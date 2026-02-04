人気小説『運命の番』をテラーノベル初の音声ドラマ化！2月20日より「DLsiteがるまに」など複数ストアで配信開始

株式会社テラーノベル

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（ https://teller.jp/ ）」発の人気小説『運命の番（つがい）』がテラーノベルとして初めて音声ドラマ化されることをお知らせいたします。

本作品の配信は「DLsiteがるまに」など複数ストアにて2026年2月20日（金）より開始されます。

※ 2025年3月時点

配信ストア

・DLsiteがるまに（ https://www.dlsite.com/girls/ ）

・ステラプレイヤー（ https://www.stellaplayer.jp/ ）

・ポケドラ（ https://pokedora.com/ ）

・ピカピカ（ https://pikapika.live/ ）※アプリ

・ニコニコ動画「ドラ友チャンネル」（ https://ch.nicovideo.jp/dratomo ）

※発売の予定や等は予告なく変更になる場合があります。

音声ドラマ作品について

運命の番

原作『運命の番』（テラーノベル）「先生を俺のものだけにしたい。俺、本気になっていい？」

「先生……俺に発情してるでしょ？」

α（アルファ）、β（ベータ）、Ω（オメガ）という第二の性があるオメガバースの世界。

DNAレベルで定められた運命のアルファに出会ってオメガに目覚めたカタブツ女教師・ユリ。

しかしその相手は、10歳以上も年下の現役男子高校生で──！？

▪️キャスト

泉理一郎：CV猿飛総司

叔父：CV魂THE浮浪

▪️シナリオ

穂科エミ

▪️イラスト

よしざわ未菜子

▪️小説掲載

テラーノベル（ https://teller.jp/se/lolut80r1hyn-8375839840 ）

（2/20配信）DLsiteがるまに :https://www.dlsite.com/girls/

テラーノベルについて

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作や小説、マンガパブリッシングにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）