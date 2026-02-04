韓国発ライフスタイルショップ「NICE WEATHER」2026年3月に新宿店、船橋店をオープン。大人気ぬいぐるみ「mojojojo」とのコラボアイテムも登場、3月11日（水）に発売

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO: 松崎 善則、本社所在地：東京都渋谷区）は、韓国発のライフスタイルセレクトショップ「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」の新宿店を2026年3月11日（水）にルミネエスト新宿（東京都新宿区）に、船橋店を 3月17日（火）にららぽーとTOKYO-BAY（千葉県船橋市）にオープンします。また、人気ぬいぐるみブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」とのコラボレーションによるチャーム18種類とTシャツ2種類のアイテムを3月11日（水）に発売します。

「NICE WEATHER」は2020年に韓国・ソウルで誕生したライフスタイルセレクトショップです。コンビニを文化的に再解釈した“次世代のデパート”をコンセプトに、カジュアルファッション、雑貨、コスメなど幅広いアイテムを取り扱っています。当社は日本における独占販売権とライセンス権を取得し、2025年4月に阪急うめだ本店と公式ECサイトをオープン。現在は阪急うめだ本店とEchika表参道店の2店舗に加え、公式ECサイトを展開しています。

今回新たにオープンする新宿店と船橋店では、本国「NICE WEATHER」の世界観を再現した店内で、Tシャツ、カット、シャツ、スウェットなどのウェアをはじめ、キャップ、バッグ、キーホルダー、コスメなどの多彩なアイテムを取り揃えます。さらに、現地で人気のマシュマロやスナック、チョコフレークなどの菓子類のラインアップを拡充し、韓国カルチャーの魅力を一層体感できる場所を提供します。

新宿店ではL字型カウンターに雑貨や菓子類を配置することで、気軽に立ち寄って手に取れるコンビニライクな雰囲気に。一方、船橋店は「California General Store（カリフォルニア ジェネラルストア）」(https://www.united-arrows.co.jp/brands/cgs/)との一体型店舗（＊1）として、韓国発の「NICE WEATHER」と米国西海岸にルーツを持つ「California General Store」という異なる文化が融合した空間でそれぞれの世界観やライフスタイルを楽しむことができます。

（＊1）参考リリース：「California General Store」“米国西海岸のカルチャーを提案するライフスタイルストア”にブランドコンセプトをリニューアル。船橋店が2026年3月17日（火）オープン（2026年2月4日発表）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000428.000003197.html

■大人気ぬいぐるみブランド「mojojojo」とのコラボアイテム、3月11日（水）に発売

「mojojojo（モジョジョジョ）」とは、ぬいぐるみ作家の尾崎 歩美さんが手掛けるゆるくて愛らしいデザインとほっこり感のある表情が魅力のぬいぐるみブランドです。 “「NICE WEATHER」のバッグに「mojojojo」のチャームをプラスしたらさらにかわいい” という思いからコラボが実現。3月11日（水）の新宿店オープンを皮切りに「NICE WEATHER」全店舗とECサイトで「mojojojo」キャラクターのチャーム18種類とTシャツ2種類を発売します。

■新宿店、船橋店の概要

・NICE WEATHER 新宿店

オープン日：2026年3月11日（水）

住所：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F

ノベルティ：5,500円（税込）以上のお買い上げで「NICE WEATHER」のエコバッグをプレゼントします。

「NICE WEATHER 新宿店」 店舗イメージ

・NICE WEATHER / California General Store 船橋店

オープン日：2026年3月17日（火）

住所：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館 2F

店舗面積：約395平方メートル （「NICE WEATHER」エリアで約197平方メートル ）

ノベルティ：「NICE WEATHER」または「California General Store」商品のいずれか、もしくは合計11,000円（税込）以上のお買い上げで「NICE California」 とプリントされた特別なフリスビーをプレゼントします。

＊ノベルティはいずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■「NICE WEATHER」2026年春夏シーズンビジュアル

■展開商品(一部)について

「NICE WEATHER / California General Store 船橋店」 店舗イメージナイロンセットアップ

ナイロンジャケット 価格：23,980円

ナイロンパンツ 価格：15,950円

ハーフジップスウェット

価格：16,940円

チェックシャツ

価格：15,950円

ネルチェックシャツ

価格：17,930円

シグネチャーロゴキャップ

価格：5,940円

オリジナルロゴキャップ

価格：5,940円

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

■「NICE WEATHER（ナイスウェザー）」について

韓国・ソウルにて2020年に誕生したライフスタイルセレクトショップ。コンビニを文化的に再解釈した「次世代のデパート」をコンセプトとしたショップでは、ファッション、日用雑貨、ビューティーから食料品まで幅広いカテゴリーのアイテムを展開。ブランド名の「NICE WEATHER」は、天気の良い日のような晴れやかな気持ちを体験してほしいという思いが込められています。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。