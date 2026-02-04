稼げる在宅ワークは「前職」で決まる？ 月5万稼ぐ主婦が選ぶ前職×Webスキルの相性マップ公開

株式会社Ms.Academy

多くの主婦が副業を始める際、「どのスキルを選べばいいかわからない」と悩み、「スマホで簡単」といった目先の“始めやすさ”だけで仕事を選びがちです。

しかし、実際は時給換算すると数百円だったり、スキルが身につかなかったりなど、挫折してしまうケースが後を絶ちません。

女性向けキャリアスクール「Ms.Academy（ミスアカデミー）(https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes)」は、在宅ワークで月5万円以上の継続収益を得ている女性226名を対象に実態調査を実施しました。

その結果、成功するポイントは「前職の経験をどうWebスキルに変換するか」にあることが判明。

実際に稼いでいる女性の多くは、「事務職はオンライン秘書」「接客業はライター」のように過去の経験を武器にし、収益化まで半年～1年かけて堅実に積み上げていました。

本リリースでは、多くの主婦が目標とする月5万円を稼ぐための、スキル選びの3つの共通点と、経験を武器にする前職×Webスキルの相性マップを公開します。

■調査サマリー

・副業経験者の約6割がポイ活・簡単作業で稼げていない

・前職が武器に。事務職はオンライン秘書、接客業はライターが向いている。

・稼ぎ続ける人の共通点は即金性より積み上げ。重要視するのは将来性と適性

・在宅ワークに近道はない。安定収益化までは半年～1年が一般的なライン

本調査は、現在在宅ワークで月5万円以上の継続収入を得ている女性226名に実施しました。

回答者は30代・40代が約7割（69.9%）を占め、6割以上（64.2%）が子育て中です。

職業は「パート・アルバイト（29.2%）」が最多ですが、「専業主婦（22.6%）」や「正社員（22.6%）」も同程度おり、忙しい生活の中で時間をやりくりして収益化に成功している「実力派主婦」のリアルな声が集まりました。

「簡単そう」で選ぶと失敗する？ 6割が経験した「低単価の罠」

「今の仕事で稼げるようになる前に、失敗した経験はありますか？」という質問に対し、58%が「ある（別の副業から乗り換えた）」と回答しました。

失敗した仕事内容の第1位は「ポイ活・アンケート回答（60.2%）」、第2位は「データ入力（31%）」でした。

これらは「誰でもすぐに始められる」一方で、単価が極端に低く、将来につながるスキルも蓄積されません。

失敗理由の最多も「『簡単そう』だけで選び、単価が安すぎて消耗したから（55.9%）」となっており、「始めやすさ＝続けやすさではない」という現実が浮き彫りになりました。

【実態】月5万円を目指せる仕事は？稼いでいる主婦の「職種ランキング」

226名の女性に調査した結果、安定して月5万円以上の収益を得ている職種は「Webライティング」が圧倒的1位となりました。

▼ 稼いでいる在宅ワーク職種ランキング

第1位：Webライティング・編集（30.5%）

第2位：オンライン秘書・事務代行（19.5%）

第3位：物販（せどり、ハンドメイドなど）（10.2%）

第4位：Instagram・SNS運用代行（4.4%）

第5位：Webコンサルティング・マーケティング（4.4%）

第6位：Webデザイン・画像制作（4.0%）

上位の職種に共通するのは、ポイ活のような単純作業ではなく、「クライアントワーク（依頼されて価値を提供する仕事）」であるという点です。

特に1位のライティングと2位のオンライン秘書は、「特別なセンスが不要」で「これまでの社会人経験が活かしやすい」ため、堅実派の主婦層から絶大な支持を集めています。

一方で、広告等で人気の「Webデザイン」は6位に留まりました。 Webライティングや編集業務は、メディア運営チームの一員として組織的に動くケースが多く、継続的な案件になりやすい傾向があります。

対してWebデザインは、単発のクライアントワークになりがちで、「毎回自分で営業して案件を獲得する力」や「売れる仕組みを作る力」が問われます。

また、単にデザインができるだけでなく、「マーケティング視点」や「独自の強み」がないと選ばれにくいという厳しさもあります。

「やる人は多いが、稼ぎ続けられる人は少ない」という背景には、こうした営業面・差別化のハードルの高さが影響していると考えられます。

結局、どのスキルを選ぶべき？職種別「前職×Webスキルの相性マップ」

では、何を基準に選べばよいのでしょうか。

「前職の経験は在宅ワークに活きていますか？」という問いには、約半数（49%）が「活きている」と回答しました。

調査データを詳細に分析すると、「前職の職種」によって「成功しやすい在宅ワーク」に明確な傾向が見られました。

１. 「事務職・総務・経理」経験者 → 『オンライン秘書・事務代行』

現在、オンライン秘書として稼ぐ人の多くが元事務職です。

オフィスワークでは「当たり前」だった正確なPC操作やメール対応、表作成といった基礎スキルは、顔が見えない在宅ワークにおいて「信頼できる即戦力」として高く評価されます。

