke」始動

2022年 Rakuten Fashion Week TOKYO 2022A/Wに初参加

2023年「東京ファッションアワード2024」 受賞

2024年「showroom.tokyo」出展（パリファッションウィーク期間中に開催）

10 Asian Designers To Watch 2024（香港）受賞

ブランドサイト :https://tanakadaisuke.jp/

■大阪文化服装学院(OIF)

創立79年の歴史を持つ、西日本最大級のファッション専門学校。「ファッションで社会に貢献する」という経営方針のもと、近年は海外のファッションスクールとの連携を高め、国際的に活躍できる人材の育成に注力。また、世界的にDXへのニーズが高まるなか、デジタルコンテンツへの投資も積極的に行い、「国際感覚」と「デジタルスキル」を融合し、新たな価値を生み出す創造力を養成している。「日本で最も高い成果をあげ、アジアを牽引する発信力を持ち、世界から信頼されるファッション教育機関であり続ける」ことをビジョンに掲げている。

2025年に発表された、繊研新聞主催「第2回ファッションスクールアワード」では「大賞」に選出。全国No.1の評価を獲得している。

学校法人ミクニ学園 大阪文化服装学院

所在地：大阪市淀川区三国本町3丁目35-8

理事長：豊田 晃敏

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

https://www.osaka-bunka.com/

■2026年度 「ヴォートレイル ファッション アカデミー 」に校名変更予定

2026年4月より、当校 大阪文化服装学院は、校名を「ヴォートレイル ファッション アカデミー（VOUTRAIL THE FASHION ACADEMY）」に変更いたします。これは、当校固有のアイデンティティを一層明確にし、国内外での独自の存在感や価値を確立するために決断したものです。

新校名は、「Vogue（ファッション・流行）」と「Trailblazer（先駆者・開拓者）」を掛け合わせた造語であり、最新のファッション・流行を生み出す「先駆者」「開拓者」となる若きトレンドセッターを育成する教育機関であろうという、当校の強い意志が込められています。

また、学校法人名も「ミクニ学園」から「大阪文化服装学院」へ変更いたします。70年以上にわたり当校が築いてきた歴史、これまで多くの卒業生や関係者とともに歩んできた道のりへの敬意を込め、法人名として「大阪文化服装学院」を残すことで、伝統を未来へと引き継いでまいります。

なお、校名変更後も、「文化連鎖校」として、文化服装学院との関係は維持してまいります。

■この件での取材・お問合せは以下まで

大阪文化服装学院

経営企画本部：加藤 圭太、IR・広報課：齋藤 佳孝

TEL：06-6392-4371 / FAX：06-6391-5600

e-mail: ir_oif@osaka-bunka.com

