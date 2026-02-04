岩手県盛岡市で約28年間、『翻訳・通訳・語学講座』事業に取り組んできた（株）セルクこれまでの『DTP翻訳』事業に加え、新たに『シニア向け生涯学習＋中高生海外トライ支援』事業に進出！

株式会社セルク

当社は、1998年創業、盛岡市上田にて、『翻訳・通訳・語学講座』事業に取り組んで参りました。

岩手県内の観光関連のパンフレットの英語、中国語、韓国語等の翻訳の多くを手掛け、今年28年目を迎えます。

これまで、当社では、主に『DTP翻訳』と称し、印刷会社より原稿データ（InDesign、Illustrator、Photoshop等）を預かり、そこに各種言語（※）の翻訳原稿を埋め込み、希望されるデータ形式で納品する、印刷会社にとって、利便性の高い翻訳スタイルを手掛け、岩手県内のみならず近隣県の印刷会社からも翻訳を受注しておりました。

この翻訳スタイルは、取引先の印刷会社からとても高く評価されており、県庁、市町村役場、観光協会から依頼された「翻訳を伴う印刷物」の多くに活用されております。

（※） 英語、フランス語、ドイツ語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語等々。

この度、翻訳、通訳に続く第3の柱の事業とすべく、新たに『シニア向け生涯学習＋中高生海外トライ支援』事業に進出いたします。

まず、『シニア向け生涯学習』事業では、当社の強みを活かし、語学を学ぶ機会の提供から始めます。

語学を学ぶ場をみると、多くの英会話教室等が幼児、小学生くらいの年齢をターゲットにしているのに対し、当社は長年勤めあげ、子供さんも独立されたシニアの方こそ、その後の人生を豊かなものとするために、語学を学び、それを活かす環境があることが大事と考えました。

当社にてシニアの方に独自アンケートを実施したところ、これからの人生において「一緒に学ぶ友人をつくりたい」、「長く続けられる趣味を持ちたい」、「外国語を覚えて、旅行に行きたい」、この3つが特にやりたいと支持されるものでした。

これら3つのやりたいを満たすのに有効なのは、とりわけ語学の習得であり、その延長に語学を介して料理を学ぶ、一緒に海外旅行を企画する等、生涯学習の展望が描けるかと思います。

このように当社では、まず強みである語学の習得の機会である語学講座をシニア向けに行い、その先に、生涯学び得る機会を提供して参りたいと思います。

次に、『中高生海外トライ支援』事業ですが、こちらはこれからの岩手県を担う人材の育成事業となります。

岩手県には色々な地域資源がありますが、その良さ、活用方法について、ずっと岩手県にいるとわからないことが多いです。

そこで、一度世界で武者修行し、事業を創る「技（わざ）」、協力してくれる「広い人脈」、そして、へこたれない「強いメンタル」を身に付けて岩手に戻ってくれば、新しい何かを創造できると考えています。

中高生からかかわることで、大学生からのチャレンジもしやすくなります。

そのため、あえて中高生をメインに据えた事業のあり方を目指しています。

主に、１ 中高生の海外留学生の発掘、そこに行くための伴走支援、２ 留学に向けた個別語学講座の実施 の2つがメイン事業となります。

シニア向けと若手向けの2つを両輪として回すことで、新しい何かを岩手県で創出して参ります。

【 会社概要＆お問い合わせ先】

株式会社セルク

所在地： 〒020-0066 岩手県盛岡市上田3-15-20

代表者： 代表取締役 石川 公一郎

設 立： 1998年8月3日

ＵＲＬ： https://www.celc.co.jp/

担 当： 石川 公一郎

ＴＥＬ： 019-621-8145

ＦＡＸ： 019-621-8146

E-mail： info@celc.co.jp