スペースデータ、東京大学発ニューロテックスタートアップ「FastNeura」と戦略的協業を開始

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤航陽、以下スペースデータ）と、東京大学発のニューロテック・スタートアップとして脳・生体信号解析を基盤としたプロダクトを開発する株式会社FastNeura（本社：東京都文京区、代表取締役：水口成寛、以下FastNeura）は、「環境」と「人間」のデータをリアルタイムに同期させる統合プラットフォームの構築可能性に関わる業務提携をしました。

「防衛・国家安全保障」「防災・国家レジリエンス」領域において、平時の「訓練環境」と有事の「極限環境」など高度な判断能力が求められる場面において、人間の認知能力を維持・拡張する次世代インフラの実装可能性について検討を進めてまいります。

■ 協業の背景と目的：「環境（ハードウェア）」と「人間（ソフトウェア）」のギャップを解消する

AGI（汎用人工知能）の進化により、AIの処理能力が人間の認知限界を遥かに凌駕する「ポストAGI時代」が到来しようとしています。人類の活動領域が物理的な制約を超えて拡大していく一方、有事における情報爆発による認知負荷や極限環境下での意思決定において、「人間の認知能力の限界」が最大のボトルネックとなりかねません。

スペースデータは、衛星データからバーチャル空間に地球や宇宙の環境を再現する技術や、プラネタリースケール×フィジカルAIの統合技術基盤「PROVIDENCE」を有しています。一方、FastNeuraは、脳・生体信号から無意識状態を推定・制御する「認知を最適化するニューロテクノロジー群」を開発しています。

両社のディープテックを組み合わせることで、「環境」と「人間」を相互接続し、いかなる環境下でも人類のパフォーマンスを最大化する「生存インフラ」の構築が可能となると確信しています。

■ 重点取り組み領域：ディープテックによる国策・産業課題の解決

本提携が目指すのは、物理的な「環境」と、そこで生きる「人間」が分断された従来の社会システムを、テクノロジーによって再統合することです。我々は、防衛・安全保障および防災・国家レジリエンスという、国民の生命と財産を守るための最重要領域において、環境データと生体データを高度に同期させた次世代インフラの実装を推進します。

現代の安全保障において焦点となる「認知領域」においては、物理空間の制御だけでなく、人間の認識や判断能力そのものを守り拡張することで、高度情報戦時代における国家の優位性を確立します。この技術は同時に、日常と有事をシームレスに繋ぐ「フェーズフリーな社会レジリエンス」の基盤ともなります。平時の快適な都市インフラが、災害時には人々の心理状態に寄り添い、無意識的に心身の安全へと導く適応型の社会システムへと変貌することで、危機管理能力の抜本的な向上に寄与します。例えば、災害時の避難所において、避難者の集団的なストレス状態をリアルタイムに把握し、照明・音響・情報提示を自動調整することで、パニックを抑制し睡眠の質を確保するシステムや、長時間の監視任務に従事するオペレーターの認知疲労を検知し、重大インシデントを未然に防ぐ支援システムなどが想定できます。

これらを通じ、ディープテックによる国策レベルの課題解決と、新たな産業基盤の創出を主導してまいります。

株式会社FastNeuraについて

株式会社FastNeuraは、東京大学発の認知神経科学とAI技術を融合させた「認知拡張（コグニティブ・オーグメンテーション）」の社会実装を推進するニューロテック・スタートアップです。マルチモーダル生体信号から人間の「無意識状態（情動・認知）」を高精度に推定するAIや、触覚刺激等を用いて最適な認知・心理状態へ誘導するクローズドループ介入技術（特許出願中）を独自に開発しています。防衛装備庁「社会シミュレーションプロジェクト」への採択、大阪大学・大手飲料メーカーとの共同研究やコンソーシアム内での実証研究など、ニューロテック領域における市場形成を主導し、ポストAGI時代における人間の能力拡張を目指しています。

社名：株式会社FastNeura

代表：水口 成寛

所在地：東京都文京区本郷6-25-14 宗文館ビル3階

事業内容：ニューロテック/AI関連技術の研究開発、認知拡張ソリューションの提供

HP：https://fastneura.com/

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤 航陽

所在地：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

