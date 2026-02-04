【開催告知】「徳治昭童画展 in 石ノ森章太郎ふるさと記念館」2月7日より開催～サイボーグ009、ウルトラ怪獣、手塚治虫キャラクターコラボ作品も一挙公開～

株式会社 徳治昭童画館

徳治昭童画館（代表・作家：徳 治昭）は、2026年2月7日（土）より、宮城県登米市の「石ノ森章太郎ふるさと記念館」にて、画家・徳 治昭（とく はるあき）の個展を開催いたします。

本展では、徳 治昭のオリジナル童画作品に加え、日本を代表するヒーローやキャラクターを独自の「童画」スタイルで描くコラボレーションプロジェクト作品を多数展示。世代を超えて愛されるキャラクターたちが、徳の手によって温かみ溢れる新たな表情で蘇ります。

■ 展示の見どころ：豪華キャラクターコラボレーション

本展では、作家・徳 治昭がライフワークとして取り組んでいる、伝説的クリエイションとの公式コラボ作品を展示いたします。

「サイボーグ009童画化計画」（石森プロ）

「ウルトラ怪獣童画化計画」（円谷プロ）

「手塚治虫キャラクター童画化計画」（手塚プロダクション）

また、特撮出演俳優など作家自ら取材し、童画化したコラボレーション、志摩スペイン村のキャラクターを童画化したコラボなども多数発表。

石ノ森章太郎先生のゆかりの地で、これらの作品が一堂に会する貴重な機会となります。「ほっこり」と癒やされる、唯一無二のキャラクター表現をぜひお楽しみください。

■ 開催概要

会期： 2026年2月7日（土）～ 3月8日（日）

時間： 9:30 ～ 17:00

会場： 石ノ森章太郎ふるさと記念館（宮城県登米市中田町石森字町132番地）

休館日： 毎週月曜日

作家在廊予定： 2月7日（土）・2月8日（日） ※後半のスケジュールはSNS等で随時発表いたします。

■ 2月8日（日）特別イベント：ワークショップ「指でらいおんサンを描こう！！」開催！

展覧会を記念し、徳 治昭の代表キャラクター「らいおんサン」を、筆を使わず指だけで描く体験型ワークショップを開催します。

日時： 2026年2月8日（日）10:00 ～ 11:30

参加費： 無料（定員約20名・先着順）

申込先： 石ノ森章太郎ふるさと記念館（TEL: 0220-35-1099） ※画材は用意いたします。当日は汚れても良い服装でお越しください。

■ 作家プロフィール：徳 治昭（とく はるあき）

童画作家。「ほっこり」をキーワードに、優しく力強い世界観を表現。全国各地での個展開催のほか、様々な企業・キャラクターとのコラボレーションを展開。見る人の心を動かす「童画」の普及に努めている。

公式WEBサイト

https://dougakan.net/