＜実際の声＞

「オフィス時代に当たり前にやっていた丁寧なメール返信や日程調整が、顔が見えない在宅ワークでは『信頼』として重宝されました」（40代・元一般事務）

２. 「接客・販売・サービス」経験者 → 『Webライター』

ライターとして稼ぐ層には、意外にも元接客業が多いのが特徴です。

接客現場で培った「お客様が何を求めているかを察する力（傾聴力）」や「わかりやすく伝える力」は、読者目線での記事執筆に直結するため、ITスキル以上に重要な武器となります。

＜実際の声＞

「お客様が何を求めているかを察する力は、読者が知りたいことを書くライティングにそのまま活きました。ITスキルより想像力の方が大事です」（30代・元アパレル販売）

３. 「保育・医療・福祉」経験者 → 『オンライン相談』や『専門ライター』

対人支援の経験や専門資格は、AIには代替できない独自の価値になります。

特に保育や育児の経験は、同じ悩みを持つママ層への相談業務や、専門知識を活かした高単価な記事執筆において強みを発揮します。

＜実際の声＞

「保育士として保護者の話を聞いてきた経験が、オンライン相談での傾聴力に活きています。育児中の孤独なママに寄り添えるのは、AIではなく人の経験だけだと思います」（30代・元保育士）

月5万円を稼ぎ続ける人が持つ、スキル選びの3つの共通点

在宅ワークで安定収入（月5万円～10万円以上）を得ている人は、仕事選びにおいて以下のような3つの共通点があることがわかりました。

- 「将来性」があるかその場限りの単発タスクではなく、AI時代でも人の手が求められ続ける「Webライティング」や「サポート業務」など、中長期的に需要が拡大している職種を選んでいます。- 「積み上げ」ができるか稼ぎ続けるコツとして「毎日コツコツ続ける習慣化（49.1%）」や「信頼や実績の積み上げ（35.4%）」が上位に挙がりました。「やったら終わり」の時間の切り売りではなく、経験すればするほどスキルが蓄積され、単価が上がっていく仕事を選んでいます。- 「自分の強み（過去の経験）」と繋がっているか「稼げそう」という理由だけで全く未知の分野に飛び込むのではなく、前述の「相性マップ」のように、自分の過去の経験が少しでも活きる分野を選んでいます。無理なくスタートできることが、初期の挫折を防ぐ大きな要因です。

これら3つを満たす仕事を選ぶことこそが、一過性の「お小遣い稼ぎ」で終わらせず、将来にわたって自分を助けてくれる「資産」としての働き方を手に入れるための分かれ道と言えそうです。

安定収入まで「半年～1年」を見据える

学び始めてから月5万円を安定して稼げるようになるまでの期間は、「3ヶ月～6ヶ月未満（25.2%）」が最多層ですが、一方で「半年以上かかった」という人も約4割（38.5%）※にのぼります。

完全未経験から始める場合、「1ヶ月で稼げる」といった甘い言葉に惑わされず、稼げるようになるには最低でも「3ヶ月～6ヶ月」。安定収入までは、一般的に「半年～1年程度はかかる」と見据えてじっくりスキルを育てる姿勢こそが、結果的に最短ルートであることがわかります。

※ 半年以上38.5%：「6ヶ月～1年未満」「1年以上」を合算

まとめ：「私には何もない」は思い込み。過去の経験こそが最強の武器になる

今回の調査で、在宅ワーク成功の鍵は、ゼロから新しい何かを詰め込むことではなく、「自分の過去のキャリア（資産）を、Webという新しい場所でどう活かすか」という視点にあることがわかりました。

しかし、多くの女性は「事務なんて誰でもできる」「接客しかしたことない」と自己評価を低く見積もり、自分に合った職種を見逃してしまっています。

大切なのは、その「当たり前にできること」こそが、誰かの役に立つ「市場価値のあるスキル」だと気づくことです。

正しいマッチングさえできれば、誰にでも活躍のチャンスは広がっています。

