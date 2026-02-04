宿の美意識を完成させる一着を。「Nemaki」が、対話から始まるクローズドな提供体制へ移行。

ーーー文化の集積地・京都から、眠りと向き合う「無垢な時間」を整える、新しい歩みが始まります。

民布合同会社

民布合同会社（本社：京都市下京区 代表：岩崎恵子）が展開する、宿泊施設向けステイウェアレーベル「nemaki.jp」は、2026年1月より「Nemaki（ねまき）」へと改称。

制作拠点である岡山に加え、京都・烏丸七条に商談室を開設し、二拠点での活動を開始し、一軒一軒の宿と深く対話する「クローズド販売モデル」へ移行しました。

「効率」ではなく「対話」から始まる服づくりを。

2025年の構想発表以来、私たちは理想のステイウェアのあり方を模索してきました。

そのなかで確信したのは、良い宿泊体験とは、宿のオーナーや設計者の美意識が、細部にまで一貫しているときに生まれるということです。

しかし、既製品をカートに入れるだけの効率的な販売方法では、その宿ごとの正解に辿り着くことは難しい。そう考えた私たちは、あえてECサイトによる一般販売を行わず、一軒一軒の宿と直接向き合う「クローズド販売（紹介・問い合わせ制）」という形態を選択しました。

小規模な宿だからこそ体現できる、細部まで行き届いたホスピタリティ。そこに寄り添い切るために、Nemakiは提供先を小規模施設に限定し、対話を通じて一着一着をお渡しする体制を整えました。

刷新のポイント

1. 拠点とレーベル名の刷新：日本の寝間着文化を現代に再解釈する

日本の寝間着はかつて、一日の終わりを清らかな姿で迎え、眠りへとつくための装置としての役割を持っていました。Nemakiは、和装特有の身体を締め付けない構造や、装飾の無い潔さを継承しつつ、現代の宿泊環境での手入れの簡便さや快適性を追求。 京都への移転と共にレーベル名を『Nemaki』へと刷新し、現代の宿にふさわしい寝間着のあり方を提案してまいります。

レーベル名変更に伴い、ロゴもつくり直しました。

2. 二拠点体制の開始

これまで制作の基盤としてきた岡山市に加え、新たに京都・烏丸七条に商談室を開設いたしました。

ものづくりの場である瀬戸内と、宿泊施設様との接点となる京都。この対の役割を持つ場所を往復する体制は、一軒一軒の宿に深く向き合い、着実に販路を広げていくための現実的な選択です。

自然豊かな岡山文化の集積地・京都

3.ターゲットの純化とクローズド販売への移行

宿ごとの空間やサービスに最適な一着を提案するため、ECサイトなどによる一般販売の構想をとりやめ、一軒一軒のオーナー様と直接対話を重ねるクローズド販売（紹介・問い合わせ制）へと移行します。

提供先を小規模な宿泊施設（一棟貸し、オーベルジュ、分散型ホテル等）に限定することで、その宿にしかない美意識やホスピタリティに深く寄り添い、共に滞在体験を形づくるパートナーとしての提供体制を整えました。

■ 代表・岩崎よりコメント

この1年、ステイウェアの理想を模索するなかで辿り着いたのは、効率を追うのではなく、宿のオーナー様が描く『思想の純度』を守る存在でありたいという願いでした。 信頼できる職人の方々と共に、一着一着の質を追求するために、あえて誰にでも開かれた場所ではなく、対話の先にあるクローズドな提供体制を選びました。京都から、宿の時間を静かに整える一着をお届けしてまいります。始まったばかりの挑戦ですが、どうぞ温かい応援をよろしくお願いいたします。

■ 次回予告：3月、京都にて「新生Nemaki」を初披露

本リリースで発表した新しいNemakiのプロダクトを、2026年3月に京都で開催される展示会「Kyoto Crafts Exhibition DIALOGUE」にて初披露いたします。

実物に触れ、その質感と哲学をご体験いただける機会となります。また、これに先駆け、2月中旬には導入をご検討の宿泊施設様に向けたブランドブック、および初回ロット（2026年5月以降お届け分）のウェイティングリストを公開予定です。

詳細は続報をお待ちください。

｜ブランド情報｜

名称： Nemaki

運営： 民布合同会社

本店： 京都府京都市下京区朱雀宝蔵町98

本社： 岡山県岡山市北区西古松2-2-24-701

商談室： 住所非公表（アポイントの際にお伝えします）

お問い合わせ：iwasaki@minfu.me 岩崎

会社WEB：https://minfullc.studio.site/(https://minfullc.studio.site/)

ブランドサイト：https://nemaki.jp/(https://nemaki.jp/)

note：https://note.com/minfullc(https://note.com/minfullc)

note関連記事：https://note.com/minfullc/n/nb66d9d7bb744(https://note.com/minfullc/n/nb66d9d7bb744)