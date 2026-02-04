【コスプレ水光カラコン新登場！】QUALITEから待望の新シリーズ「QUALITE Rillit（クオリテ リリット）」誕生！公式ECストアを同時オープン

株式会社アクシア

株式会社アクシア（本社：神戸市）は、コスプレカラコンブランド「QUALITE（クオリテ）」の公式ECストアを新たに開設し、新シリーズ「QUALITE Rillit（クオリテ リリット）」の販売を開始しました。

クオリテ リリットとは

男装女装どちらでも対応できる水光コスプレカラコンです

■ コスプレイヤー様に認知されてきたブランド「QUALITE」

QUALITEは10年以上の間、コスプレイヤー様のニーズに応えるカラコンブランドとして、多くの支持を集めてきました。

色味の再現性や装用時の印象にこだわり、作品やキャラクターごとの世界観を大切にしたカラーコンタクトです。



■ 新シリーズ「QUALITE Rillit（リリット）」について

今回発売した新シリーズ「QUALITE Rillit」は、従来のQUALITEの世界観を踏まえつつ、コスプレ向け水光カラコンとして開発しました。

光を集める2次元ハイライト-きゅんとときめく瞳

をキャッチフレーズに、最新のコスプレカラコンの輝きをお届けします。



コスプレ初心者から経験豊富なコスプレイヤー様まで、幅広いキャラに対応できるシリーズとなっています。

クオリテリリットの商品ページはこちら :https://www.qualite-store.com/c/QUALITE-Rillit

リリット全色のモデル着用イメージ動画のご紹介

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y2v8NMIN_PA ]

全８色の発色を40秒でご確認いただけます。

リリットのレンズデザインについて

リリットのカラーラインナップのご紹介

コスプレ撮影での“映え”を追求し、細部まで計算されたデザインを随所に取り入れています。うるっとチェリー：ぱっと華やぐ、つややかな赤のアクセントきまぐれバイオレット：クールさと神秘さが重なる、青をまとった紫きらっとスカイ：澄んだ空気をまとったような、さわやかな水色じゅわっとベリー：甘さがはじける、果実みたいな高発色ピンクはにかみショコラ：自然体の可愛さをそっと添えるブラウンみつめてブルー：吸い込まれそうなほど、奥行きのある青わがままリーフ：しっとり落ち着いた、静けさを秘めたグリーン夜ふかしラベンダー：ほどよい甘さと上品さが溶け合うパープルパッケージデザインポップでかわいいパッケージ

ポップでかわいい世界観をパッケージに詰め込みました。

１箱6枚入りのパッケージは店頭でも手に取りやすいサイズとなっております。



サイズ：幅4.5cm 高さ9.2cm 厚み 1.7cmとなります。

商品概要について

商品名：クオリテリリットワンデー

販売名：QUALITE ワンデー

使用期限：パッケージにEXPで表記（開封から1日）

販売度数：-0.00/-1.00/-1.50/-2.00/-2.50/-3.00/-3.50/-4.00/-4.50/-5.00/-5.50/-6.00/-7.00/-8.00

枚数：1箱6枚入

DIA（レンズ直径）：14.5mm

着色直径14.1mm

BC（ベースカーブ）：8.8mm

含水率：38%

製法：サンドイッチ製法

販売元：株式会社アクシア

製造販売元：株式会社El Dorado

医療機器承認番号：22600BZX00102A09

分類：単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ /

単回使用非視力補正用色付コンタクトレンズ

高度管理医療機器販売許可業許可番号：神保第233SV1302号

クオリテストアについて

■ 公式ECストア開設について

「QUALITE STORE」は、QUALITEおよび新シリーズRillitを安心して購入できる公式ECストアとして2026年1月27日にオープンしました。

公式ECストア クオリテストアにおいて販売中のカラコンは、メール便なら一箱から送料無料でお届けさせて頂きます。

今後は、さらにコスプレカラコンの新シリーズや、セールキャンペーン情報などの発信も予定しております。

■ 公式ECストア

https://www.qualite-store.com/

■ 公式Xアカウント

https://x.com/store_qualite