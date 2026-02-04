【コスプレ水光カラコン新登場！】QUALITEから待望の新シリーズ「QUALITE Rillit（クオリテ リリット）」誕生！公式ECストアを同時オープン
株式会社アクシア（本社：神戸市）は、コスプレカラコンブランド「QUALITE（クオリテ）」の公式ECストアを新たに開設し、新シリーズ「QUALITE Rillit（クオリテ リリット）」の販売を開始しました。
クオリテ リリットとは
男装女装どちらでも対応できる水光コスプレカラコンです
■ コスプレイヤー様に認知されてきたブランド「QUALITE」
QUALITEは10年以上の間、コスプレイヤー様のニーズに応えるカラコンブランドとして、多くの支持を集めてきました。
色味の再現性や装用時の印象にこだわり、作品やキャラクターごとの世界観を大切にしたカラーコンタクトです。
■ 新シリーズ「QUALITE Rillit（リリット）」について
今回発売した新シリーズ「QUALITE Rillit」は、従来のQUALITEの世界観を踏まえつつ、コスプレ向け水光カラコンとして開発しました。
光を集める2次元ハイライト-きゅんとときめく瞳
をキャッチフレーズに、最新のコスプレカラコンの輝きをお届けします。
コスプレ初心者から経験豊富なコスプレイヤー様まで、幅広いキャラに対応できるシリーズとなっています。
クオリテリリットの商品ページはこちら :
https://www.qualite-store.com/c/QUALITE-Rillit
リリット全色のモデル着用イメージ動画のご紹介[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y2v8NMIN_PA ]
全８色の発色を40秒でご確認いただけます。
リリットのレンズデザインについて
コスプレ撮影での“映え”を追求し、細部まで計算されたデザインを随所に取り入れています。
リリットのカラーラインナップのご紹介
うるっとチェリー：ぱっと華やぐ、つややかな赤のアクセント
きまぐれバイオレット：クールさと神秘さが重なる、青をまとった紫
きらっとスカイ：澄んだ空気をまとったような、さわやかな水色
じゅわっとベリー：甘さがはじける、果実みたいな高発色ピンク
はにかみショコラ：自然体の可愛さをそっと添えるブラウン
みつめてブルー：吸い込まれそうなほど、奥行きのある青
わがままリーフ：しっとり落ち着いた、静けさを秘めたグリーン
夜ふかしラベンダー：ほどよい甘さと上品さが溶け合うパープル
パッケージデザイン
ポップでかわいいパッケージ
ポップでかわいい世界観をパッケージに詰め込みました。
１箱6枚入りのパッケージは店頭でも手に取りやすいサイズとなっております。
サイズ：幅4.5cm 高さ9.2cm 厚み 1.7cmとなります。
商品概要について
商品名：クオリテリリットワンデー
販売名：QUALITE ワンデー
使用期限：パッケージにEXPで表記（開封から1日）
販売度数：-0.00/-1.00/-1.50/-2.00/-2.50/-3.00/-3.50/-4.00/-4.50/-5.00/-5.50/-6.00/-7.00/-8.00
枚数：1箱6枚入
DIA（レンズ直径）：14.5mm
着色直径14.1mm
BC（ベースカーブ）：8.8mm
含水率：38%
製法：サンドイッチ製法
販売元：株式会社アクシア
製造販売元：株式会社El Dorado
医療機器承認番号：22600BZX00102A09
分類：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ /
単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ
高度管理医療機器販売許可業許可番号：神保第233SV1302号
クオリテストアについて
■ 公式ECストア開設について
「QUALITE STORE」は、QUALITEおよび新シリーズRillitを安心して購入できる公式ECストアとして2026年1月27日にオープンしました。
公式ECストア クオリテストアにおいて販売中のカラコンは、メール便なら一箱から送料無料でお届けさせて頂きます。
今後は、さらにコスプレカラコンの新シリーズや、セールキャンペーン情報などの発信も予定しております。
■ 公式ECストア
https://www.qualite-store.com/
■ 公式Xアカウント
https://x.com/store_qualite